Палестинская национальная автономия (ПНА)

Палестинская национальная автономия - автономная административно-территориальная единица, контролирующая часть сектора Газа и часть территорий Западного берега реки Иордан.

Палестинская национальная автономия (иногда под этим также понимается Палестинская национальная администрация) была создана в 1994 году в соответствии с базовыми соглашениями между Израилем и Организацией освобождения Палестины, подписанными 13 сентября 1993 года в Осло. С 2007 года ПНА реально управляет лишь частью территорий на Западном берегу реки Иордан, в то время как сектор Газа перешёл под контроль ХАМАС. 5 января 2013 года председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, согласно которому впредь вместо названия "Палестинская национальная администрация" в официальных документах полагалось использовать исключительно название "Государство Палестина". Израиль, Испания, Норвегия, США, и некоторые другие страны это не признают.