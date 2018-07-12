 О чем говорить с немцами летом | Учеба и работа в Германии | DW | 11.07.2018

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Учеба и карьера

О чем говорить с немцами летом

С этими немецкими словами в багаже вы легко найдете общий язык и тему для разговора с местным населением Германии.

  • Соленые огурцы

    Мемы немецкого лета

    Sauergurkenzeit - "время соленых огурцов"

    С началом школьных каникул и летних отпусков у политиков замирает общественная жизнь. Этот период немцы называют "временем соленых огурцов". В старину так именовали "голодную" часть года, когда все запасы уже съедены, а новый урожай еще не поспел. Какие еще слова полезно знать, отправляясь в разгар лета в Германию?

  • Сотрудник офиса

    Мемы немецкого лета

    Urlaubsreif - "созреть для отпуска"

    Согласно опросам, треть работающего населения Германии не использует полностью полагающийся им отпуск. Последствия хронического трудоголизма известны: мигрень, бессонница, раздражительность… Самый верный способ проверить, "созрел" ли человек для отпуска, сравнить отражение в зеркале с неулыбчивой фотографией в паспорте. Если похож, то "созрел". За год немцы несколько раз "созревают для отпуска".

  • Самолет

    Мемы немецкого лета

    Fernweh - "тоска по чужбине"

    Немецкий писатель и садовод Герман фон Пюклер-Мускау (1785-1871) был еще и страстным путешественником. Литературные описания его приключений принесли князю широкую известность в Германии. В путевых записках Пюклера часто встречается выражение "тоска по чужбине". И сегодняшних немцев, уставших от "серой Германии" и "унылых будней", нередко обуревает томление по чужеземной экзотике.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Heimweh - "тоска по родине"

    В дальних странах "утомленных" отчизной немцев поджидает другая "тоска" - по домашнему уюту. Всем случается взгрустнуть во время путешествий. Но у немцев все гораздо серьезнее. Болезненность немецкой "тоски" усиливает сформулированное в эпоху Романтизма состояние Sehnsucht, т.е. "жажда недостижимого" или в переводе английского поэта Перси Шелли - "желание ночной бабочки долететь до звезды".

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    All Inclusive - "все включено"

    Любимый отдых немцев - на морском курорте по системе "все включено". Трехразовое питание, пляж, бассейн, экскурсии - весь день от заката до восхода распланирован и никаких забот. Подавляющее большинство немцев, согласно опросам, предпочитает такую разновидность отдыха. Также в тренде - океанские круизы с полным обеспечением на борту.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Sommerurlaub auf Malle - "летний отпуск на Майорке"

    Испанский остров в Средиземном море в шутку называют 17-й федеральной землей Германии. Более 30 тысяч немцев живут здесь постоянно и миллионы прилетают на "Малле" ежегодно в отпуск. Здесь говорят по-немецки, здесь кормят немецкой едой - все как дома, только погода во сто раз лучше!

  • Пассажир в самолете

    Мемы немецкого лета

    Reiseversicherung - "cтрахование поездки"

    Немцам присущ гипертрофированный пессимизм. В английском есть даже понятие German Angst, означающее даже не просто страх, а "всесокрушающий ужас". Немцы, согласно опросам, чаще других европейцев страшатся непредвиденных обстоятельств. В отпуске они боятся заболеть, стать жертвой теракта или цунами. 80% немцев заключают страховки на все случаи отпускной жизни - от потери багажа до отмены поездки.

  • Река

    Мемы немецкого лета

    Sommerfrische - "летняя свежесть"

    Популярное в XIX веке понятие сегодня кажется устаревшим, а ведь означает оно не что иное, как "дачный сезон". Словарь братьев Гримм определяет "летнюю свежесть" как "отдых горожан в сельской местности в летнее время". С появлением поездов путешествовать стало легко и просто. До того аристократы отдыхали в городе зимой, а летом в деревне надо было заниматься хозяйством.

  • Автобан

    Мемы немецкого лета

    Stau - "пробка на дороге"

    Летние школьные каникулы в федеральных землях Германии начинаются в разное время, чтобы не все сразу отпускники выезжали одновременно на дороги. Тем не менее, в первые дни школьных каникул автобаны забиты многокилометровыми пробками. По прошествии шести недель, когда каникулы заканчиваются, дороги снова становятся непроездными.

  • Обезьяна

    Мемы немецкого лета

    Affenhitze - "обезьянья жара"

    Англичане летом потеют, как свиньи ("sweating like a pig"), немцы страдают от "обезьяньей жары". Выражение появилось впервые в Берлине в конце XIX века. Почему именно обезьяна фигурирует в немецком аналоге "зверской жары", история умалчивает. Не исключено, что обитатели тропиков из Зоологического сада вдохновили немцев на неологизм, который сегодня входит в число самых известных летних мемов.

  • Пляж

    Мемы немецкого лета

    Sonnenbrand - "cолнечный ожог"

    Вырвавшись, наконец, на курорт, немецкие туристы забывают о страхах и предосторожностях. По статистике, каждый четвертый немец получает в отпуске солнечный ожог. Прямое воздействие ультрафиолетового излучения вредно, нейтрализовать его не может даже прохлада Балтийского моря.

  • Бассейн

    Мемы немецкого лета

    Freibad - "открытый плавательный бассейн"

    В городе от жары спасают плавательные бассейны, которых в Германии насчитывается более 7 тысяч. Бассейны под открытым небом, как правило, окружены просторными лужайками с травой, оборудованы вышками для прыжков в воду и водными горками. Ну, а если зарядил дождь, то немцы перебираются в термальные бассейны с саунами.

  • Гриль

    Мемы немецкого лета

    Grillparty - "гриль-вечеринка"

    Главное развлечение летом в Германии - "шашлыки", в роли которых выступают колбаски, стейки, куриные ножки и прочие мясопродукты. Жарят на гриле повсюду, на собственных участках и в городских садах и парках. По выходным и праздникам, и даже в будние дни в Германии летом в воздухе витают волшебные ароматы. Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом "священном огне".

    Автор: Элла Володина


  • Соленые огурцы

    Мемы немецкого лета

    Sauergurkenzeit - "время соленых огурцов"

    С началом школьных каникул и летних отпусков у политиков замирает общественная жизнь. Этот период немцы называют "временем соленых огурцов". В старину так именовали "голодную" часть года, когда все запасы уже съедены, а новый урожай еще не поспел. Какие еще слова полезно знать, отправляясь в разгар лета в Германию?

  • Сотрудник офиса

    Мемы немецкого лета

    Urlaubsreif - "созреть для отпуска"

    Согласно опросам, треть работающего населения Германии не использует полностью полагающийся им отпуск. Последствия хронического трудоголизма известны: мигрень, бессонница, раздражительность… Самый верный способ проверить, "созрел" ли человек для отпуска, сравнить отражение в зеркале с неулыбчивой фотографией в паспорте. Если похож, то "созрел". За год немцы несколько раз "созревают для отпуска".

  • Самолет

    Мемы немецкого лета

    Fernweh - "тоска по чужбине"

    Немецкий писатель и садовод Герман фон Пюклер-Мускау (1785-1871) был еще и страстным путешественником. Литературные описания его приключений принесли князю широкую известность в Германии. В путевых записках Пюклера часто встречается выражение "тоска по чужбине". И сегодняшних немцев, уставших от "серой Германии" и "унылых будней", нередко обуревает томление по чужеземной экзотике.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Heimweh - "тоска по родине"

    В дальних странах "утомленных" отчизной немцев поджидает другая "тоска" - по домашнему уюту. Всем случается взгрустнуть во время путешествий. Но у немцев все гораздо серьезнее. Болезненность немецкой "тоски" усиливает сформулированное в эпоху Романтизма состояние Sehnsucht, т.е. "жажда недостижимого" или в переводе английского поэта Перси Шелли - "желание ночной бабочки долететь до звезды".

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    All Inclusive - "все включено"

    Любимый отдых немцев - на морском курорте по системе "все включено". Трехразовое питание, пляж, бассейн, экскурсии - весь день от заката до восхода распланирован и никаких забот. Подавляющее большинство немцев, согласно опросам, предпочитает такую разновидность отдыха. Также в тренде - океанские круизы с полным обеспечением на борту.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Sommerurlaub auf Malle - "летний отпуск на Майорке"

    Испанский остров в Средиземном море в шутку называют 17-й федеральной землей Германии. Более 30 тысяч немцев живут здесь постоянно и миллионы прилетают на "Малле" ежегодно в отпуск. Здесь говорят по-немецки, здесь кормят немецкой едой - все как дома, только погода во сто раз лучше!

  • Пассажир в самолете

    Мемы немецкого лета

    Reiseversicherung - "cтрахование поездки"

    Немцам присущ гипертрофированный пессимизм. В английском есть даже понятие German Angst, означающее даже не просто страх, а "всесокрушающий ужас". Немцы, согласно опросам, чаще других европейцев страшатся непредвиденных обстоятельств. В отпуске они боятся заболеть, стать жертвой теракта или цунами. 80% немцев заключают страховки на все случаи отпускной жизни - от потери багажа до отмены поездки.

  • Река

    Мемы немецкого лета

    Sommerfrische - "летняя свежесть"

    Популярное в XIX веке понятие сегодня кажется устаревшим, а ведь означает оно не что иное, как "дачный сезон". Словарь братьев Гримм определяет "летнюю свежесть" как "отдых горожан в сельской местности в летнее время". С появлением поездов путешествовать стало легко и просто. До того аристократы отдыхали в городе зимой, а летом в деревне надо было заниматься хозяйством.

  • Автобан

    Мемы немецкого лета

    Stau - "пробка на дороге"

    Летние школьные каникулы в федеральных землях Германии начинаются в разное время, чтобы не все сразу отпускники выезжали одновременно на дороги. Тем не менее, в первые дни школьных каникул автобаны забиты многокилометровыми пробками. По прошествии шести недель, когда каникулы заканчиваются, дороги снова становятся непроездными.

  • Обезьяна

    Мемы немецкого лета

    Affenhitze - "обезьянья жара"

    Англичане летом потеют, как свиньи ("sweating like a pig"), немцы страдают от "обезьяньей жары". Выражение появилось впервые в Берлине в конце XIX века. Почему именно обезьяна фигурирует в немецком аналоге "зверской жары", история умалчивает. Не исключено, что обитатели тропиков из Зоологического сада вдохновили немцев на неологизм, который сегодня входит в число самых известных летних мемов.

  • Пляж

    Мемы немецкого лета

    Sonnenbrand - "cолнечный ожог"

    Вырвавшись, наконец, на курорт, немецкие туристы забывают о страхах и предосторожностях. По статистике, каждый четвертый немец получает в отпуске солнечный ожог. Прямое воздействие ультрафиолетового излучения вредно, нейтрализовать его не может даже прохлада Балтийского моря.

  • Бассейн

    Мемы немецкого лета

    Freibad - "открытый плавательный бассейн"

    В городе от жары спасают плавательные бассейны, которых в Германии насчитывается более 7 тысяч. Бассейны под открытым небом, как правило, окружены просторными лужайками с травой, оборудованы вышками для прыжков в воду и водными горками. Ну, а если зарядил дождь, то немцы перебираются в термальные бассейны с саунами.

  • Гриль

    Мемы немецкого лета

    Grillparty - "гриль-вечеринка"

    Главное развлечение летом в Германии - "шашлыки", в роли которых выступают колбаски, стейки, куриные ножки и прочие мясопродукты. Жарят на гриле повсюду, на собственных участках и в городских садах и парках. По выходным и праздникам, и даже в будние дни в Германии летом в воздухе витают волшебные ароматы. Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом "священном огне".

    Автор: Элла Володина


 

 

Контекст

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