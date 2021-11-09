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Париж

Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

Германия улучшила рейтинг в сфере защиты климата 09.11.2021

В новом "Индексе защиты климата" на 2022 год Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это самые высокие показатели Германии за последние восемь лет.

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России 06.11.2021

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
Climate activists march through the streets of Glasgow, Scotland, Friday, Nov. 5, 2021 which is the host city of the COP26 U.N. Climate Summit. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali)

Молодые экоактивисты требуют действий от участников саммита ООН по климату 05.11.2021

В Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, проходят молодежные протесты. Экоактивисты недовольны бездействием властей в борьбе с изменением климата.
12.05.2015 *** Ein Schaufelradbagger arbeitet am 12.05.2015 im Braunkohletagebau Garzweiler (Nordrhein-Westfalen). Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

COP26: 19 стран прекратят финансировать зарубежные проекты с ископаемым топливом 04.11.2021

Финансирование зарубежных проектов с ископаемым топливом несет в себе социальные и экономические риски, говорится в декларации. Германия не присоединилась к этой инициативе климатического саммита.
President Joe Biden speaks during the COP26 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 1, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе 01.11.2021

Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.
FILE - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he makes his keynote speech at the Conservative party conference in Manchester, England, Wednesday, Oct. 6, 2021. Britain agreed to a trade deal with New Zealand on Wednesday, Oct. 20, eliminating tariffs on a wide range of goods as the U.K. seeks to expand economic links around the world following its exit from the European Union. The deal was cemented in a conference call between Johnson and his New Zealand counterpart, Jacinda Ardern, after 16â€¯months of talks by negotiators. (AP Photo/Jon Super, File)

Страна-хозяйка COP26 предостерегла от провала Парижского соглашения по климату 31.10.2021

Премьер Великобритании призвал мировых лидеров к более активным действиям на саммите ООН по климату в Глазго. По его словам, текущих обязательств недостаточно для выполнения Парижского соглашения.
A view of the building of the World Meteorological Organization (WMO) hosting the 50th session of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on August 8, 2019 in Geneva. - Humanity faces increasingly painful trade-offs between food security and rising temperatures within decades unless it curbs emissions and stops unsustainable farming and deforestation, a landmark climate assessment said the IPCC. (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

ООН: 2021 год может войти в семерку самых теплых лет 31.10.2021

Последние семь лет могут стать самыми жаркими в истории метеонаблюдений. Глобальная средняя температура в январе-сентябре 2021 года была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем в среднем в 1850-1900 годах.
Braunkohlekraftwerk Neurath, Bloecke F und G, groesste Kraftwerk in Deutschland, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich | Neurath Power Station, BoA 2 and 3, largest power station in Germany, Germany, North Rhine-Westphalia, Grevenbroich

Конференции ООН по климату: чего удалось добиться на них за 25 лет? 29.10.2021

Парижское соглашение по климату стало главным достижением мирового сообщества в деле борьбы с глобальным потеплением за последнюю четверть века. Однако на пути к достижению целей документа по-прежнему много препятствий.
16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

ООН: Планы по добыче углеводородов несовместимы с борьбой с глобальным потеплением 20.10.2021

По оценкам исследователей, к 2030 году в мире планируется добывать "примерно на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением глобального потепления в пределах 1,5 градуса".

Сбор мусора сделал мальчика из Парижа знаменитостью (19.10.2021) 19.10.2021

11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.

Ковидный максимум в России и московское "нет" НАТО. DW Новости (19.10.2021) 19.10.2021

В России 19 октября зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса. Свыше тысячи смертей, и так уже несколько дней подряд. Почему не так быстро идет вакцинация отечественным препаратом "Спутник V" и что не так с поставками российской вакцины за рубеж?
++++NUR ZUR AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG++++++ https://gulagu-net.ru/news/2021-10-16-986.html ehemaliger Häftling des russischen Gefängnisses in Saratow hat Foltervideos aus dem Gefängnis veröffentlicht. Jetzt ist er nach Paris geflüchtet und bat auf dem Flughafen Paris um politisches Asyl.

Информатор Gulagu.net Сергей попросил убежища во Франции 16.10.2021

Бывшему заключенному, передавшему правозащитникам видео с записями пыток в тюрьмах России, удалось бежать из РФ. Он находится в Париже и будет добиваться политического убежища во Франции.
Paris Mayor and Socialist Party (PS) candidate for the 2022 French presidential election Anne Hidalgo hold a red rose as she acknowledges the applause during the result of the vote of the PS militants to designate their candidate for the presidential election in Paris on October 14, 2021. Hidalgo was nominated late on October 14, 2021, by the Socialist Party to run for the 2022 French presidential election. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа 15.10.2021

Анн Идальго набрала около трех четвертей голосов, обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля.
Migrants from nations including Vietnam, Iran and Eritrea disembark a RNLI vessel after being rescued in the English Channel, following their departure from northern France, in Dungeness, Britain, August 4, 2021. REUTERS/Peter Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

Париж призывает начать переговоры ЕС и Британии по вопросу беженцев 10.10.2021

Глава МВД Франции призвал Лондон сдержать обещание и выделить более 60 млн евро на охрану границы с Францией в текущем и следующем году.
Bildnummer: 53405362 Datum: 31.08.2009 Copyright: imago/suedraumfoto Kocatepe-Moschee (Kocatepe Camii) und Atakule-Fernsehturm in Ankara.

Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату 06.10.2021

Незадолго до конференции по климату в Глазго Анкара сделала шаг в направлении борьбы с глобальным потеплением. Однако эксперты считают его стратегическим маневром.
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