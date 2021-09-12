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Памятники архитектуры в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках архитектуры в Германии.

14.05.2019, Thüringen, Weimar: Vor der Wiedereröffnung ist das Haus Am Horn zu sehen. Es zählt zum Unesco-Kulturerbe und ist die einzige in der Gründungsstadt der berühmten Designschule realisierte Bauhaus-Architektur. Mit dem Musterhaus «Am Horn» in Weimar demonstrierten die Bauhäusler, wie sie sich 1923 modernes Wohnen vorstellten. Nun wird das wieder eingerichtete Gebäude für Besucher zugänglich gemacht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса 12.09.2021

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Menschen stehen auf dem Freiburger Münsterplatz vor dem Münster. Das Freiburger Münster ist formell eine Kathedrale, da Freiburg seit dem Jahr 1827 Bischofssitz ist. Die Erzdiözese Freiburg wurde am 16. August 1821 von Papst Pius VII. durch die Bulle «Provida solersque» formell errichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото) 19.08.2021

В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.

23.09.2014 Autobahnkirche Siegerland an der A45, Architekten Schneider und Schumacher, Wilnsdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Autobahnkirche Siegerland on the A45, architects Schneider and Schumacher, Wilnsdorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Придорожные храмы в Германии - церкви на немецких автобанах 17.08.2021

В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
02/06/2021 An Gurten gesichert und durch einen Helm geschützt sind Kletterer in dem Stahlgerüst der Müngstener Brücke unterwegs. Ab August wird der steile Aufstieg in der luftigen Stahlkonstruktion bis zu einer Aussichtsplattform in rund 100 Meter Höhe möglich sein. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии теперь можно забраться на знаменитый Мюнгстенский мост (фото) 03.08.2021

Мюнгстенский мост - очень высокий и очень красивый памятник индустриальной архитектуры. Теперь по стальным конструкциям здесь можно забраться на смотровую площадку.

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Aufgereihte Strandkörbe am Sandstrand des Ostseebads Binz, dahinter historische Strandvillen mit Bäderarchitektur, Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Курортная архитектура "Северного Сорренто" 31.07.2021

В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.

Freilichtmuseum Kommern. Rheinische Landesmuseum für Volkskunde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Деревенский фахверк в музее под открытым небом 30.07.2021

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Bad Ems, Russ.-Orthodox. Kirche, Rheinl.-Pfalz, Germany | Verwendung weltweit

Какие русские храмы в Германии являются Всемирным наследием? 28.07.2021

Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.
Die russische Kolonie Alexandrowka liegt im Norden der Stadt Potsdam. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ließ es in den Jahren 1826/27 für die letzten zwölf russischen Sänger eines ehemals aus 62 Soldaten bestehenden Chores anlegen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Русские православные храмы в Германии 28.07.2021

Русские православные храмы есть во многих немецких городах.

ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
18.07.2020, Bad Kissingen, Bayern: Der Schmuckhof am Regentenbau.

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия 27.07.2021

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5-K18-D1-1915-1 (362507) Bad Kissingen, Kurgarten / Bildpostkarte Bad Kissingen (Unterfranken), Kurgarten. - 'Bad Kissingen / Kurgarten / Nach- mittagskonzert'. - Bildpostkarte (Farbdruck nach kolorier- ter Photographie), undat., um 1910.

Баварский курорт Бад-Киссинген 27.07.2021

В Германию - на воды! Бад-Киссинген был и остается одним из тех самых традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут отдыхать со всей Европы.
Hell leuchtet am Freitag (25.11.2011) in Dresden die Loschwitzer Brücke, besser bekannt unter dem Namen Blaues Wunder. 60 LED-Strahler machen die Konturen der Brücke sichtbar. Im Sommer wird das Licht 1 Uhr ausgeschaltet, im Winter ist die Brücke bis 23 Uhr beleuchtet. Für die Installation gab die Stadt 130 000 Euro inklusive Planung aus. Foto: Arno Burgi/lsn | Verwendung weltweit

"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея) 23.07.2021

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Mylau, Goeltzschtalbruecke / J.Poppel Mylau (Sachsen), Goeltzschtalbruecke (Eisenbahnviadukt der Linie Leipzig- Hof; erbaut 1845-51). - The Goeltzsch-Thal-Viaduct. - Stahlstich, 1851, von Johann Poppel (1807-1882). Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte.

Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото) 15.07.2021

Этот памятник инженерно-архитектурного искусства Германии отмечает юбилей - 170 лет со дня открытия.
Das restaurierte Borkenhäuschen mit seiner urwüchsigen Borkenbekleidung mitten im Wörlitzer Park. Das auf das Jahr 1785 datierte Häuschen ist seit 2019 restauriert worden und soll einst dem Fürsten von Franz von Anhalt Dessau (1740-1817) als Badehaus gedient haben. Alle Arbeiten sind nun abgeschlossen und das Fachwerkgebäude kann nun wieder von den Parkbesuchern wieder in Augenschein genommen und durchschritten werden.

В Германии отреставрировали знаменитый "Ведьмин домик" (фото) 14.07.2021

Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
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