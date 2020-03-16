Пандемия коронавируса: Олимпиада в Токио получила поддержку лидеров G7

В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 162 странах и территориях уже превысило 181 тысячу, от последствий заболевания скончались более 7 тысяч человек, выздоровели 78 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия.

Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения коронавируса. DW продолжает следить за развитием событий в режиме реального времени (время московское).

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Ведущие американские технологические корпорации - в том числе Microsoft, Facebook, Alphabets Google и Twitter - объявили о сотрудничестве, целью которого должно стать пресечение распространения на своих платформах дезинформации о пандемии коронавируса. Компании, в которые входят также LinkedIn, Reddit и YouTube, намерены в координации с государственными органами здравоохранения по всему миру информировать своих пользователей о важных изменениях, касающихся ситуации с заболеванием COVID-19.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что главы государств и правительств "большой семерки" - группы, объединяющей ведущие экономики мира - высказались в поддержку проведения летней Олимпиады в Токио. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к Играм. И мы хотим провести полноценные состязания в качестве доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус", - цитирует Абэ агентство Reuters. Накануне лидеры G7 провели видеоконференцию. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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Американская гоночная серия Nascar прерывает свой сезон из-за пандемии коронавируса. Как указывается в сообщении в Twitter, в руководстве серии рассчитывают, что гонки возобновятся 9 мая на трассе в Мартинсвилле.

"Мы хотим провести все 36 гонок в этом сезоне", - отмечается в сообщении. До сегодняшнего дня в серии состоялось лишь 7 соревнований.

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Австралийская авиакомпания Qantas Airways до конца мая сокращает свои международные рейсы на 90 процентов. Как отмечается в заявлении авиаперевозчика, спрос на поездки в Австралию значительно сократился из-за новых ограничений на въезд в страну, введенных в связи с распространением коронавируса. Внутренние рейсы также будут сокращены на 60 процентов. "Группа Qantas работает над тем, чтобы справиться с последствиями, насколько это возможно, в том числе с помощью использования оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков для сотрудников", - указано в заявлении компании.

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Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его жена Рита Уилсон покинули университетскую больницу Gold Coast University Hospital в Австралии, где они провели пять дней в изоляции. Их госпитализировали после того, как тесты звездной пары на коронавирус SARS-CoV-2 оказались положительными. Как сообщил журнал People, Хэнкс и его жена останутся в карантине, который будут проходить в арендованном доме. Актер прибыл в Австралию для работы над ролью в фильме известного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Сербия переносит парламентские выборы

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Власти Сербии решили перенести на неопределенный срок намеченные на 26 апреля парламентские, региональные и местные выборы. Как указывается в заявлении избирательной комиссии, подготовка к проведению выборов полностью прекращена. Приостановка будет действовать вплоть до отмены введенного в воскресенье режима чрезвычайной ситуации из-за развития пандемии COVID-19. По данным властей, в стране официально считаются заразившимися новым коронавирусом SARS-CoV-2 57 человек, из которых 15 проходят лечение в больницах.

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Начиная со вторника, 17 марта, власти Индии закрывают для посещения все музеи и памятники. Распоряжение касается и знаменитого мавзолея Тадж-Махал. За год его посещают от 3 до 5 миллионов посетителей, из них более чем 200 000 - из-за рубежа. Как заявил в своем Twitter министр туризма Индии, ограничительные меры пока будут действовать до 31 марта.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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