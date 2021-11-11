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Русская редакция Deutsche Welle

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас на сайте Deutsche Welle на русском языке. Предлагаем вашему вниманию новости и аналитику, комментарии и репортажи из Германии и Европы. Мы представляем немецкий и европейский взгляд на события в России и мире. Кроме того, на сайте DW вы найдете любопытные факты и практические советы для туристов, а также для тех, кто желает учиться или работать в Германии и других странах Евросоюза.

Решайте сами, как, когда и в какой форме вам удобнее получать наши материалы. Вы можете стать абонентом одной из многочисленных рассылок DW, присоединиться к нашим сообществам в соцсетях или подписаться на наш канал в Telegram.

Для тех, кто в пути, мы предлагаем мобильную версию сайта и приложение для iOS и Android. Все наши видеосюжеты доступны в формате on-Demand, а также на наших Youtube-каналах DW на русском и DW репортажи.

В русской редакции Deutsche Welle работает около 50 штатных и внештатных сотрудников. Центральный офис DW расположен в Бонне (Германия). Кроме того, мы располагаем разветвленной корреспондентской сетью в крупнейших городах Германии и других странах Евросоюза, а также в наших целевых регионах, в первую очередь - в России, Беларуси и Украине.

Русская редакция DW

История
Центральный офис Deutsche Welle в Бонне

Русская редакция DW

DW впервые вышла в эфир 3 мая 1953 года. В рамках 3-часовой программы на немецком языке к "соотечественникам во всем мире" обратился президент ФРГ Теодор Хойс.  

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Практика. Стажировка. Дипломная работа. Интервью с экспертами DW и другие вопросы.  