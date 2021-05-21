Пандемия: в Бордо выявлена редкая мутация коронавируса

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 147 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 22 мая (время московское).

Новые данные по России и Украине

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В России за последние 24 часа зафиксировано 8709 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 4 992 554. Число скончавшихся от пневмонии COVID-19 жителей РФ увеличилось на 386 до 118 125, сообщил федеральный оперативный штаб.

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За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине возросло на 4606 до 2 179 988, число скончавшихся от пневмонии COVID-19 - на 178 человек до 49 279. С начала пандемии больше всего инфицированных зафиксировано в Киеве (204 078), Харьковской (145 241) и Одесской (138 716) областях Украины.

В Бордо выявлена редкая мутация коронавируса

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В связи с распространением редкой мутации коронавируса в одном из районов французского города Бордо власти приняли решение в срочном порядке вакцинировать его жителей. В районе Бакалан было выявлено не менее 46 случаев заражения "очень редким вариантом" вируса, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения. В связи с этим все проживающие в нем взрослые смогут получить вакцину от коронавируса в эти выходные или в начале следующей недели. Позже данную меру планируется распространить на весь Бордо, сообщается далее.

Пресс-конференция Мун Чжэ Ина и Джо Байдена

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США планируют в ближайшие полтора года - во второй половине текущего и за весь 2022 год - произвести еще около 1 млрд доз вакцин от коронавируса, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Часть этих препаратов будут предоставлены нуждающимся странам, указал он далее.

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Производители российских вакцин сообщили о наращивании производственных мощностей. Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже увеличил мощности по производству вакцины от COVID-19 до 1,1 млн доз в месяц, заявил генеральный директор Ринат Максютов в ходе марафона "Новые знания". Еще в конце прошлого года данный показатель составлял 20 тысяч доз в месяц. В свою очередь директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов указал, что на данный момент производится около 7-8 млн доз вакцины "КовиВак" в год. В ближайшее время показатель предполагается увеличить за счет модернизации оборудования, заявил он.

Вакцина AstraZeneca эффективна против индийской мутации

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Вакцина шведско-британского концерна Astrazeneca действенна против индийского варианта коронавируса, заявил глава компании Паскаль Сориот в интервью газете Financial Times. По его словам, эффективность препарата в отношении данной мутации лишь незначительно ниже, чем в отношении широко распространенного британского варианта вируса.

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В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 7082 случая, что на 812 меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 170 пациентов с диагнозом COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 177смертей от ковида. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 642 244 случая заражения и 87 298 летальных исходов среди больных ковидом. Более 3,37 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 66,8 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 87,3 случая.

Девять новых миллиардеров из фармакомпаний

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Основатель немецкой компании BioNTech Угур Шахин

За время пандемии минимум девять человек стали миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин от COVID-19, сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance. Среди них пятеро связаны с американской компанией Moderna, трое - с китайской фармкомпанией CanSino Biologics. В числе новых миллиардеров - сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин.

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Германия выделит дополнительные 100 млн евро на программу распределения вакцин бедным стран COVAX. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Тем самым вклад Германии в программу превысил 1 млрд евро. Канцлер указала также, что Берлин предоставит 30 млн доз вакцины бедным странам до конца года, если получит обещанные объемы от производителей препаратов.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 млн человек, как значится в официальной статистике, а 6–8 млн. Об этом заявила на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

В Берлине не разрешили акции COVID-скептиков

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Прививочная кампания в Южной Корее

США выделят Южной Корее вакцины для прививок 550 000 военнослужащих, заявил американский президент Джозеф Байден. Он подчеркнул, что это делается в интересах американского воинского контингента, находящегося в Южной Корее.

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Берлинские власти запретили две планируемые на субботу и воскресенье крупные демонстрации противников антиэпидемической политики правительства. Организаторы планировали участие в каждой из акций до 16 000 человек. Запрет аргументирован тем, что на предыдущих демонстрациях COVID-скептиков протестующие не соблюдали карантинные ограничения. Несмотря на запрет, берлинская полиция в ожидании отдельных выступлений усилит присутствие на улицах немецкой столицы.

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Германия объявила Великобританию зоной очень высокого риска заражения коронавирусом в связи с быстрым распространением в стране "индийского" варианта COVID-19. В связм с этим с восресенья вводятся жесткие ограничения на транспортное сообщение между двумя странами. Авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Все въехавшие должны будут пройти двухнедельный карантин, - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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