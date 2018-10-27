 Палестинские джихадисты прекращают обстрел Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.10.2018

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Мир

Палестинские джихадисты прекращают обстрел Израиля

После обстрела израильской территории группировка "Палестинский исламский джихад" заявила о прекращении огня. Ранее Израиль нанес по сектору Газа 88 ответных ударов.

Удары ВВС Израиля по сектору Газа, 27 октября 2018 года

Удары ВВС Израиля по сектору Газа, 27 октября 2018 года

Террористическая группировка "Палестинский исламский джихад" объявила о прекращении обстрела Израиля. Как говорится в заявлении, которое цитируют западные информагентства в субботу, 27 октября, решение о прекращении огня принято при содействии Египта, который посредничает в конфликте между Израилем и сектором Газа. При этом джихадисты намерены соблюдать перемирие, только если Израиль будет также его придерживаться. Однако официального подтверждения информации о перемирии с израильской стороны пока не поступало.

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Ранее "Палестинский исламский джихад" взял на себя ответственность за более 30 ракетных ударов, нанесенных по Израилю в пятницу и ночь на субботу. Они последовали за очередным обострением ситуации на границе с сектором Газа, где на этот раз собрались около 16 тысяч палестинцев, некоторые из которых бросали в израильских военных взрывные устройства и камни. В результате столкновений погибли не менее пяти палестинцев.

Израиль нанес по сектору Газа более 80 ударов

В ответ ВВС Израиля нанесли в общей сложности 88 ударов, в результате которых, как утверждает Минобороны страны, было разрушено 95 "террористических объектов движения ХАМАС", в том числе оружейные склады, тренировочные базы и завод по производству цемента, который использовался для строительства туннеля на границе с Израилем. В ведомстве отмечают, что "Палестинский исламский джихад" действует при поддержке Ирана и намеренно размещает свои военные объекты вблизи школ, больниц и мечетей. Представитель израильской армии обвинил в причастности к последним атакам также Сирию.

В ходе протестов, которые продолжаются на границе сектора Газа и Израиля с конца марта, погибли, по данным Палестинской автономии, более 200 палестинцев. Жители сектора Газа требуют снятия блокады, а также возвращения палестинских беженцев на территории, которые в настоящее время принадлежат Израилю.

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    Автор: Григорий Аросев


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