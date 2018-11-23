 Папа римский почтил память жертв Голодомора | Новости из Германии об Украине | DW | 25.11.2018

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Украина

Папа римский почтил память жертв Голодомора

Глава Святого престола обратился к верующим с призывом, чтобы такие трагедии, как Голодомор в Украине 1930-х годов, никогда не повторялись. Франциск помолился о мире в Украине.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск почтил память миллионов погибших от Голодомора в Украине 1932 и 1933 годов. Вместе с тем он помолился о мире в этой стране. "Пусть тяжкие раны прошлого будут призывом ко всем, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - возгласил понтифик после молитвы в воскресенье, 25 ноября, на площади Святого Петра в Ватикане.

Контекст

США считают, что Голодомор в Украине был осуществлен советским режимом с целью подчинения украинского народа. В Киеве проходят мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора. (24.11.2018)

Накануне в Украине прошли памятные мероприятия, посвященные 85-летию Голодомора, причиной которого считается принудительная коллективизация со стороны советской власти и конфискация у крестьян зерна. Киев называет Голодомор целенаправленным геноцидом украинского народа. Ватикан, как и некоторые другие страны, присоединился к этому определению.

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