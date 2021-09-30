Паралимпиада

Япония на фоне Паралимпиады расширяет режим ЧС из-за коронавируса

Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.