"Панамские досье"

Расследование Международного консорциума журналистов ICIJ об офшорных компаниях, которые используют используют представители мировой элиты.
3 апреля 2017 года Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал расследование о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.