Париж грозит наложить вето на решение об отсрочке "Брекзита"

Париж грозит наложить вето на решение об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза ("Брекзита"). Об этом французский министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил в Национальном собрании Франции в среду, 20 марта. Если премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на открывающемся 21 марта саммите ЕС не предоставит "достаточных гарантий" надежности своей стратегии, Париж предпочтет "Брекзит" без заключения соглашения Лондона и Брюсселя, подчеркнул он.

Ранее в этот же день Тереза Мэй заявила, что направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить "Брекзит" до 30 июня. В этом документе британский премьер сослалась на статью 50 Лиссабонского договора. Ее применение не исключает возможности сценария No Deal (при котором "Брекзит" произойдет без соглашения с Брюсселем), отметила Мэй на выступлении в парламенте Великобритании.

В свою очередь, Туск допустил "краткую отсрочку" , если члены Палаты общин британского парламента одобрят соглашение о "Брекзите".

Берлин приветствует просьбу Лондона об отсрочке

Правительство ФРГ приветствует "ясную просьбу" Лондона перенести "Брекзит", заявил в этот же день официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, заявление Терезы Мэй "наверняка" станет предметом оживленных дискуссий в Европейском совете. В частности, Зайберт назвал возможное участие британцев в выборах депутатов Европарламента в конце мая "одним из вопросов, требующих ответа".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) до истечения 29 марта будет выступать за упорядоченный "Брекзит", отметил он. По мнению официального Берлина, ни одна из сторон не заинтересована в выходе Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем.

Вместе с тем глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Лондон прояснить свою позицию. "Мы всегда утверждали, что если совету придется принимать решение об отсрочке "Брексита" для Великобритании, то мы хотели бы знать - почему", заявил министр иностранных дел Германии.

Британский парламент проголосовал за отсрочку

14 марта британский парламент значительным большинством проголосовал за отсрочку "Брекзита". Депутаты до сих пор не смогли ратифицировать договор о порядке выхода Соединенного Королевства из ЕС, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем. Согласно изначальным планам, Великобритания должна выйти из состава Евросоюза 29 марта.

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