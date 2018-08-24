Париж сократит около 15 000 госслужащих, чтобы сбалансировать бюджет

Государственный бюджет Франции на 2019 год будет заложен, исходя из прогноза роста ВВП в 1,7 процента, притом, что ранее правительство рассчитывало, что этот показатель достигнет 1,9 процента. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью изданию Le Journal de Dimanche в воскресенье, 26 августа.

В связи с этим, пояснил он, Париж планирует сократить бюджетные расходы, чтобы не нарушить стандарты Европейского Союза, регламентирующие дефицит госбюджета для своих членов. Максимально допустимый ЕС показатель составляет 3 процента ВВП.

Среди конкретных мер, о которых сообщил министр - сокращение 4500 госслужащих в 2019 году и еще 10 000 - в 2020 году. Кроме того, пенсии, а также семейные и жилищные льготы больше не будут привязаны к показателям инфляции, то есть, будут повышаться медленнее. Эти меры подверглись критике как со стороны левых, так и правых партий во Франции.

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