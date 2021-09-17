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Пакт Молотова - Риббентропа

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (нем. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt; также известен как пакт Молотова - Риббентропа) - межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года.

Соглашение было подписано 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Советского Союза и Германии Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом (Joachim von Ribbentrop). Стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, "прямо или косвенно направленных против другой стороны". Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Он предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, "восточных областей, входящих в состав Польского государства", и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии. В СССР существование секретного протокола к договору о ненападении отрицалось. Он был обнаружен в 1992 году, а опубликован лишь в июне 2019 года.

9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

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01.07.1941 *** Bildnummer: 54022791 Datum: 22.06.1941 Copyright: imago/ITAR-TASS German troops cross the Soviet border (1941). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Zweiter 2. Weltkrieg UdSSR RUS kbneg sw xng 1941 quer o0 Sowjetische Grenze, Schlagbaum, Invasion, Militär, Wehrmacht Bildnummer 54022791 Date 22 06 1941 Copyright Imago ITAR TASS German Troops Cross The Soviet Border 1941 PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Second 2 World War II USSR RUS Kbneg black and white xng 1941 horizontal o0 Soviet Border Schlagbaum Invasion Military Wehrmacht © Imago/Itar-Tass

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2020-08-16 Vilnius Lithuania. Protesters near Belarus Embassy in Vilnius against police violence and fo free elections. Vilnius Lithuania PUBLICATIONxNOTxINxESTxLATxLTU Copyright: xDariusxMataitisx Lithuania Belarus protest

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9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

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Немецкий историк о вводе советских войск на территории стран Балтии 17.06.2020

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