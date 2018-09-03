 Париж настаивает на продолжении переговоров после убийства Захарченко | Новости из Германии о Европе | DW | 03.09.2018

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Европа

Париж настаивает на продолжении переговоров после убийства Захарченко

В МИДе Франции считают, что убийство в Донецке лидера "ДНР" Александра Захарченко не должно подорвать переговоры в "нормандском формате" и соблюдение минских соглашений.

На месте убийства Александра Захарченко

На месте убийства Александра Захарченко

МИД Франции уверен, что убийство лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко не должно повлиять на соблюдение существующих договоренностей и на проведение дальнейших переговоров.

Контекст

Глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Его имя пополнило список убитых и умерших при различных обстоятельствах лидеров сепаратистов. (31.08.2018)

Убийство лидера украинского "Оплота" Жилина в России - знаковое. Ведь погиб важный свидетель организации Антимайдана в Киеве и человек, много знающий о том, как создавалась "ДНР", считает Сергей Руденко. (20.09.2016)

"Последние события на востоке Украины не должны ставить под сомнение обязательства сторон по минским соглашениям, а также проведение встреч в "нормандском формате" между Германией, Францией, Россией и Украиной ", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 3 сентября.

"Именно тогда, когда возникает напряженность, должны проводиться честные переговоры", - отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.

Москва и Киев об убийстве Захарченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 сентября, что после убийства Захарченко невозможно говорить о проведении встреч в "нормандском формате" в ближайшее время. Лавров расценил убийство главы "ДНР" как провокацию, направленную на срыв минских договоренностей.

Лидер "ДНР" Александр Захарченко скончался 31 августа в больнице от ранений, полученных в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". В России в его убийстве обвиняют украинские спецслужбы. В свою очередь руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в Киеве допускают несколько версий произошедшего: это и внутренние криминальные конфликты в среде боевиков, и попытки спецслужб РФ устранить одиозную фигуру, которая, по его словам, "мешала россиянам и стала лишней".

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    Автор: Ирина Куприянова, Донецк


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Ukraine - Q&R - Extrait du point de presse (3 septembre 2018)

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