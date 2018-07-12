О чем говорить с немцами летом

С этими немецкими словами в багаже вы легко найдете общий язык и тему для разговора с местным населением Германии.
Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога. (25.06.2018)
Уж сколько раз вопрошали туристы, где и как можно порыбачить во время отпуска в Германии? DW объясняет. (28.06.2018)
Даже в жаркую погоду в немецкой столице можно найти много мест, где вам будет очень комфортно. В черте города насчитывается 39 официальных пляжей. А какого качества там вода? (05.07.2017)
Какие водоемы самые опасные? Что делать, если попал в водоворот? Что такое "вторичное утопление"? Немецкий эксперт подсказывает, как не испортить летний отдых. (12.08.2017)
Лето - долгожданная пора отпусков. Сколько дней отводится на отпуск в немецких фирмах? Можно ли их накапливать про запас? В каком размере платятся отпускные? (22.06.2016)