Папа римский Франциск - новая горгулья Кельнского собора (фото)

Кадр за кадром - Октябрь 2018

Маркс на кольце Энгельса

26.10.2018, Нойбранденбург • Эту бронзовую статую Карла Маркса установили в центре города Нойбранденбург во времена ГДР. В 2001 году она была демонтирована и с тех пор лежала на складе. Сейчас после длительных дискуссий здесь решили восстановть памятник - на частные пожертвования, но долго искали новое место. Он будет установлен еще до конца года на окружной дороге - кольце Фридриха Энгельса.