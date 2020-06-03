Пандемия и талия: как немцы изменили свой рацион питания

Во время карантина резко повысился интерес к занятиям йогой и прогулкам на природе, немцы с удовольствием пересели на велосипеды. Тяга к здоровому образу жизни отмечается и на кулинарном поприще.

Что изменилось в рационе питания

Немцы не только любят хорошо поесть, но и с удовольствием готовят сами, - это подтверждают результаты исследования "Германия, как она ест(ь)", которое ежегодного проводится институтом Forsa по заказу Министерства питания и сельского хозяйства ФРГ (BMEL). Итак, почти 40 процентов респондентов готовят ежедневно, еще столько же стоят у плиты четыре дня в неделю. Так было до пандемии.

Каждый четвертый участникопроса, проведенного социологическим институтом Kantar Public, по заказу немецкого фонда имени Хайнца Ломана (Heinz-Lohmann-Stiftung), признался, что во время пандемии стал готовить гораздо чаще. Каждый пятый изменил свое меню: готовить стали с большей пользой для здоровья. Так, в ежедневном рационе большинства опрошенных обязательно присутствуют свежие овощи и зеленые салаты, почти каждый второй отдает предпочтение блюдам вегетарианским. Как и следовало ожидать, на третьем месте в карантинном меню оказалась выпечка: с начала вспышки пандемии в магазинах Германии именно мука и дрожжи раскупались с невиданной скоростью.

Данный опрос был проведен до нашумевшей истории с мясокомбинатами Германии, когда стало известно, в каких условиях там живут и работают рабочие. Пока аппетит немцев на мясные продукты остается, по утверждению экспертов, прежним, но вот потребление мяса в стране в целом снижается.

По данным федерального объединения мясной промышленности Германии (Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie - BVDF), спрос падает на свинину. Так, в 2019 году, впервые после кризиса, вызванного эпидемией коровьего бешенства, среднестатистический житель страны съел менее 60 килограммов мяса и колбасных продуктов. Это подтверждают и результаты исследования "Германия, как она ест(ь)", проведенного в начале 2020 года. В ежедневном рационе лишь 26 процентов респондентов присутствуют мясные блюда, в то время как пять лет назад доля "мясоедов" составила треть.

От ежедневной порции мяса чаще стали отказываться мужчины. При этом процент вегетарианцев (пять процентов) и веганов (один процент) остается прежним. Готовность жителей Германии к употреблению "суррогатного" мяса - из растительных продуктов, насекомых или искусственно выращенного в лаборатории - растет. Но продегустировать такие продукты пока что отважился лишь каждый второй опрошенный.

Пандемия и… талия

Абсолютное большинство считает, что еда должна быть обязательно здоровой, а в полуфабрикатах и консервах необходимо сократить количество сахара. Многие согласны и с тем, что условия разведения животных следует улучшить, а цены на мясо и колбасные изделия, соответственно, поднять.

Конечно, далеко не все немцы воспользовались карантином и оздоровили свой рацион питания. 14 процентов участников социологического исследования, проведенного институтом Kantar, признались, что за время пандемии успели прибавить в весе.

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