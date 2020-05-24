Папа Римский впервые с марта благословил верующих на площади Святого Петра

Папа римский совершил воскресную молитву 24 мая в присутствии верующих впервые за время карантина в Италии и в Ватикане из-за коронавируса. Последний раз понтифик благословлял католиков на площади Святого Петра 8 марта, с тех пор все общение с паствой проходило онлайн.

Папа Франциск провел молитву в библиотеке Апостольского дворца, как и во время карантинных ограничений, но потом вышел на балкон для благословения. Верующие приветствовали его аплодисментами. Выход главы католической церкви сопровождался звоном колоколов. Папа Римский напомнил о дне памяти католической церкви в Китае и выразил солидарность с китайскими верующими.

На площадь Святого Петра, которую открыли для посещения в минувший понедельник, было допущено около 200 человек, большинство были в масках и во время молитвы и благословения стояли на расстоянии друг от друга. Ряд карантинных ограничений в Италии были сняты 18 мая, среди них и запрет на проведение церковных служб.

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