 Память об Освенциме: между политикой и историей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.01.2020

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Культура и стиль жизни

Память об Освенциме: между политикой и историей

27 января 1945 года, ровно 75 лет назад, Красная армия освободила Освенцим. И освободительная роль ССCР в данном контексте неоспорима, уверен немецкий историк Йорг Ганценмюллер.

На территории музейного комплекса Аушвиц-Биркенау

27 января 1945 года, ровно 75 лет назад, Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим. Сам этот факт неоспорим. Однако отношение к РККА, к Советскому Союзу в роли освободителя не всегда и не везде однозначное. За комментариями мы обратились к Йоргу Ганценмюллеру (Jörg Ganzenmüller) - доктору исторических наук, председателю правления Фонда "Эттерсберг", профессору Йенского университета.

DW: 27 января 1945 года лагерь был освобожден. Каково историческое значение этого события? И какова роль Красной армии в данном контексте?

Контекст

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Анджей Дуда заявил, что организаторы Всемирного форума памяти Холокоста не дали ему возможность выступить, в отличие от президентов России, Германии и Франции. Поэтому он не поедет на мероприятия в Иерусалим. (07.01.2020)

Йорг Ганценмюллер: Освобождение Освенцима - это конец массовых уничтожений людей, это конец Холокоста, это - символический конец войны в целом. Освенцим освободила Красная армия, это - неоспоримый факт. Однако оккупационный характер действий Советского Союза на территории освобожденных государств, привел к неоднозначному отношению к Красной армии и СССР в целом. В странах Восточной Европы на смену одной диктатуре пришла другая. Конечно, одну нельзя сравнивать с другой ни в коем случае! Но "двойной опыт" несвободы наложил свой отпечаток на восприятие истории. Поэтому к освобождению Советским Союзом многие относятся сегодня неоднозначно. При этом в Польше и в странах Балтии наметилась тенденция всю совокупность действий СССР свести исключительно к оккупации. Это - недопустимая крайность.

- Вы как историк как относитесь к тому, что вокруг такой значимой исторической даты - столь много актуальной политической "возни"? В этом году президенты Польши и Литвы отказались ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста.

- Политики охотно используют исторические события в своих сиюминутных целях или последовательно занимаются исторической политикой. К истории это не имеет никакого отношения. Это - целенаправленная интерпретация, при помощи которой тот или иной политик старается решить те или иные задачи. И данная практика представляется особенно проблематичной в случаях, как с годовщиной освобождения Освенцима, когда речь должна прежде всего идти о том, чтобы почтить память миллионов безвинно погибших. Считаю, что польскому президенту должно быть стыдно за то, что он не поехал в Иерусалим на конгресс, посвященный памяти жертв Холокоста. Отношения между Россией и Польшей в данном контексте не имеют никакого значения. На мой субъективный взгляд, значимые исторические даты, юбилеи вполне могли бы послужить поводом для сближения и поиска диалога, а не наоборот.

- Кстати, пять лет назад Путин отказывался ехать в Польшу на мероприятия, посвященные 70-летию освобождения лагеря. И тогда же, пять лет назад, министр иностранных дел Польши Гжегош Схетына заявил, что Освенцим был освобожден 1-м Украинским фронтом и что украинцы "открывали ворота и освобождали лагерь". Это вызвало тогда весьма бурную реакцию России...

- Советское государство было многонациональным, то же можно сказать и о составе армии. 1-й Украинский фронт - это географическое название объединения советских войск, формальное обозначение армейской единицы, так сказать. 

- Насколько это важно - напоминать людям, новым поколениям о событиях недавней истории?

- Это очень важно – знать, что происходило тогда и каков был масштаб преступлений "третьего рейха". Есть аспекты, о которых широкой общественности до сих пор известно сравнительно мало. Например, о систематическом истреблении нацистами, в том числе и в Освенциме, синти и рома. Долгое время представителям этих народов вообще приходилось бороться за то, чтобы их официально признали жертвами национал-социализма. Так что работа по осмыслению истории еще не завершена...

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  • В лагере Аушвиц 1

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    Лагерь смерти Освенцим

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  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

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  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

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  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

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    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2020)  

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Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

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