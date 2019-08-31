 О чем молчали спасенные из ГУЛАГа немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.11.2019

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Культура и стиль жизни

О чем молчали спасенные из ГУЛАГа немцы

Они ехали перенимать опыт у СССР, а оказались в сталинских лагерях. Но и тех, кому удалось спастись в ГДР, ждала нелегкая судьба. Об этом рассказывает художественный фильм.

Film Und der Zukunft zugewandt (Neue Visionen Filmverleih)

Факты о том, что в советских лагерях отсиживали сроки незаконно осужденные немцы, в том числе и те, кто искренне верил в коммунистическую идею и восхищался социализмом в СССР, в ГДР умалчивались. Говорить об этом было не то что не принято, а даже запрещено, ведь всякая критика СССР и социализма была опасной для ГДР, в которой год за годом разочаровывалось все больше людей. 

По рассказам выживших

О них, незаконно подвергнутых гонениям, рассказывает в фильме "Обращенная к будущему" ("Und der Zukunft Zugewandt") немецкий режиссер Бернд Бёлих (Bernd Böhlich). Фильм вышел в прокат в Германии. Бернд Бёлих, на счету у которого несколько десятков телевизионных и художественных лент, ни одной из них не посвятил столько времени, сколько уделил своему последнему проекту. Режиссер, который родился и вырос в ГДР, там же получил профессию и снял свои первые фильмы, узнал о репрессированных в СССР соотечественниках от коллеги, актрисы Светланы Шёнфельд (Swetlana Schönfeld). Еще в ГДР, в 1980-х, она рассказала ему свою историю.

Светлана Шёнфельд родилась в 1951-м году в лагере на Колыме. Мать Светланы, Бетти Шёнфельд (Betty Schönfeld), была членом коммунистической партии с 1929-го года. В 1932-м по заданию партии она отправилась в СССР, где работала в структурах Коммунистического интернационала, организации, объединявшей компартии разных стран. В 1936-м ее исключили из партии за "связь с контрреволюционными элементами", а в 1937-м приговорили к пожизненному лагерному заключению. Муж ее был убит в лагере. Самой Бетти Шёнфельд - очевидно благодаря ходатайству однопартийцев - удалось вернуться с двумя дочерьми в Германию, а именно в ГДР. Но там ей под угрозой тюрьмы запретили говорить о пережитом в ГУЛАГе. Бетти Шёнфельд помогли вернуться к жизни, но навсегда приговорили к молчанию и лжи.

Контекст

От сталинского ампира до восточного модернизма, - после заката ГДР прошло тридцать лет, но ее архитектурное наследие живет и сегодня.

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История репрессированной немецкой коммунистки легла в основу сценария фильма "Обращенная к будущему" Бернда Бёлиха десятилетия спустя после того, как он впервые узнал о ее судьбе. В 1980-х у молодого восточногерманского режиссера не было возможности заниматься этой темой - ведь тогда не было доступа к документальным свидетельствам о трагических судьбах репрессированных, а они сами обязаны были молчать.

Да, собственно, и самому автору наверняка пришлось бы несладко за интерес к запретной теме. Приступить к ней он смог только после падения Берлинской стены: прочитал множество книг, документов, свидетельств современников, разговаривал с теми, кому удалось выжить в советских лагерях.

Абсурдность социалистической реальности

Главную героиню фильма "Обращенная к будущему" Антонию Бергер (Antonia Berger) постигает та же судьба, что и Бетти Шенфельд. В 1952-м году ее из ГУЛАГа переправляют в ГДР, где она подписывает обязательство не разглашать свое прошлое. Но можно ли строить новую жизнь под запретом помнить о пережитом? Название фильма "Обращенная к будущему", которое представляет собой цитату из гимна ГДР "Возрожденная из руин", подчеркивает абсурдность этого требования. Страна, которая обещала своим гражданам лучшее будущее, отбирала у них прошлое, калеча судьбы и травмируя психику людей.

Антонию Бергер сыграла известная немецкая актриса Александра Мария Лара (Alexandra Maria Lara). Она родилась в 1978-м году в Румынии. Ее родители - отец был театральным актером - решили бежать в западную Германию от режима Чаушеску, когда Александре было четыре года. Так что и ее биография непосредственно переплетается с историей послевоенной Европы, историей противостояния двух политических блоков в холодной войне. А актриса Светлана Шенфельд играет мать героини, и в этом видится еще одна отсылка к исторической фактуре фильма.

Film Plakat Und der Zukunft zugewandt

В ГДР Антония Бергер получает престижную работу и хорошую квартиру. Ее дочь-подростка буквально вытаскивает с того света молодой врач, решивший остаться в ГДР вопреки желанию родителей, которые переезжают в западногерманский Гамбург. Между ним и Антонией завязывается роман. Кажется, жизнь налаживается, принимает счастливый поворот. Но вскоре обстоятельства вынуждают Антонию рассказать о своем прошлом любимому человеку. Потрясенный несправедливостью страны, в которою он искренне верил, молодой врач уезжает в западную Германию. Антония остается. Жизнь ломается вновь.

Фильм "Обращенная к будущему" не стремится расставить точки над "i". Зрителю решать, правильно ли поступила Антония Бергер, оставшись верной ГДР и ее социалистическим идеалам и отказавшись ради этого от семейного счастья в капиталистической ФРГ. Рассказ о тех, чьи жизни были покалечены ради идей, на первый взгляд даже верных, сулящих лучшее будущее большинству, добавляет еще один штрих к полотну истории 20-го века, на переднем плане которого - хитросплетение путей Германии и России. 

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