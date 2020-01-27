Память об Освенциме: между политикой и историей

27 января 1945 года, ровно 75 лет назад, Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим. Сам этот факт неоспорим. Однако отношение к РККА, к Советскому Союзу в роли освободителя не всегда и не везде однозначное. За комментариями мы обратились к Йоргу Ганценмюллеру (Jörg Ganzenmüller) - доктору исторических наук, председателю правления Фонда "Эттерсберг", профессору Йенского университета.

DW: 27 января 1945 года лагерь был освобожден. Каково историческое значение этого события? И какова роль Красной армии в данном контексте?

Йорг Ганценмюллер: Освобождение Освенцима - это конец массовых уничтожений людей, это конец Холокоста, это - символический конец войны в целом. Освенцим освободила Красная армия, это - неоспоримый факт. Однако оккупационный характер действий Советского Союза на территории освобожденных государств, привел к неоднозначному отношению к Красной армии и СССР в целом. В странах Восточной Европы на смену одной диктатуре пришла другая. Конечно, одну нельзя сравнивать с другой ни в коем случае! Но "двойной опыт" несвободы наложил свой отпечаток на восприятие истории. Поэтому к освобождению Советским Союзом многие относятся сегодня неоднозначно. При этом в Польше и в странах Балтии наметилась тенденция всю совокупность действий СССР свести исключительно к оккупации. Это - недопустимая крайность.

- Вы как историк как относитесь к тому, что вокруг такой значимой исторической даты - столь много актуальной политической "возни"? В этом году президенты Польши и Литвы отказались ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста.

- Политики охотно используют исторические события в своих сиюминутных целях или последовательно занимаются исторической политикой. К истории это не имеет никакого отношения. Это - целенаправленная интерпретация, при помощи которой тот или иной политик старается решить те или иные задачи. И данная практика представляется особенно проблематичной в случаях, как с годовщиной освобождения Освенцима, когда речь должна прежде всего идти о том, чтобы почтить память миллионов безвинно погибших. Считаю, что польскому президенту должно быть стыдно за то, что он не поехал в Иерусалим на конгресс, посвященный памяти жертв Холокоста. Отношения между Россией и Польшей в данном контексте не имеют никакого значения. На мой субъективный взгляд, значимые исторические даты, юбилеи вполне могли бы послужить поводом для сближения и поиска диалога, а не наоборот.

- Кстати, пять лет назад Путин отказывался ехать в Польшу на мероприятия, посвященные 70-летию освобождения лагеря. И тогда же, пять лет назад, министр иностранных дел Польши Гжегош Схетына заявил, что Освенцим был освобожден 1-м Украинским фронтом и что украинцы "открывали ворота и освобождали лагерь". Это вызвало тогда весьма бурную реакцию России...

- Советское государство было многонациональным, то же можно сказать и о составе армии. 1-й Украинский фронт - это географическое название объединения советских войск, формальное обозначение армейской единицы, так сказать.

- Насколько это важно - напоминать людям, новым поколениям о событиях недавней истории?

- Это очень важно – знать, что происходило тогда и каков был масштаб преступлений "третьего рейха". Есть аспекты, о которых широкой общественности до сих пор известно сравнительно мало. Например, о систематическом истреблении нацистами, в том числе и в Освенциме, синти и рома. Долгое время представителям этих народов вообще приходилось бороться за то, чтобы их официально признали жертвами национал-социализма. Так что работа по осмыслению истории еще не завершена...

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