 Паломничество на лошадях в Тюрингии (фото) | Кадр дня | DW | 15.07.2019

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Кадр за кадром

Паломничество на лошадях в Тюрингии (фото)

Эти фотографии были сделаны в минувшее воскресенье в тюрингском местечке Этцельсбах.

Этцельсбах

Этцельсбах • Эта региональная религиозная традиция в восточногерманской земле Тюрингия насчитывает более 350 лет. Каждый год во второе воскресенье после праздника Встречи Марии и Елизаветы (нем. Mariä Heimsuchung), отмечаемого немецкими католиками 2 июля, в тюрингском местечке Этцельсбах проходит паломничество на лошадях (нем.  Pferdewallfahrt). В здешней небольшой часовне проводится торжественное богослужение, а перед часовней - церемония благословления коней.

Этцельсбах

В храме хранится пиета - изображение сцены оплакивания Христа девой Марией, вырезанное из дерева. Согласно легенде, пиета была найдена в XVI веке посреди поля крестьянином, лошади которого остановились и отказывались идти дальше, - пока он не осмотрелся вокруг и не заметил эту реликвию. В 2011 году часовню во время своего визита в Германии посетил тогдашний папа римский Бенедикт XVI.

Этцельсбах

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  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Это событие повторяется здесь ежегодно в конце мая. Единственный в Европе табун диких лошадей - не одичавших, а всегда живших на воле - вихрем влетает на лесную арену под вестфальским городом Дюльмен перед глазами двенадцати тысяч зрителей. Топот сотен копыт, пыль столбом… Сегодня из этого табуна будут отлавливать однолетних диких жеребцов.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Однако мы немного забежали вперед. За пару часов до этого восхитительно момента табун еще мирно пасся недалеко от арены в просторном загоне. Накануне лесники согнали сюда лошадей со всего заповедника - четырехсот гектаров огороженного леса, что вдвое больше площади Монако. Wildpferdebahn в Дюльмене - частный заповедник, созданный полтора столетия назад здешними герцогами Круа (Herzog von Croy).

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    На протяжении столетий эти дикие лошади скрывались от глаз человека в соседней Мерфельдской топи, однако в позапрошлом веке табун все-таки обнаружили. На лошадей начали охотиться. Их численность всего за одно десятилетие сократилась в пять раз, но тогдашний герцог Круа решил спасти их от вымирания. Около 30 последних диких лошадей выловили по его приказу, чтобы поселить в заповеднике.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Табун разросся до четырехсот голов. Всех молодых кобылиц оставляют, а однолетних жеребцов вылавливают и продают, чтобы контролировать рост популяции и не допускать борьбы. Обычно такие табуны состояли из десятка кобыл и одного жеребца. В дюльменский заповедник жеребца подселяют всего на пару месяцев в году. Отметим, что первое упоминание о диких лошадях в этих местах датировано 1316 годом.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Один из признаков диких лошадей - серый мышиный окрас, но в табуне встречаются торфяные и рыже-желтые оттенки. Это - генетические следы, оставленные жеребцами английских пони, тарпановидных лошадей, а также лошадей Пржевальского. Что касается последних, их доставили в Германию из Монголии еще в конце XIX века.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Полдень. К арене от автостоянки, в которую на один день превращают соседний герцогский луг, тянется нескончаемый поток зрителей. Обязанности распорядителей и контролеров берут на себя ветераны добровольной пожарной охраны. Все организовано и продумано, как в генеральном штабе. Табун влетит на арену точно по расписанию, но до этого посетителей ожидают показательные выступления.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Эти кони пару лет назад были теми самыми дикими жеребцами, которых отлучили от табуна. Сегодня они покажут зрителям, на что способны, чему их научили хозяева, купившие тогдашних диких однолеток сразу после отлова на аукционе.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Дюльменская дикая порода - лошади невысокие, неприхотливые, выносливые, сильные, добрые, но с характером, требующим особого терпения. Прекрасно подходят для обучения верховой езде детей или для упряжек. Раньше отловленных из табуна жеребцов использовали в качестве рабочих лошадей на шахтах или в сельском хозяйстве.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Говоря об этом диком табуне, следует отметить наличие отдельных признаков, присущих одомашненным породам, например, свисающей гривы у некоторых коней. У диких лошадей гривы стоячие, но таких в табуне тоже достаточно. Уникальность же его состоит в том, что дюльменский табун всегда развивался по правилам естественного отбора - в лесу, без помощи и вмешательства человека.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Никакой медицинской помощи, минимум контактов с людьми - эти правила были приняты в заповеднике полтора столетия назад. Дикие лошади используют лес и луговые травы в качестве зеленой аптеки, например, кору и почки деревьев. Единственное вмешательство - отсеивание жеребцов раз в году. Между тем, на арене уже начались показательные выступления, предшествующие основному действу.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Этого коня отловили в прошлом году. Он уже кое-чему научился, но еще не объезжен, что обычно делается в четырехлетнем возрасте. По арене он прошел сегодня в традиционной форме ловцов, которых мы скоро увидим, то есть здешних вестфальских ковбоев. Предварительная программа похожа на представление цирка, в котором участвуют лошади разных пород - под седлом или запряженные в повозки.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Топот копыт табуна, снявшегося с места и несущегося к арене, слышен издалека. Музыку приглушили, стадионный комментатор замолчал, чтобы дать публике насладиться уникальным моментом. Щелчки тысяч фотоаппаратов растворяются в этом звуке, как капли дождя в океане. Взбудораженный табун сделает несколько кругов по стадиону и остановится в центре, заняв круговую оборону.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Необходимость отлавливать жеребцов возникла в начале прошлого века, когда численность табуна достигла нынешнего уровня. К этому времени площадь заповедника увеличили в два раза по сравнению с первоначальными 200 гектарами. Премьера шоу состоялась в 1907 году. Начало традиции было положено. В этот день ни разу не подводила погода, которую здесь даже прозвали герцогской.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Команда ловцов состоит из жителей соседних деревень в окрестностях Дюльмена. Местность здесь сельская, крестьянская, много коневодческих хозяйств. Забава молодецкая - голые человеческие руки против дикой лошадиной силы. Схватка начинается всегда один на один. Кто-то из ловцов пытается охватить шею жеребца, чтобы направлять его движение…

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Затем на подмогу приходят еще два-три человека, чтобы не дать однолетнему жеребцу снова скрыться среди других лошадей в табуне, повалить его на землю и, удерживая в этом положении, надеть уздечку.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Уздечка - промежуточная победа. Теперь за нее молодого жеребца надо отвести к отдельному загону, перед которым ему вживят чип, а затем отправят дожидаться аукциона. Раньше жеребцов клеймили, но от этой традиции решили отказаться из-за критики со стороны обществ по защите животных.

  • Фридерике Рёвекамп

    Вестфальское родео

    Фридерике Рёвекамп - главный герцогский лесничий (Oberförsterin). На арене она выделяется своей традиционной униформой. Непосредственно в ловле диких жеребцов не участвует, но именно она несет ответственность за то, что происходит на поле. В разговоре главный лесничий призналась, что не очень любит этот день... Текст интервью можно прочесть по ссылке внизу страницы

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Особенно не любит она этот день из-за таких моментов... Один из молодых немецких ковбоев, охваченный азартом, не захотел выпускать жеребца из рук и дал затащить себя в табун. Впрочем, если соблюдать правила, обычно опасных для жизни ситуаций не возникает.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    К счастью, все обошлось. Минут через пятнадцать после оказания медицинской помощи молодой человек вернулся в строй под аплодисменты публики, но стадионный комментатор настоятельно рекомендовал ему поостыть и не лезть в пекло. Как видно на снимке, дикие лошади избегают людей, табун проносится мимо лежащего на земле, обходя его, словно инородное тело.

  • Дюльмен

    Вестфальское родео

    Беспокойный день подходит к концу. Одногодки, получив номера, ждут аукциона в отдельном загоне. В центре арены еще кружит непросеянная часть табуна. В дальнем углу за изгородью спокойно следят за происходящим лошади с жеребятами, родившимися этой весной. Эти опытные кобылы, как их называет стадионный комментатор, знают, что скоро их снова выпустят на родные волные луга.

    Автор: Максим Нелюбин


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