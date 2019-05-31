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"Панамские досье"

Расследование Международного консорциума журналистов ICIJ об офшорных компаниях, которые используют используют представители мировой элиты.

3 апреля 2017 года Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал расследование о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

DW Global Media Forum 2019 | 12 | Session | Shifting powers and democratic accountability: The role of global investigative journalism | Ilya Lozovsky (Managing Editor, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Bosnia and Herzegovina) hosted by Development and Peace Foundation (sef) © DW/P. Böll

"Панамские досье" и не только: как раскрывают коррупционные схемы 31.05.2019

Почему в расследованиях коррупции не фигурирует Путин, независим ли Зеленский, насколько профессионален ФБК Навального, рассказал руководитель редакции Центра по исследованию коррупции Илья Лозовский.
4.6.2017*** Prime Minister and Labour Party leader Joseph Muscat and his wife Michelle Muscat (L) wave to supporters from the balcony of party headquarters after winning a second term in office in Malta's snap general elections, in Hamrun, Malta, June 4, 2017. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты 22.07.2018

О коррупционных связях семьи премьер-министра Мальты незадолго до своей гибели сообщала журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье".
26.09.2017 *** Pakistan's former prime minister Nawaz Sharif speaks during a news conference in Islamabad, Pakistan September 26, 2017. REUTERS/Faisal Mahmood

Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию 06.07.2018

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье".
Symbolbild Steuerhinterziehung, Schwarzgeld - symbolic for fiscal evasion BLWX092238 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/FotoxBegsteigerx Symbol image Tax evasion Black money symbolic for Fiscal evasion Copyright xblickwinkel McPHOTOx FotoxBegsteigerx

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства 30.04.2018

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.
16.03.2015 * Ukrainian President Petro Poroshenko poses for the media during a welcoming ceremony at Bellevue presidential palace in Berlin March 16, 2015. REUTERS/Axel Schmidt (GERMANY - Tags: POLITICS HEADSHOT)

Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии 24.01.2018

Согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег Германия создала реестр прозрачности компаний. Президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
Alle Fotos wurden von unserer Korrespondentin in Kasachstan Anatoly Weisskopf gemacht, also - DW-Copyright. Bildbeschreibungen: Ein Bezirksgericht in der kasachischen Stadt Alma-Aty hat die oppositionelle Zeitung Respublika und alle Print-Ausgaben und Internetportale und -seiten, die zu dem gleichnamigen Verlagshaus gehören, verboten. Bilder-Unterschriften: Kasachstan, Zeitung Respublika, Gericht, Verbot Kasachstan1: Die vorsitzende Richterin liest das Urteil über das Verbot der Zeitung Respublika vor. Kasachstan 2: Vertreter der Zeitung Respublika und des gleichnamigen Verlagshauses im Gerichtsaal.

Закон о СМИ в Казахстане защитит чиновников от журналистов? 28.11.2017

Новый закон о СМИ в Казахстане идет вразрез с европейской тенденцией журналистских расследований, которые вскрывают факты коррупции среди чиновников. В интервью DW закон анализирует глава AHRCA Надежда Атаева.
Globus mit Geldscheinen | globe with banknotes | Verwendung weltweit

Комментарий: "Райские досье" - конец налоговым оазисам? 07.11.2017

Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме.
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Кто из россиян попал в "райские досье" (видео) 06.11.2017

Утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования "Райских досье". В нем фигурируют также россияне, в том числе и из окружения Путина.

"Райские досье": кто именно из россиян оказался в списках (06.11.2017) 06.11.2017

Утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования "Райских досье". В нем фигурируют также россияне, в том числе и из окружения Путина.
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Казахские следы в "Райских досье": два чиновника и банкир 06.11.2017

Казахстан - единственный из Центральной Азии фигурирует в международном журналистском расследовании "Райские досье". В нем, среди прочего, упоминается о трех казахах и одной фирме.
Der Yachthafen von Valetta mit der maltesischen Flagge | Verwendung weltweit

Пять отличий "Райских досье" от "Панамских" 06.11.2017

Мир обсуждает "Райские досье" - истории ухода крупных международных компаний и известных политиков от налогов. Объясняем, чем отличается новая порция разоблачений от предыдущих.
26.09.2016+++ Azerbaijani President Ilham Aliyev casts his ballot at a polling station during a referendum in Baku, Azerbaijan on Monday, Sept. 26, 2016. The Monday vote is on proposals including raising the presidential term from five years to seven, granting the president the right to dissolve parliament and creating new appointed vice presidential posts. +++ (C) picture-alliance/AP Photo/V. Amrullayev

Получал ли немецкий политик взятки от Азербайджана? 07.09.2017

Власти Азербайджана могли платить за лоббирование своих интересов в ЕС, выяснили журналисты. Часть этих средств, судя по всему, осела в Германии. DW разбиралась в деталях громкого дела.
Copyright: Sergey Elkin. Thema: Russland und Korruption. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Korruption, Wladimir Putin, Dmitrij Medwedew Bildbeschreibung: Karikatur - Wladimir Putin und Dmitrij Medwedew schauen auf ein iPhone und fragen: OK, Google, wie können unser Reichtum verstecken?

О чем президент Путин и премьер Медведев могли бы спросить Google 09.03.2017

"Панамские досье", "Он вам не Димон" и другие расследования, рассказывающие о коррупции в России. Карикатурист Сергей Елкин о реакции российских властей на эти разоблачения.
A locker in a bank vault. Storage of cash and documents.

"Прозрачная" Германия, или Немецкая реакция на панамский скандал 22.02.2017

Спустя почти год после публикации "панамских досье" правительство ФРГ инициировало принятие законопроекта по борьбе с отмыванием денег. С предложенными методами борьбы согласны не все.
Karikatur Russland Einkommen von Sergey Elkin

2016 год в России в карикатурах 26.12.2016

Важнейшие события в России по итогам 2016 года глазами карикатуриста Сергея Елкина. Подборка DW.
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Пять фактов об Алексее Улюкаеве и его задержании 15.11.2016

Экс-глава Минэкономразвития РФ задержан по подозрению в вымогательстве крупной взятки. Правда, в деталях задержания есть некоторые нестыковки. DW собрала главные факты о том, что произошло.
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