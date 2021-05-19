 Пандемия: британские ученые сообщили об изменении клинической картины течения COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.06.2021

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Коронавирус

Пандемия: британские ученые сообщили об изменении клинической картины течения COVID-19

Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 176 млн жителей планеты. Более 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 13 июня.

На станции интенсивной терапии

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 176 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 160 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 13 июня (время московское).

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Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко потребовал у тех москвичей, кто еще не привился и не переболел, воспользоваться введенными властями Москвы дополнительными выходными с 15 по 19 июня, чтобы получить вакцину от коронавируса.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе утечку из лаборатории. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам Гебрейесуса, выводы, сделанные после первого этапа расследованийо происхождении коронавируса, не являются окончательными.

Китайские ученые нашли 24 новых генома коронавирусов у летучих мышей

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Китайские ученые изучили биоматериалы летучих мышей, собранные на юге страны в 2019-2020 годах, и нашли 24 новых генома коронавирусов. Четыре из них оказались похожими на SARS-CoV-2. Несколько месяцев назад появилось исследование британских, немецких и американских ученых, в котором говорилось, что измения климата привели к увеличению популяции летучих мышей в Китае и их видовому многоборазию.

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Здание МГУ

Здание МГУ

Московские вузы на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня переведут на удаленку сдачу экзаменов и аттестации. В случае, если экзамены нельзя провести дистанционно, они пройдут при соблюдении эпидемических ограничений.

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Новые штаммы вируса внесли изменения в клиническую картину течения COVID-19. Если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле, сообщает издание Mirror со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.
 

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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