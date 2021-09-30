Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Паралимпиада

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

(171215) -- BEIJING, Dec. 15, 2017 () -- The emblem of Beijing 2022 Olympic Winter Games is unveiled during the enblem launch ceremony for the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Bejing, capital of China, Dec. 15, 2017. (/Ju Huanzong)

Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине 30.09.2021

Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.
5.9.2021, Tokio*** Fireworks light up the sky above the Olympic Stadium during the closing ceremony for the Tokyo 2020 Paralympic Games in Tokyo on September 5, 2021. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

В Токио завершились Паралимпийские игры 05.09.2021

По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, Паралимпийские игры в Токио имели "исторические масштабы".
Eine Frau geht in Tokio an einem Symbol der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 vorbei. Die Paralympischen Spiele in Tokio werden am 24. August mit einer Zeremonie im Nationalstadion von Tokio eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады 05.09.2021

На втором месте неформального итогового рейтинга Паралимпиады в Токио - Великобритания, за ней следуют США и команда Паралимпийского комитета России.
03.09.2021 Silver medalist Russian Paralympic Committee's Aleksandra Moguchaia poses during the awarding ceremony for the women's long jump T47 athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Ilya Pitalev / Sputnik

Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио 03.09.2021

За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
6639599 01.09.2021 Russian Paralympic Committee's Galina Lipatnikova warms up ahead of the women's shot put F36 final during the athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium, in Tokyo, Japan. Pavel Bednyakov / Sputnik

Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады 01.09.2021

Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
Russian Parlaympic Committee's Denis Gnezdilov celebrates his throw of 11.16 meters in the men's shot put F40 final during the 2020 Paralympic Games on Sunday, Aug. 29, 2021, in Tokyo. (Thomas Lovelock for OIS via AP)

Паралимпиада: россияне завоевали еще два золота, установив мировые рекорды 29.08.2021

По итогам пятого дня Паралимпиады в Токио российские спортсмены занимают четвертое место в общем неформальном медальном зачете.
(210826) -- IZU, Aug. 26, 2021 (Xinhua) -- Mikhail Astashov of the Russian Paralympic Committee (RPC) poses on the podium during the awarding ceremony for the Men's C1 3000m Individual Pursuit of cycling track at the Tokyo 2020 Paralympic Games in Izu, Japan, Aug. 26, 2021. (Xinhua/Du Xiaoyi)

Бывший курьер "Яндекс.Еды" завоевал золото Паралимпиады в велогонке 26.08.2021

Россиянин Михаил Асташов установил в Токио мировой рекорд в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Tokyo 2020 Paralympic Games - The Tokyo 2020 Paralympic Games Opening Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 24, 2021. People take pictures of fireworks during the opening ceremony from outside the stadium. REUTERS/Issei Kato

В Токио начались Паралимпийские игры 24.08.2021

В Паралимпийских играх участвуют 4400 атлетов из более чем 60 стран. Паралимпийцы из Афганистана не смогли прилететь в Токио из-за захвата власти талибами.
Passanten gehen mit Mund-Nasen-Schutz durch die Einkaufsstraße Asakusa Nakamise. Nach dem Ende der Olympischen Spiele kämpft Tokio weiter mit schweren Corona-Sorgen. Das hat nun wohl auch Konsequenzen für die bald beginnenden Paralympics. +++ dpa-Bildfunk +++

Япония на фоне Паралимпиады расширяет режим ЧС из-за коронавируса 17.08.2021

Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.

ARCHIV - 19.03.2020, Japan, Shinjuku: Die japanische Nationalflagge über dem Symbol der Olympischen Ringe ist am Eingang des Japanischen Olympischen Museums in Shinjuku zu sehen. Die japanischen Organisatoren, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) halten bislang an ihren Plänen fest, trotz der weltweiten Coronavirus-Pandemie Olympia vom 24. Juli bis 9. August und die Paralympics von 25. August bis 6. September auszurichten. (zu dpa: «IOC setzt sich Frist über Olympia-Entscheidung von vier Wochen») Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Власти Японии обеспокоены COVID-ситуацией в Токио перед Паралимпиадой 12.08.2021

В столице Японии за сутки выявлено 4989 новых заражений. Обстановка с коронавирусом "вышла из-под контроля", считают эксперты. В принимающем Паралимпийские игры Токио до 1 сентября - режим ЧС.
A 3D printed Olympics logo is seen in front of displayed Tokyo 2021 words in this illustration taken March 24, 2020. REUTERS/Dado Ruvic TPX IMAGES OF THE DAY

Олимпиада в Токио пройдет в июле-августе 2021 года 30.03.2020

Летние олимпийские игры 2020 года, которые перенесли из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября следующего года.

SOCHI, RUSSIA - MARCH 16: Russia team members enter the stadium prior to the Sochi 2014 Paralympic Winter Games Closing Ceremony at Fisht Olympic Stadium on March 16, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах 08.02.2019

Российские паралимпийцы впервые с 2016 года смогут соревноваться под флагом России. Полностью ПКР будет восстановлен в правах, если выполнит все условия Международного паралимпийского комитета.
29.01.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), spricht bei einer Pressekonferenz. Die russische Mannschaft ist von den kommenden Winter-Paralympics in Pyeongchang ausgeschlossen worden, einzelne Behindertensportler des Landes dürfen aber unter neutraler Flagge starten. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Паралимпийский комитет лишил Малайзию ЧМ по плаванию из-за отказа Израилю 27.01.2019

МВД Малайзии отказалось предоставить гарантии безопасности израильским спортсменам. Международный паралимпийский комитет объявил, что ищет новое место для проведения чемпионата мира.

ITAR-TASS: SOCHI, RUSSIA. MARCH 8, 2014. Russia s women s 6km visually impaired biathlon gold winner Mikhalina Lysova at a meeting with president of Russia Vladimir Putin at the 2014 Paralympic Winter Games (11th Paralympic Winter Games). (ITAR-TASS Photo/ Alexei Nikolsky) PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE13C20B ITAR TASS Sochi Russia March 8 2014 Russia s Women s 6km visually impaired Biathlon Gold WINNER Mikhalina Lysova AT A Meeting with President of Russia Vladimir Putin AT The 2014 Paralympics Winter Games 11th Paralympics Winter Games ITAR TASS Photo Alexei PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY

Шестикратная паралимпийская чемпионка из РФ выиграла суд против Bild 13.04.2018

Немецкая газета Bild обвиняла российскую биатлонистку Михалину Лысову в применении допинга. Суд в Гамбурге пришел к выводу, что ее права были нарушены, и предписал удалить материал с сайта газеты.
Ahra KO, dancer, performs in front of the Paralympic Flame during the Closing Ceremony for The Paralympic Winter Games, PyeongChang, South Korea, Sunday 18th March 2018. OIS/IOC/Joel Marklund/Handout via REUTERS

Паралимпийцы из России стали вторыми в общем зачете 18.03.2018

Паралимпиада в Пхёнчхане завершилась. На счету спортсменов из России, выступавших из-за допингового скандала как "нейтральные атлеты", - 24 награды. Первое место в общем неофициальном зачете заняла сборная США.
3317172 03/10/2018 Anna Milenina (Russia) during the 6km race in the women's LW 2-9 (standing) class biathlon at the 12th Paralympic Winter Games in Pyeongchang, South Korea. Grigory Sysoev/Sputnik Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/dpa |

Спортсменки из РФ выиграли еще два золота Паралимпиады 16.03.2018

Анна Миленина и Михалина Лысова выиграв забеги биатлонисток. Официально сборная РФ не допущена на Паралимпиаду-2018.

Показать еще