 О мужчинах и сквозняках: привычки немцев, которые сложно понять | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.12.2019

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Культура и стиль жизни

О мужчинах и сквозняках: привычки немцев, которые сложно понять

Журналистка DW Дана Регев переехала в Германию из Израиля пять лет назад, но некоторые привычки немцев до сих пор ее удивляют.

Пиво

Пиво с коллегами после работы - не самая распространенная в Германии традиция

Дана Регев родилась и выросла в Израиле, поэтому после переезда в Германию многие здешние культурные и социальные нормы были для нее непривычными. Например, немцы спокойно относятся к наготе на общественных пляжах или в саунах, и для них не проблема обругать на улице незнакомца, если им кажется, что он сделал что-то не так. А еще немцы охотнее купят пиво в киоске, чем отправятся в какой-нибудь бар, хотя сэкономят на этом всего пару центов.

За пять лет в Германии Регев и сама стала многое делать как местные жители - например, расплачиваться наличными или тщательнее планировать собственный отпуск. Но некоторые привычки немцев до сих пор приводят ее в замешательство.

Ограничения скорости? Ха-ха!

Не нужно долго находиться в Германии, чтобы заметить, насколько важны для большинства немцев их автомобили и все, что с ними связано. Немецкие автобаны - относятся к этой же категории.

Контекст

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На некоторых участках ограничения скорости не действуют. Любая попытка ввести эти ограничения  встречает жесткую критику. В защиту противников скоростного лимита: действительно, статистика показывает, что 60 процентов всех смертельных ДТП происходят не на автобанах, а на проселочных дорогах с максимально разрешенной скоростью в 100 км/ч. Однако Регев переехала в Германию из страны, где дорожные аварии - наиболее частая причина смерти, поэтому ей крайне сложно понять, почему некоторым немцам так важно гнать на скорости 250 км/ч. "Я уже не говорю о том, что лихачи сигналят фарами или подъезжают вплотную к тем, кто едет медленнее", - замечает журналистка.

Воскресенья в Германии

Нерабочие воскресенья в Германии стали для Даны открытием, несмотря на то, что в Израиле ситуация во многом похожа - иудаизм предписывает раз в неделю полностью воздерживаться от работы - в шабат. Но, по мнению Регев, даже шабат не соблюдается так строго большинством израильтян, как воскресенья в Германии.

Фактически, говорит она, у немцев в неделе шесть дней, а не семь. Воскресенья, конечно, можно найти в календаре, но иногда об их существовании лучше забыть: все магазины в этот день закрыты - работают только некоторые кафе и рестораны. Общественный транспорт ходит реже, даже в Берлине все замедляется. И, похоже, никому это не мешает.

Dana Regev DW-Englisch (DW/M. Müller)

Дана Регев

"Поймите правильно, - говорит Регев, - я за один или даже за несколько дней отдыха в неделюю И я очень благодарна за это профсоюзам, но как работник с полной занятостью я задаюсь вопросом: разве не было бы здорово делать все, что хочешь, и по воскресеньям".

Только бумажные документы

Германия известна своей дотошностью в плане переработки мусора, но в то же время, по мнению Регев, здесь используют слишком много бумаги. В 2018 году каждый немец в среднем расходовал 241,7 кг бумаги, что делает Германию одним из крупнейших потребителей бумаги в мире. Среди стран "большой двадцатки" Германия занимает второе место по расходу бумаги, уступая лишь США.

Возможно, одна из причин кроется в любви немцев к бюрократии. Почти вся документация должна быть представлена в бумажном виде. Так что имейте в виду: если вы хотите расторгнуть договор, будьте готовы отправить письмо по обычной почте, а если вы получили квитанции по электронной почте, придется их распечатать. Немцы убеждены: надежнее всего иметь бумажную копию.

Работа в Германии - только работа

Немцы редко считают своих коллег лучшими друзьями, и для Регев это поначалу было очень непривычно. "Начальство никогда не спрашивало меня о личной жизни, и мне приходилось изворачиваться в разговоре, чтобы они узнали обо мне немного больше, чем имя и место рождения", - признается она.

Проводя с коллегами большую часть дня, Регев привыкла обмениваться с ними и какой-то личной информацией. Однако для многих немцев разделять личную и профессиональную жизнь - абсолютно нормально. "Для меня как для израильтянки это настоящая проблема, - говорит Регев. - Я привыкла не просто делить с коллегами офис, но и поддерживать общение в нерабочее время и вести с ними разговоры о жизни".

Смертельная опасность сквозняков

Отношения немцев с ветром кажутся Регев очень запутанными. С одной стороны, всегда найдется коллега, который настоит на том, чтобы открыть окно и проветрить помещение, когда на улице минусовая температура, а с другой - как только этот воздух приходит в движение, он становится источником всевозможного зла.

Немцы ненавидят сквозняки, которые, по их мнению, очень опасны для человека: могут привести к ригидности затылочных мышц, простуде или даже пневмонии. Израильтянка Регев так и не поняла, как ветерок из необходимого всем свежего воздуха превращается в угрозу для жизни.

Бонус: свидание с немцем

Немецкие мужчины остаются большой загадкой для многих женщин, считает Регев. Уже в ее первую неделю ее предупредили об "особенности" немцев. Общаться с обычным немецким мужчиной, по мнению Регев, непросто, не говоря уже о том, чтобы ходить с ним на свидание.

Манеры общения немецких мужчин кажутся ей странными и непредсказуемыми. Немцы, по ее наблюдениям, могут избегать популярных платформ вроде WhatsApp и Facebook, а еще им нужно много времени, прежде чем они будут готовы признать, что между вами есть "отношения".

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  • Рукопожатие

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Рукопожатие всегда

    Иностранцы нередко подтрунивают над немцами, иронизируя по поводу их привычки пожимать руки друг другу по любому поводу. Руку в Германии подают все - мужчины, женщины и даже дети. Подают при встрече, при прощании, заключая сделку, поздравляя кого-то с днем рождения или, скажем, с успешно выдержанным экзаменом.

  • Сколько раз целоваться

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    С кем целоваться при встрече и сколько раз: один, два (в обе щеки) или три? Сколько раз - этого в Германии точно не знает никто. Но целуются и заключают в объятия, разумеется, лишь родных и друзей. Просто хороших знакомых и коллег немцы часто приветствуют, комбинируя рукопожатие с последующим поцелуем (можно и в обе щеки).

  • Ты или Вы?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    "Ты" или "Вы"?

    При знакомстве в Германии всегда сначала выбирают официальное обращение "Вы". Так следует обращаться и к шефу, независимо от его возраста. На "ты" немцы обычно переходят с близкими знакомыми, коллегами примерно одного возраста и в кругу ровесников – приятелей. Если разница в возрасте между двумя людьми существенна, принято, чтобы старший предлагал младшему перейти на "ты". Если, конечно, захочет.

  • Извините, пожалуйста!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Извините, пожалуйста!

    "Entschuldigen Sie, bitte!" или "Verzeihung!", то есть "Извините, пожалуйста" или "Прошу прощения", в Германии произносят, если, скажем, случайно кого-то толкнули. Но также если хотят спросить о чем-то или о чем-то попросить.

  • Пунктуальность

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Пунктуальность

    Опаздывать даже на свидания или в гости, не говоря уже о деловых встречах, немцы очень не любят. Они ценят и собcтвенное время, и чужое. Правда, немецкая молодежь в этом случае более либеральна (скажем так). В любом случае, если вы опаздываете, лучше предупредить об этом своевременно - например, по телефону.

  • Разуваться или нет?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Разуваться или нет?

    Гостям в немецких квартирах разуваться не обязательно - если, конечно, это не просят специально хозяева. Часто они и сами ходят по дому в уличной обуви. Если же вы хотите, чтобы гости сняли ее, - предложите им тапочки.

  • Приятного аппетита!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Приятного аппетита!

    Приступать к трапезе, пока не подали еду всем, считается в Германии неприличным. Исключением может быть лишь настоятельная просьба хозяев начать есть, "пока не остыло". И обязательно надо пожелать друг другу приятного аппетита.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Как не ошибиться в общении с немцами

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