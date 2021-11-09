По оценкам исследователей, к 2030 году в мире планируется добывать "примерно на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением глобального потепления в пределах 1,5 градуса".
11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.
В России 19 октября зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса. Свыше тысячи смертей, и так уже несколько дней подряд. Почему не так быстро идет вакцинация отечественным препаратом "Спутник V" и что не так с поставками российской вакцины за рубеж?