 Папа римский лишил сана двух епископов из-за домогательств | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Папа римский лишил сана двух епископов из-за домогательств

Бывшие чилийские архиепископы Марко Антонио Орденес Фернандес и проживающий в ФРГ Хосе Кокс Унееус обвиняются в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним.

Ватикан

Ватикан

Папа римский Франциск лишил сана двух иерархов из Чили, обвиненных в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним. Как сообщает в субботу, 13 октября, новостной портал Ватикана Vatican News, статуса клирика лишены проживающий в Германии бывший архиепископ чилийского города Ла-Серена Франсиско Хосе Кокс Унееус и бывший епископ города Икике Марко Антонио Орденес Фернандес.

Контекст

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными. (04.10.2018)

Никогда еще кинематограф не получал столь близкого доступа к папе римскому. В Каннах состоялась премьера фильма "Папа Франциск, человек слова". (16.05.2018)

Лишение сана - самое жесткое наказание, которому католическая церковь может подвергнуть священнослужителей, отмечает информагентство KNA. Решение понтифика, согласно которому за Коксом сохраняется членство в Институте Шёнштаттских отцов, не подлежит обжалованию.

Кокс ушел с поста архиепископа в 1997 году

84-летний Кокс был архиепископом Ла-Серены с 1990 по 1997 год. В возрасте 63 лет он покинул свой пост без объяснения причин. При этом обычно католические епископы уходят со своих постов после достижения 75 лет, указывает католическое новостное агентство KNA. С 2002 года Кокс проживает в городе Фаллендар на западе ФРГ и является членом Шёнштаттского движения. В начале августа движение сообщило в правоохранительные органы о предполагаемом случае сексуальных домогательств со стороны Кокса, произошедшем в 2004 году. Однако полиция не начала расследование, сославшись на отсутствие состава преступления.

Орденес ушел с поста архиепископа в 2012 году, когда в отношении него шли два судебных разбирательства. Орденес объяснил свой уход ухудшением здоровья и уехал на лечение в Перу, где проживает до сих пор. Как сообщают СМИ, в июне 2017 года члены одной из католических общин отправили новому епископу Икике и в Ватикан письмо с доказательствами сексуальных домогательств со стороны Орденеса.

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 01:27
Now live
01:27 мин

Церковь и политика: как папа римский благословил Ангелу Меркель на проведение саммита G20

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Ссылки в интернете

Vatican News: Папа лишил сана двух епископов

В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек

Аудио- и видеофайлы по теме

Церковь и политика: как папа римский благословил Ангелу Меркель на проведение саммита G20  

Cексуальные домогательства в Госдуме: ряд СМИ бойкотируют парламент РФ  

Женщины против Дональда Трампа  

Также по теме

Litauen Präsidentin Dalia Grybauskaite und Papst Franziskus

Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии 22.09.2018

В литовской столице понтифик посетит часовню у Святых ворот с иконой Богородицы Остробрамской, а также Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ.

Symbolbild Kindesmissbrauch katholische Kirche

В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек 13.09.2018

В новом исследовании католическая церковь Германии впервые признала сексуальное насилие со стороны священнослужителей, отмечает газета Die Zeit.

Kuba Russisch-orthodoxe Patriarch Kirill

Комментарий: Незримый бой патриарха Кирилла с Петром Порошенко 30.08.2018

Предстоятель Русской православной церкви отчаянно пытается предотвратить предоставление автокефалии Украине. Шансы на успех у него есть, но небольшие, считает Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно