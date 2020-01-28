 Палестинцы разрывают отношения с США и Израилем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2020

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Мир

Палестинцы разрывают отношения с США и Израилем

Глава палестинской автономии обвинил Израиль и США в несоблюдении договоренностей и объявил о прекращении сотрудничества, в том числе и в сфере безопасности.

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на заседании глав МИД стран Лиги арабских государств

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на заседании глав МИД стран Лиги арабских государств, 1.02.2020

Палестинская национальная автономия полностью прекращает отношения с Израилем и США. Об этом объявил глава автономии Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, на внеочередном заседании глав МИД стран-членов Лиги арабских государств в Каире. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив уже проинформированы об этом решении.

Контекст

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Будет прервана, в том числе, и совместная работа в сфере безопасности, пояснил Аббас. Ранее палестинцы сотрудничали с израильскими силами безопасности на западном берегу реки Иордан, а также с американской спецслужбой ЦРУ.

В качестве причины решения Аббас назвал несоблюдение Израилем и США предыдущих договоренностей и международного права. Глава палестинской автономии также заявил, что не принимает новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Другие страны-члены Арабской лиги тоже раскритиковали инициативу, заявив, что она не приведет к заключению справедливого мирного соглашения.

Противоречивый план Трампа по Ближнему Востоку

28 января Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме предложил план урегулирования ближневосточного конфликта. В частности, Трамп выступил за создание в рамках концепции двух государств полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где Америка готова открыть посольство. При этом Иерусалим будет, по замыслу Трампа, оставаться "неделимой столицей" Израиля. По мнению наблюдателей, план президент США носит противоречивый характер.

В 2017 году палестинцы прервали дипломатические отношения с США в ответ на решение Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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    Автор: Григорий Аросев


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