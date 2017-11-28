 ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России и мира | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2019

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Россия

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России и мира

По рассчетам Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году рост российской экономики может быть на 0,5 процентных пункта ниже, чем ожидалось ранее.

Контейнеры в порту Гамбурга

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает снижения темпов роста российской и мировой экономики. Согласно докладу, опубликованному на сайте ОЭСР в четверг, 19 сентября, в 2019 году ВВП России может вырасти на 0,9 процента, а не на 1,4 процента, как ожидалось ранее. Прогноз роста мирового ВВП на текущий год понижен с 3,2 до 2,9 процента.

Прогноз экспертов на 2020 год также ухудшен: для России - на 0,5 процентных пункта до 1,6 процента и для мировой экономики - на 0,4 п.п. до 3 процентов роста.

Контекст

Повышение НДС вызовет в России новый рост цен. Следующим шагом Кремля может стать увеличение подоходного налога, считает Константин Эггерт. По его мнению, это не спасет экономику РФ. (10.01.2019)

Для выполнения ключевого требования нового майского указа Владимира Путина достаточно догнать и перегнать Германию по паритету покупательной способности, подсчитал Андрей Гурков. (10.05.2018)

ОЭСР ожидает снижения экономического роста во многих странах. Так, прогноз для Германии на 2019 год понижен на 0,2 п.п. до 0,5 процента, а на 2020 год - на 0,6 п.п. до 0,6 процента. Ухудшены прогнозы общего показателя экономического роста стран еврозоны и "большой двадцатки".

Наихудшая динамика роста с кризиса 2008 года

Ожидаемый рост мировой экономики показал самую худшую динамику со времен финансового кризиса 2008 года, отмечают эксперты. Среди причин они указали эскалацию торговых конфликтов между странами, "систематический спад" в разных секторах промышленности, а также неопределенность, связанную с планируемым выходом Великобритании из Евросоюза.

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