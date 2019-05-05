 Палестинцы в секторе Газа заявили о достижении перемирия с Израилем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2019

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Мир

Палестинцы в секторе Газа заявили о достижении перемирия с Израилем

Режим тишины вступил в силу в ночь на 6 мая, утверждают в секторе Газа. По словам палестинцев, Египет выступил посредником на переговорах о прекращении огня. Израиль пока не подтвердил информацию о перемирии.

Дым над сектором Газа, 4 мая 2019 года

Дым над сектором Газа, 4 мая 2019 года

Палестинские лидеры в секторе Газа договорились с Израилем о прекращении огня. Об этом агентство AFP сообщает в понедельник, 6 мая, со ссылкой на трех неназванных собеседников. По их словам, переговоры проходили при посредничестве Египта. Режим тишины вступил в силу в 01.30 по местному времени (04.30 мск), подчеркивают собеседники агентства. Официального подтверждения этому со стороны Израиля пока не поступало.

Утром 6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за минувшие 48 часов по территории страны были выпущены как минимум 690 ракет, 240 из которых перехватила система "Железный купол". После ракетного обстрела из сектора Газа израильская сторона нанесла авиаудары по 350 целям на палестинских территориях. В числе целей израильской авиации были объекты радикального исламистского движения ХАМАС и террористической организации "Палестинский исламский джихад", в частности фабрики по производству оружия, склад, а также тренировочные площадки, наблюдательные пункты и командный центр в здании мечети.

Трамп подчеркнул, что США поддерживают Израиль

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп обратился в воскресенье, 5 мая, "к жителям Газы", осудив массированные обстрелы израильской территории и предупредив, что "эти террористические акты против Израиля" принесут населению сектора "только страдания".

Контекст

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

В Иерусалиме в возрасте 79 лет скончался известный израильский прозаик и публицист Амос Оз. Совсем недавно он рассказал в интервью DW о своем детстве, о настоящем и будущем Израиля. (28.12.2018)

"Положите конец насилию и работайте над достижением мира - это возможно!" - написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter, добавив, что Соединенные Штаты "на 100 процентов поддерживают Израиль в защите его граждан".

Протесты палестинцев на границе сектора Газа

С марта 2018 года на границе между Израилем и сектором Газа проходят демонстрации, на которых палестинцы требуют от израильской стороны прекратить блокаду этой территории. Эти акции нередко сопровождаются вспышками насилия. По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной автономии, во время демонстраций за это время погибли около 280 палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения.

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