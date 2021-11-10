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Палата представителей США

Палата представителей США (англ. The United States House of Representatives) - нижняя палата Конгресса США.

Количество мест в палате постоянно и составляет 435 человек. В ней представлен каждый штат пропорционально количеству населения.Членом палаты может стать любой человек не моложе 25 лет, являющийся гражданином США по крайней мере последние семь лет и живущий в том штате, который он будет представлять. Конгрессмены занимают свой пост в течение двухгодичной каденции и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Главой Палаты представителей является спикер, избираемый членами палаты.

FILE PHOTO: Supporters of U.S. President Donald Trump cover their faces to protect from tear gas during a clash with police officers in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Суд в США разрешил раскрыть документы о штурме Капитолия 10.11.2021

Экс-президент США Трамп хотел заблокировать расследование штурма Капитолия. Суд разрешил передать бумаги из архива Белого дома спецкомитету нижней палаты Конгресса, расследующему беспорядки в Вашингтоне.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Конгресс США принял план развития инфраструктуры на 1,2 трлн долларов 06.11.2021

Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
Blick auf das Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington. Seit dem 13.02.2017 steht Steven Mnuchin an der Spitze des Ministeriums. Nach Angaben des Ministeriums hat die US-Regierung das Steuerjahr 2018/19, das Ende September 2019 endete, mit dem höchsten Haushaltsdefizit seit sieben Jahren abgeschlossen. Der Fehlbetrag stieg von 779 Mrd. auf 984 Mrd. Dollar. (25.09.2019)

В Конгрессе США одобрили временное повышение лимита госдолга 13.10.2021

Такая мера позволит стране избежать возможного дефолта по государственным обязательствам. Согласно оценкам Минфина, расходы теперь можно покрывать до декабря. Затем необходимо новое повышение потолка госдолга.
May 19, 2019 - Washington, D.C, United States - U.S. Capitol building is seen in Washington, U.S., May 19, 2019. Washington United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190519_zaa_n230_1283 Copyright: xAuroraxSamperiox

СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия 08.10.2021

Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.
31.10.2019, USA, Washington: Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses versammeln sich. Erstmals seit Beginn der Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump hat sich das Repräsentantenhaus in einem förmlichen Beschluss hinter die Untersuchungen gestellt. Die Kongresskammer votierte mit den Stimmen der Demokraten mehrheitlich für eine Resolution, die Regeln für die weiteren Untersuchungen festlegt. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 24.09.2021

В проект оборонного бюджета внесено немало касающихся России поправок - в частности, запрет на торговлю долговыми обязательствами РФ. В нем же содержится рекомендация ввести санкции по "списку Навального".
Vor der Kuppel des Kapitols in Washington flattert eine Fahne im Wind. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

В США расследуют шпионаж Минюста за членами Конгресса и журналистами 15.06.2021

По данным СМИ, Минюст США при президенте Дональде Трампе шпионил за репортерами и конгрессменами-демократами. В Палате представителей напомнили о важности конституции и принципа разделения властей.
Parlamentsgebauede, Nechrou, Nicosia, republic Cyprus, Nikosia, Republik Zypern | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

На выборах в парламент Кипра победили правящие консерваторы 30.05.2021

На фоне спада у трех основных сил, прошедших в парламент Кипра - консерваторов, левых и демократов - свои позиции улучшили ультраправые.

House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) speaks on the opening day of the 117th Congress at the U.S. Capitol in Washington, DC, U.S., January 3, 2021. Bill O'Leary/Pool/via REUTERS

В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае 19.05.2021

Главам государств не следует посещать Олимпиаду в Китае, заявила Нэнси Пелоси. Спикер Палаты представителей возмущена нарушениями прав человека и притеснением уйгуров в КНР.
The US Capitol building is seen on a cold and sunny winter day as Congress is in session in Washington on December 29, 2020. - US President Donald Trump lashed out at the Republican leadership in Congress on Tuesday as he faces a humiliating first veto override in the final days of his term over his rejection of a defense bill. Including the defense bill, Trump has vetoed nine bills during his four years in the White House. Congress has not previously mustered the votes needed to override any of his vetoes. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

Конгресс США призвал к новым выборам в Беларуси 21.04.2021

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку народа Беларуси, в которой назвала режим Лукашенко нелегитимным, а Координационный совет - легитимным институтом для диалога о передаче власти.
WASHINGTON, DC - OCTOBER 23: U.S. Rep. Matt Gaetz (R-FL) listens during a press conference at the U.S. October 23, 2019 in Washington, DC. Rep. Gaetz held the press conference to call for transparency in the impeachment inquiry. Alex Wong/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа 10.04.2021

Комитет Палаты представителей по этике проверит обвинения в адрес Мэтта Гетца, поддерживавшего президента Трампа. Конгрессмена подозревают в связи с несовершеннолетней.
The Democratic-controlled House of Representatives passed a resolution urging US Vice President Mike Pence to invoke section four of the 25th amendment to remove President Donald Trump from office for his role in the Capitol Hill riots. Foto: Emily Gordine/DW

Конгресс США утвердил программу поддержки экономики на 1,9 трлн долларов 10.03.2021

Антикризисный пакет мер по поддержке экономики объемом 1,9 триллиона долларов принят обеими палатами Конгресса США. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
FILE- In this Tuesday, Feb. 5, 2019, file photo the Dome of the US Capitol building is visible on the morning of the State of the Union in Washington. On Thursday, Feb. 7, the Labor Department reports on the number of people who applied for unemployment benefits last week. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

Палата представителей США одобрила антикризисный пакет Байдена 27.02.2021

Нижняя палата Конгрессса США приняла пакет мер объемом 1,9 триллиона долларов с минимальным перевесом голосов.
Trump supporters gesture to U.S. Capitol Police in the hallway outside of the Senate chamber at the Capitol in Washington, Wednesday, Jan. 6, 2021. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Штурм Капитолия будет расследовать независимая комиссия 16.02.2021

Комиссия будет действовать по образцу той, что была создана Конгрессом США после атак 11 сентября. Ей поручат внимательно изучить предысторию и последствия "террористической атаки внутри страны".
26.05.2017*****FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends the G7 summit in Taormina, Sicily, Italy, May 26, 2017. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Сенат США обсудит импичмент Трампу во второй неделе февраля 23.01.2021

Палата представителей США 25 января передаст Сенату обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Вторая - беспрецедентная - попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне 6 января.
Speaker of the House Nancy Pelosi puts down the gravel as she presides the US House of Representatives vote on the impeachment of US President Donald Trump at the US Capitol, January 13, 2021, in Washington, DC. - The Democrat-controlled US House of Representatives on January 13 opened debate on a historic second impeachment of President Donald Trump over his supporters' attack of the Capitol that left five dead. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампа 13.01.2021

Процедура импичмента Трампа начата из-за подстрекательства толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. Трамп стал первым президентом в истории, против которого начинали импичмент дважды.
ARCHIV - 16.12.2020, USA, Washington: Mike Pence, Vizepräsident der USA, spricht während einer «Life Is Winning»-Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses. Pence hat eine sofortige Absetzung des US-Präsidenten Trump über einen Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt. Foto: Susan Walsh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Пенс не будет отстранять Трампа от власти по 25-й поправке к Конституции США 13.01.2021

Вице-президент США считает, что отстранение Трампа от должности не отвечает интересам нации и не согласуется с Конституцией США. Палата представителей призвала Пенса воспользоваться 25-й поправкой.
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