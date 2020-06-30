Паводок в Закарпатье: местные жители обвиняют власти в бездействии

"Садитесь в нашу лодку, мы покажем вам нашу Венецию", - говорит корреспонденту DW Виктор Коржак. Венецией он называет свое село Дубовцы в Галицком районе Ивано-Франковской области. В довольно шаткую, на мой взгляд, лодку садится Виктор, его жена София и их сосед Иван Литвин, которому собственно эта лодка принадлежит.

По улицам Дубовцов

Мы плывем по сельскому парку, проплываем над футбольным полем. Дома вокруг подтоплены, хотя уровень воды несколько упал. Стены мокрые и видно, что вода едва не дошладо окон. Виктор управляет лодкой с помощью лопаты, погружает ее в воду и показывает глубину - около полутора метров. "Так мы живем уже несколько дней. Мы остались без питьевой воды - колодцы залило", - рассказывает София.

"Мы сами себе спасатели на своей улице!"

Село Дубовцы находится прямо на берегу Днестра. Наводнение накрыло его в ночь на 24 июня. Хотя Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) накануне предупреждала о потенциальной опасности и говорила о возможной эвакуации, люди вряд ли смогли бы быстро отреагировать. Как говорит София, вода затопила село чуть ли не за час.

Иван и Виктор каждый день на лодке посещает соседей, прежде всего, пожилых людей, чтобы проверить, все ли у них хорошо, и привезти питьевую воду и хлеб от ДСНС. Спасатели первые два дня после наводнения не имели физической возможности заехать в село со своей техникой.

"Мы сами себе спасатели на своей улице", - говорит Виктор и рассказывает, что вместе с Иваном даже сами открыли шлюзы на дамбе. Сооружение возвели еще во времена СССР, для защиты деревни от наводнения. Через шлюзы можно в случае необходимости спускать воду. Но когда село залило водой, эти шлюзы были закрыты.

Жители Дубовцов звонили в различные службы, чтобы добиться или открытия шлюзов, или прорытия дамбы. Однако, говорит Виктор, никто не реагировал. "И что нам делать? Мы взяли лебедку, нырнули и открыли шлюз! И вода наконец начала понемногу сходить", - рассказывают Виктор и Иван. Они признают, что в некоторой степени рисковали своей жизнью, потому что их никто не страховал.

Кто должен отвечать за состояние дамб?

Наша лодка приближается к дому супругов Марии и Ивана Наливайчук. Они как раз стоят на крыльце моют в воде доски ламината. На перилах сушится линолеум. "Вода стояла по колено в доме", - говорит Мария и рассказывает, что уже три дня спит дома вместе со своими курами и утками.

Село в 2008 году уже пережило большое наводнение. Иван не понимает, почему теперь не сработали осуществленные тогда противопаводковые мероприятия. "Вокруг одни бандиты и воры! Почему вал не построили по-человечески? Деньги разворовали", - почти кричит Иван.

Терпение лопнуло не только у Ивана. Ведь Дубовцы в этот раз затопило водой не из Днестра, на побережье которого расположено село. Вода пришла из горных рек Веделка и Липа, которые текут мимо соседних поселков, где после наводнения 2008-го тоже построили защитные сооружения.

Спасатели смогли прибыть в Дубовцы не сразу

Люди обступили корреспондента DW, возмущенно крича, что те дамбы не надо было строить, или строить совсем не там и не так. "Из нашего села сделали просто корыто, куда залилась вода", - возмущается один из местных жителей. На затопленных, заиленных огородах жителей Дубовцов уже не будет урожая картофеля, помидоров, капусты. Одни говорят, что надо судиться с властью. Другие сетуют на инженеров, которые построили противопаводковые сооружения. Люди рассказывают, что уже много лет не видели, чтобы кто-то ухаживал и за еще дамбами, построенными еще в советское время.

Укрепление дамб местным бюджетам не под силу

Ситуация в Дубовцах, вопрос о том, почему не был открыт шлюз на дамбе и кто вообще ее владелец, требует соответствующего тщательного анализа, говорит в беседе с DW председатель Галицкого райсовета Павел Андрусяк. Он признает, что это наводнение выявило многочисленные проблемы с коммуникацией между различными ветвями власти и населением.

В райсовете также понимают, что после того, как будут ликвидированы последствия наводнения, следует провести аудит всех защитных сооружений. Очевидно, придется укреплять дамбы, или строить новые. "Но это все очень большие инвестиции, которые нам не под силу", - говорит Андрусяк. Здесь, по его словам, без правительственных денег не обойтись.

Председатель не совсем согласен с сельскими жителями, критикующими власть. По его убеждению, построенные после наводнения 2008 года защитные сооружения, на этот раз выполнили свою главную функцию: "Вода из Днестра в Галицком районе подтопила значительно меньше населенных пунктов, чем 12 лет назад. В этом году больше бед натворили горные реки, впадающие в Днестр", - говорит Андрусяк.

Причины паводка и действия властей будут проанализированы и следователями. Если выяснится, что материальный ущерб был нанесен в результате ошибок, бездействия или халатности чиновников, должностные лица будут привлечены к уголовной ответственности, заявил в интервью DW и.о. начальника Галицкого райотдела Национальной полиции Украины Иван Михайлишин.

Надежды на военных и международную помощь

Полицейские и спасатели ДСНС Украины работают бок о бок в круглосуточном режиме. Главная задача - откачать воду из зданий, приусадебных участков. По данным Ивано-Франковского управления ДСНС, в Галицкой район прибыли на помощь спасатели из Волыни. У них много работы. Ведь на этот раз затопило и город Галич, и почти все поселки вокруг.

Украине явно не хватает технических ресурсов для откачки воды, говорит DW житель Галича Василий Данилюк: "Надо вводить войска, как 12 лет назад, когда здесь работали военные инженеры!" Украина уже попросила о помощи многонациональный инженерный батальон "Тиса". Международные партнеры Украины, в частности страны ЕС, также же уже начали предоставлять финансовую и техническую помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия.

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