 Пандемия: Немцы опасаются продолжения эпидемии в 2021 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2020

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Мир

Пандемия: Немцы опасаются продолжения эпидемии в 2021 году

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 37,7 млн человек в мире, более 1,08 млн скончались. Излечившимися считаются более 28,3 млн пациентов. DW следит за событиями 12 октября.

Толпы людей на улице Берлина в масках

Мир продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 37,7 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,08 млн человек. DW следит за событиями понедельника, 12 октября (время московское).

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В России за последние сутки зарегистрировано 292 508 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 37 433 535. В результате заражения COVID-19 в последние сутки скончались 4 080 человек (общее число летальных исходов - 1 075 458).

Немцы боятся продолжения пандемии в 2021 году

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Большинство граждан ФРГ опасается, что пандемия нового коронавируса на утихнет и в будущем 2021 году. Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу страховой компании Ergo, такие опасения "полностью" или "почти полностью" разделяют 60 процентов респондентов. И только 18 процентов "полностью не разделяют" или "почти не разделяют" такие страхи.

Примечательно, что больше всего продолжения пандемии боятся люди в возрастной группе от 18 до 30 лет (70 процентов). А меньше всего такие опасения испытывают люди в возрасте от 31 до 40 лет, но и здесь этот показатель достиг 54 процентов.

Причисляют самих себя к группе риска, которая может особенно сильно пострадать от  COVID-19, в среднем 41 процент участников опроса. Среди молодых людей до 30 лет так говорят о себе 11 процентов респондентов, а в группе страже 60 лет - 75 процентов.  

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В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4420 новых случаев инфицирования коронавирусом и 43 умерших от вызываемого им заболевания COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Днем ранее, 11 октября, было зафиксировано 4768 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 265 454 человека, летальных исходов - 5015, выздоровели - 114 410 человек.

Новые данные по Германии

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В Мюнхене из-зи пандемии отменили традиционный фестиваль пива Октоберфест

В Мюнхене из-зи пандемии отменили традиционный фестиваль пива Октоберфест

Еще два крупных города в ФРГ - Дуйсбург и Мюнхен - превысили критическую отметку заражаемости коронавирусом - 50 случаев инфекции на сто тысяч человек за последние семь дней. По данным Института Роберта Коха на ранее утро 12 октября, в Дуйсбурге этот показатель составил 50,1, а в Мюнхене - 50,6. С начала пандемии коронавируса в Дуйсбурге, население которого превышает полмиллиона человек, официально зарегистрирован 3251 случай заражения SARS-CoV-2.

Мюнхен превышает показатель в 50 заражений на 100 тысяч жителей уже не впервые. В Баварии превышение критической отметки зафиксировано, кроме того, в округах Реген и Фюрстенфельдбрук, а также в городах Мемминген и Розенхайм.

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В Германии за прошедшие сутки выявили 2467 случаев заражения коронавирусом, сообщил в понедельник Институт имени Роберта Коха (RKI). С начала пандемии в стране зафиксировано 325 331 случай коронавирусной инфекции, 9621 человек скончался, 6 – за последние сутки.

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Пандемия коронавируса наиболее жестко ударила по розничной торговле в больших городах Германии, в то время как маленькие города лучше справляются с кризисом, заявил руководитель немецкой консалтинговой компании BBE Йоахим Штумпф (Joachim Stumpf), специализирующейся на рыночной аналитике. Топовые торговые пространства больших городов в обычное время привлекали много людей издалека и получали большую часть прибыли  за счет туристов, но сейчас этот рецепт успеха более не работает. Многие торговые центры могут не пережить пандемию из-за уменьшения количества покупателей.

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На уроке в школе в Германии

Школьникам и учителям в Германии в предстоящую зиму придется часто сидеть на уроках в шапках, шарфах и куртках, а может еще и утепляться покрывалами, поскольку регулярное и основательное проветривание классных комнат необходимо для снижения риска заражения коронавирусом, заявила в понедельник глава Немецкого объединения филологов (профсоюза учителей) Сюзанне Лин-Китцинг (Susanne Lin-Klitzing) газете Bild. В профсоюзе опасаются, что школы могут стать местом массового распространения вируса.

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Короновирус может выжить до 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло, монитор смартфона, сталь или денежные банкноты, выяснили исследователи из Национального научного агентства Австралии (CSIRO). Результаты исследования в понедельник опубликованы в журнале Virology Journal. По их данным, такая жизнеспособность у вируса при комнатной температуре около 20 градусов Цельсия. Эксперименты проводились в темноте, поскольку предыдущие исследования показали, что солнечный свет довольно быстро убивает вирус. Обычный вирус гриппа в сходных условиях выживает 17 дней.

По данным немецкого Института оценки рисков (BfR), до сих пор не известны случаи инфицирования человека вирусом SARS-Cov-2 через контакты с зараженными поверхностями, хотя возможность заражения таким путем полностью не исключается.

Министр экономики ФРГ против нового локдауна 

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в отличие от премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder) не видит необходимости во введении второго локдауна по всей стране. "Мы многому научились за последние полгода и сегодня знаем, что представляет опасность, а что нет. Сейчас нет никакой причины для второго локдауна", - сказал Альтмайер газете Bild.

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В Бразилии за прошедшие сутки коронавирусом заразились 12 342 человека, 290 человек скончались от последствий заражения. С начала пандемии в стране SARS-CoV-2 инфицированы 5 миллионов 94 тысячи человек, зафиксировано 150 488 смертельных случаев.

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Акция протеста в Париже 10 октября против закрытия спортивных и фитнес-клубов

Акция протеста в Париже 10 октября против закрытия спортивных и фитнес-клубов

Во Франции за прошедшие сутки выявлено 16 000 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее около 27 тысяч случаев). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии в больницах страны возросло до 1483, это самый высокий показатель с мая. С 13 октября еще в двух крупных городах страны Тулузе и Монпелье вводится режим особо строгих мер борьбы с коронавирусом. Ранее такой режим уже вступил в силу в Париже,  Гренобле, Лионе, Лилле, Марселе и Сент-Этьене. Согласно установленным в стране нормам, режим особо строгих мер вводится, когда число новых случаев инфекции превышает 250 на 100 тысяч жителей за неделю и при этом занято более 30% от общего числа коек в реанимации. В этом случае власти закрывают бары и фитнес-клубы как минимум на 15 дней.

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Администрация Twitter сделала пометку на сообщении президента США Дональда Трампа о выздоровлении после заражения коронавирусом, посчитав, что оно содержит информацию, вводящую в заблуждение. "Вчера получил от врачей полный отбой тревоги. Это означает, что я не могу им снова заразиться (иммунитет), и не могу его передать. Очень приятно это знать", - написал глава Белого дома в воскресенье, 11 октября. В пометке Twitter говорится, что сообщение нарушает правила компании о нераспространении вводящей в заблуждение и возможно опасной информации о вирусе. Среди ученых и медиков нет единого мнения о том, что переболевшие Covid-19 больше не могут заразиться вирусом повторно.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 октября >>>

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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