Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (нем. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt; также известен как пакт Молотова - Риббентропа) - межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года.

Соглашение было подписано 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Советского Союза и Германии Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом (Joachim von Ribbentrop). Стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, "прямо или косвенно направленных против другой стороны". Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Он предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, "восточных областей, входящих в состав Польского государства", и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии. В СССР существование секретного протокола к договору о ненападении отрицалось. Он был обнаружен в 1992 году, а опубликован лишь в июне 2019 года.