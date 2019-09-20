Актера Павла Устинова освободили из СИЗО. В пятницу, 20 сентября, его сестра сообщила корреспонденту DW, что эту информацию она получила от адвоката Дмитрия Чешкова. При этом семья пропустила встречу с Павлом, сейчас они едут домой и надеются, что он там.

Ранее в тот же день Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа, изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде на период рассмотрения апелляции по его делу.

Соответствующий вердикт вынесла судья Мосгорсуда Юлия Манеркина. Она согласилась с доводами представителя прокуратуры Анастасии Зверевой, поддержавшей ходатайство адвоката Анатолия Кучерены. "Основания для избрания меры пресечения Устинову за это время изменились", - заявила Манеркина, указав на то, что производство по делу уже закончилось и он не может ему воспрепятствовать. Документы, необходимые для изменения пресечения, будут направлены в СИЗО-4 в Москве до конца дня, пообещала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Конечно, тяжесть деяния никуда не пропала, - считает Зверева. - Но активный сбор доказательств по делу завершен. Нет опасений, что Устинов может скрыться от суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу".

Родные поехали встречать Устинова

После оглашения приговора в зале захлопали. Сестра Павла Устинова Юлия рассчитывает, что его могут выпустить уже 20 сентября. "Очень, конечно, рады и сейчас поедем его встречать", - сказала она. По ее словам, "резонанса такого не ожидали, но благодаря ему" дело дошло до "верхних инстанций". Сам Павел, не знал, что процесс над ним вызвал такую реакцию общественности, отметила Юлия.

"Благодарна абсолютно всем, и даже генпрокурору за то, что он услышал нас", - добавила она. Мать актера Татьяна Устинова в свою очередь назвала произошедшее "праздником маленького правосудия".

В Генпрокуратуре РФ ранее уже говорили, что "не оспаривают доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий".

Актер заявил, что "не намерен скрываться"

"Я полностью поддерживаю это ходатайство. Я не намерен скрываться или кому-то угрожать, воспрепятствовать производству по делу", - заявил сам актер, который участвовал в заседании по видеосвязи.

Анастасия Зверева также обратила внимание на ряд личных обстоятельств осужденного. "У него есть положительные характеристики, воспитывался он в многодетной семье... Кроме того, в деле есть поручительство Константина Райкина", - добавила она. К делу были приобщены копия справки об инвалидности отца и характеристика от участкового.

После общественной кампании в поддержку актера прокуратура попросила смягчить ему приговор.

Поддержать Устинова пришли его родственники, нижегородский активист Владислав Барабанов, проходивший обвиняемым по "московскому делу". Мест в зале не хватило, некоторым пришлось стоять.

На заседании Мосгорсуда 20 сентября

Приговор Павлу Устинову

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил к 3,5 года колонии общего режима актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия к омоновцу на акции за честные выборы в Мосгордуму. Молодой человек отказался признавать вину, заявив, что не принимал участия в акции 3 августа, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании.

Обращения деятелей культуры, петиция и одиночные пикеты в поддержку Устинова

После вынесения приговора целый ряд российских деятелей культуры опубликовали в соцсетях заявления в поддержку актера. Его коллега Александр Паль разместил онлайн-петицию в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с призывом немедленно освободить Устинова. На момент публикации материала обращение подписали свыше 142 тысяч человек. У здания администрации президента в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошли серии одиночных пикетов в поддержку начинающего актера.

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