О чем мечтают в немецких университетах (фото)

10 фактов о немецком студенте

Возраст

По сравнению с 2012 годом среднестатистический студент в Германии стал немного старше - сейчас ему 24 года и семь месяцев. Среди учащихся в университетах много и тех, кому за 30. Это выяснилось в ходе крупнейшего опроса, который раз в пять лет проводит Немецкое общество содействия учащимся вузов.