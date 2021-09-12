Памятники архитектуры в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках архитектуры в Германии.
Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
В августе у нас появился повод заглянуть во Фрайбургский кафедральный собор - и мы этим поводом, конечно же, прямо сейчас воспользуемся.
В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
Мюнгстенский мост - очень высокий и очень красивый памятник индустриальной архитектуры. Теперь по стальным конструкциям здесь можно забраться на смотровую площадку.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
В Бинце на немецком острове Рюген сохранилось много старых вилл и резиденций - памятников так называемой курортной архитектуры.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.
Русские православные храмы есть во многих немецких городах.
Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Германию - на воды! Бад-Киссинген был и остается одним из тех самых традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут отдыхать со всей Европы.
На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Этот памятник инженерно-архитектурного искусства Германии отмечает юбилей - 170 лет со дня открытия.
Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
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