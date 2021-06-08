Пандемия: Франция ослабляет ограничения для туристов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у около 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн заболевших скончались, более 158 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 9 июня (время московское).
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Всемирный банк (ВБ) в 2021 году ожидает рост мировой экономики на 5,6%, это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Основная причина подъема в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики". Лучший результат может показать Китай, чья экономика, по прогнозам, вырастет на 8,5%. На втором месте Индия с 8,3%, на третьем - США с 6,8%, на четвертом - Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%).
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"Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется в течение 42-45 дней после первой прививки, однако до выработки антител следует продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе: избегать скопления людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки.
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Каждый совершеннолетний гражданин, сделавший прививку от коронавируса в штате Вашингтон, сможет бесплатно получить самокрутку с марихуаной. Такое решение принял Совет штата по продаже спиртных напитков и каннабиса в рамках стратегии вакцинации большего количества населения, сообщает газета The New York Times (NYT). Те, кто не курит марихуану, могут получить на выбор пиво, вино или коктейль.
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Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, с 9 июня смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста. Поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", - говорится в сообщении французского правительства. В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится. Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Людям, приехавшим из этих стран, несмотря на прививку, надо предоставить тест.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 8 июня >>>
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков