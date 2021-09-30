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Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.
По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, Паралимпийские игры в Токио имели "исторические масштабы".
На втором месте неформального итогового рейтинга Паралимпиады в Токио - Великобритания, за ней следуют США и команда Паралимпийского комитета России.
За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
По итогам пятого дня Паралимпиады в Токио российские спортсмены занимают четвертое место в общем неформальном медальном зачете.
Россиянин Михаил Асташов установил в Токио мировой рекорд в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В Паралимпийских играх участвуют 4400 атлетов из более чем 60 стран. Паралимпийцы из Афганистана не смогли прилететь в Токио из-за захвата власти талибами.
Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.
В столице Японии за сутки выявлено 4989 новых заражений. Обстановка с коронавирусом "вышла из-под контроля", считают эксперты. В принимающем Паралимпийские игры Токио до 1 сентября - режим ЧС.
Летние олимпийские игры 2020 года, которые перенесли из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября следующего года.
Российские паралимпийцы впервые с 2016 года смогут соревноваться под флагом России. Полностью ПКР будет восстановлен в правах, если выполнит все условия Международного паралимпийского комитета.
МВД Малайзии отказалось предоставить гарантии безопасности израильским спортсменам. Международный паралимпийский комитет объявил, что ищет новое место для проведения чемпионата мира.
Немецкая газета Bild обвиняла российскую биатлонистку Михалину Лысову в применении допинга. Суд в Гамбурге пришел к выводу, что ее права были нарушены, и предписал удалить материал с сайта газеты.
Паралимпиада в Пхёнчхане завершилась. На счету спортсменов из России, выступавших из-за допингового скандала как "нейтральные атлеты", - 24 награды. Первое место в общем неофициальном зачете заняла сборная США.
Анна Миленина и Михалина Лысова выиграв забеги биатлонисток. Официально сборная РФ не допущена на Паралимпиаду-2018.
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