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Палестинская национальная автономия (ПНА)

Палестинская национальная автономия - автономная административно-территориальная единица, контролирующая часть сектора Газа и часть территорий Западного берега реки Иордан.

Палестинская национальная автономия (иногда под этим также понимается Палестинская национальная администрация) была создана в 1994 году в соответствии с базовыми соглашениями между Израилем и Организацией освобождения Палестины, подписанными 13 сентября 1993 года в Осло. С 2007 года ПНА реально управляет лишь частью территорий на Западном берегу реки Иордан, в то время как сектор Газа перешёл под контроль ХАМАС. 5 января 2013 года председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, согласно которому впредь вместо названия "Палестинская национальная администрация" в официальных документах полагалось использовать исключительно название "Государство Палестина". Израиль, Испания, Норвегия, США, и некоторые другие страны это не признают.

Распродажа демократии. Трампу все по колено. Лучшие политические частушки – "Заповедник", выпуск 109, 09.02.20 09.02.2020

Путин, Володин, Матвиенко, Песков и другие ликвидируют демократию поправками к Конституции Российской Федерации. Трамп выступает с бэндом: импичмент, “сделка века” и второй срок. Острые вопросы в политических частушках от наших любимых персонажей: Путина, Медведева, Мишустина, Лукашенко, Джонсона, Мэй, Помпео, Нетаньяху, Дуды и Эрдогана. Смотрите в 109-м выпуске "Заповедника"!
An aerial view shows the Israeli settlement of Ofra in the occupied West Bank as seen in 1997 and obtained by Reuters from Peace Now on June 3, 2019. Peace Now/Handout via REUTERS SEARCH SETTLEMENTS WEST BANK FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ООН: Палестинцы теряют 2,5 млрд долларов в год из-за израильской оккупации 02.12.2019

Общие потери Палестинской национальной автономии с 2000 по 2017 годы в связи с оккупацией территорий Израилем составили 47,7 млрд долларов, сообщила ООН.
GAZA CITY, GAZA - MAY 4 : Fire rises after Israeli warplanes hit the building where Anadolu AgencyÄôs office is located in Gaza on May 4, 2019. Israeli warplanes hit the building with at least 5 rockets after warning shots, Anadolu AgencyÄôs correspondent in Jerusalem reported. Ashraf Amra / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа 04.05.2019

Со стороны сектора Газа в сторону Израиля запущено около 300 снарядов. В ответ авиация Израиля атаковала 120 целей в секторе Газа, погибли не менее 4 человек.
04.05.2019 A picture taken from the Gaza Strip on May 4, 2019 shows missiles being launched toward Israel. - A barrage of around 50 rockets was fired at Israel from the Gaza Strip on Saturday and dozens were intercepted by air defences, the Israeli army said. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

Израиль ответил авиаударами по сектору Газа на запуск палестинцами 90 ракет 04.05.2019

В результате авианалета в секторе Газа погиб один человек, еще трое из числа гражданского населения получили ранения. Ранее палестинцы запустили 90 ракет по территории Израиля.
May 16, 2018 - Jerusalem, Israel - The United States Embassy officially relocated to Jerusalem on May 14, 2018, coinciding with the 70th anniversary of the Israeli Declaration of Independence, following US President Trump's February 23rd, 2018 announcement based on the Jerusalem Embassy Act of 1995 |

США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме 04.03.2019

США официально создают единую дипломатическую миссию в Иерусалиме. Помпео ранее заявлял, что в рамках посольства будет открыт новый отдел по палестинским вопросам.
A Palestinian walks by graffiti reading Boycott Israel at the entrance to the Beit Jibrin Refugee Camp in Bethlehem, West Bank, February 11, 2015. A high level national Palestinian committee announced it has instructed stores across the West Bank to ban products from six major Israeli companies, which are: Tnuva, the Strauss Group, Osem, Elite Prigate and Jafora-Tabori. The ban is meant to countermeasure Israel s decision to withhold Palestinian tax revenue it collects on behalf of the Palestinian Authority. West Bank grocers must stop selling Israeli products within two weeks from today. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2015021101 DEBBIExHILL a PALESTINIAN Walks by Graffiti Reading Boycott Israel AT The Entrance to The Beit Refugee Camp in Bethlehem WEST Bank February 11 2015 a High Level National PALESTINIAN Committee announced IT has instructed Stores across The WEST Bank to Ban Products from Six Major Israeli Companies Which are The Strauss Group Elite and Tabori The Ban IS meant to countermeasure Israel S Decision to withhold PALESTINIAN Tax Revenue IT Collect ON behalf of The PALESTINIAN Authority WEST Bank Haekeln Grocers must Stop Selling Israeli Products Within Two Weeks from Today PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2015021101 DEBBIExHILL

Сенат США одобрил закон против партнеров Асада и бойкота Израиля 06.02.2019

Билль о безопасности на Ближнем Востоке направлен на защиту Израиля от экономического бойкота, а также на ослабление режима Башара Асада.
Portrait de l ecrivain israelien Amos Oz, 2007 Photographie !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CEN01122 Portrait de l ecrivain Amos OZ 2007 Photography date estimated PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY CEN01122

Амос Оз: "Я подниму свой бокал за Израиль" 28.12.2018

В Иерусалиме в возрасте 79 лет скончался известный израильский прозаик и публицист Амос Оз. Совсем недавно он рассказал в интервью DW о своем детстве, о настоящем и будущем Израиля.
ARCHIV - Europafahnen wehen am 04.12.2014 vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel. Die EU-Kommission geht rechtlich gegen die auch in Deutschland umstrittene Pkw-Maut vor. Dies berichtet die «Welt». Foto: Inga Kjer/dpa (zu dpa EU-Kommission geht rechtlich gegen deutsche Pkw-Maut vor vom 30.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕС призвал Израиль расследовать инциденты с правозащитниками 22.05.2018

В Брюсселе призвали власти Израиля расследовать события, в ходе которых правозащитник получил тяжелую травму, а также выдать новую визу главе регионального отделения HRW.
18.Mai 2018+++++ ISTANBUL, TURKEY - MAY 18: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C-L) meets with Iranian President Hassan Rouhani (C-R) within the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Extraordinary Islamic Summit Conference at Istanbul Congress Center in Istanbul, Turkey on May 18, 2018. Turkish Deputy Prime Minister Recep Akdag, Turkish Culture and Tourism Minister Numan Kurtulmus, Iranian Foreign Minister Javad Zarif and Turkish Presidential spokesman Ibrahim Kalin also attended the meeting. Cem Oksuz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Съезд исламских государств потребовал защиты для палестинцев 18.05.2018

Съезде Организации исламского сотрудничества осудили действия Израиля в секторе Газа и потребовали введения международного контингента для защиты жителей Палестинской автономии.
A general view shows the Dome of the Rock and Jerusalem's Old City December 4, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

Ближний Восток-2018: хроника последнего обострения 17.05.2018

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов.
A general view shows the Dome of the Rock and Jerusalem's Old City December 4, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке 17.05.2018

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов.
Israeli soldiers search for Palestinian attacker in the village of Kifl Haris near Ariel settlement, Monday, Feb 5, 2018. A Palestinian stabbed an Israeli man to death at a bus stop near Ariel settlement on Monday before fleeing the scene, police said. (AP Photo/Majdi Mohammed) |

Израиль удвоит численность войск на границе из-за переезда посольства США в Иерусалим 13.05.2018

Три дополнительных бригады израильской пехоты будут расположены на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан на следующей неделе, когда США планируют перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
A wounded Palestinian demonstrator is evacuated during clashes with Israeli troops at the Israel-Gaza border at a protest demanding the right to return to their homeland, in the southern Gaza Strip April 6, 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Суд в Гааге обеспокоен ситуацией в секторе Газа 08.04.2018

Ситуация в секторе Газа вызывает "серьезную озабоченность", а действия обеих сторон конфликта могут подпасть под юрисдикцию Международного уголовного суда, заявила главный обвинитель ведомства.
***BG Kronprinz Saudi Arabien Mohammed bin Salman**** RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 30: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Crown Prince and Defense Minister of Saudi Arabia Mohammad bin Salman al-Saud attends the annual horse race at King Abdulaziz race course in Al-Janadriyah in Riyadh, Saudi Arabia on December 30, 2017. Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на собственное государство 03.04.2018

Наблюдатели отмечают признаки сближения Иерусалима и Эр-Рияда. На сближение с Израилем Саудовскую Аравию подталкивает ухудшение отношений с Ираном, пишет Reuters.

06.12.2017 A picture taken from the Mount of Olives shows the Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock mosque in the centre, on December 6, 2017. President Donald Trump is set to recognise Jerusalem as Israel's capital, upending decades of careful US policy and ignoring dire warnings from Arab and Western allies alike of a historic misstep that could trigger a surge of violence in the Middle East. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

В Лиге арабских государств решили признать Иерусалим столицей Палестины 07.03.2018

Министры иностранных дел ЛАГ договорились считать Иерусалим столицей Палестины. В организации также поддержали план Махмуда Аббаса, сообщает агентство AP.
31.01.2018 *** Norway's Foreign Minister Ine Marie Eriksen Soreide and European Union's foreign policy chief Federica Mogherini brief the media at the start of a session of the International Donor Group for Palestine at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, January 31, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

ЕС считает США незаменимыми в мирном процессе на Ближнем Востоке 31.01.2018

На помощь палестинцам Евросоюз выделит 42,5 млн евро, сообщила Федерика Могерини на донорской конференции в Брюсселе. Он выступила за "принцип двух государств" для израильтян и палестинцев.
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