Пандемия: Франция ослабляет ограничения для туристов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн заболевших скончались, более 158 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 9 июня (время московское).

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Всемирный банк (ВБ) в 2021 году ожидает рост мировой экономики на 5,6%, это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Основная причина подъема в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики". Лучший результат может показать Китай, чья экономика, по прогнозам, вырастет на 8,5%. На втором месте Индия с 8,3%, на третьем - США с 6,8%, на четвертом - Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%).

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"Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется в течение 42-45 дней после первой прививки, однако до выработки антител следует продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе: избегать скопления людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки.

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Каждый совершеннолетний гражданин, сделавший прививку от коронавируса в штате Вашингтон, сможет бесплатно получить самокрутку с марихуаной. Такое решение принял Совет штата по продаже спиртных напитков и каннабиса в рамках стратегии вакцинации большего количества населения, сообщает газета The New York Times (NYT). Те, кто не курит марихуану, могут получить на выбор пиво, вино или коктейль.

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Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, с 9 июня смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста. Поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", - говорится в сообщении французского правительства. В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится. Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Людям, приехавшим из этих стран, несмотря на прививку, надо предоставить тест.



Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 июня >>>

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