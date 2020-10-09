Пандемия: Twitter пометил сообщение Трампа как вводящее в заблуждение

Мир продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 37,7 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,08 млн человек, между тем выздоровели свыше 28,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 12 октября (время московское).

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В Бразилии за прошедшие сутки коронавирусом заразились 12 342 человека, 290 человек скончались от последствий заражения. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 инфицированы 5 миллионов 94 тысячи человек, зафиксировано 150 488 смертельных случаев.

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Во Франции за прошедшие сутки выявлено 16 000 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее около 27 тысяч случаев). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии в больницах страны возросло до 1483, это самый высокий показатель с мая. С 13 октября еще в двух крупных городах страны Тулузе и Монпелье вводится режим особо строгих мер борьбы с коронавирусом. Ранее такой режим уже вступил в силу в Париже, Гренобле, Лионе, Лилле, Марселе и Сент-Этьене. Согласно установленным в стране нормам, режим особо строгих мер вводится, когда число новых случаев инфекции превышает 250 на 100 тысяч жителей за неделю и при этом занято более 30% от общего числа коек в реанимации.

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Администрация Twitter сделала пометку на сообщении президента США Дональда Трампа о выздоровлении после заражения коронавирусом, посчитав, что оно содержит информацию, вводящую в заблуждение. "Вчера получил от врачей полный отбой тревоги. Это означает, что я не могу им снова заразиться (иммунитет), и не могу его передать. Очень приятно это знать", - написал глава Белого дома в воскресенье, 11 октября. В пометке Twitter говорится, что сообщение нарушает правила компании о нераспространении вводящей в заблуждение и возможно опасной информации о вирусе. Среди ученых и медиков нет единого мнения о том, что переболевшие Covid-19 больше не могут заразиться вирусом повторно.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 октября >>>

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