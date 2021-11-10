Палата представителей США (англ. The United States House of Representatives) - нижняя палата Конгресса США.

Количество мест в палате постоянно и составляет 435 человек. В ней представлен каждый штат пропорционально количеству населения.Членом палаты может стать любой человек не моложе 25 лет, являющийся гражданином США по крайней мере последние семь лет и живущий в том штате, который он будет представлять. Конгрессмены занимают свой пост в течение двухгодичной каденции и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Главой Палаты представителей является спикер, избираемый членами палаты.