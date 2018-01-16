ОЭСР развенчивает мифы о беженцах и напоминает о плюсах миграции

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия остается второй после США страной в мире по числу принимаемых мигрантов. Однако далеко не все из них - беженцы.
Сама по себе основная цифра в новой статистике по мировой миграции выглядит вполне умиротворяюще: в 2018 году миграция в развитые страны выросла лишь на 2 процента по сравнению с годом ранее. Эту цифру можно найти в ежегодном отчете по миграции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в среду, 18 сентября.
Но вот абсолютные цифры выглядят вовсе не так благополучно. Как посчитали подготовившие отчет эксперты, страны-члены ОЭСР в общей сложности приняли в прошлом году около 5,3 млн мигрантов. В списке лидируют США и Германия. Помимо этих государств, в организацию входят еще 33 промышленно развитые страны со всего мира, в том числе Турция, Япония и Новая Зеландия.
Число беженцев продолжает сокращаться
Хотя внимание общественности традиционно приковано к беженцам, большую часть приезжих в действительности составляют временные трудовые мигранты. В 2017 году - более свежей статистики пока нет - их число в странах-членах ОЭСР достигло 4,9 млн человек, что на 11 процентов больше, чем в году предыдущем. Любопытно, что самой популярной страной среди этой группы мигрантов стала Польша. Второе место занимают США.
Что же касается именно беженцев, то в 2018 году убежище в странах ОЭСР запросили лишь около миллиона человек. Это на треть меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда число беженцев достигло рекордного показателя со времен Второй мировой войны. Основными странами происхождения соискателей убежища стали в минувшем году Афганистан, Сирия, Ирак и Венесуэла.
Получить убежище становится все сложнее
В то же время в докладе отмечается, что многие страны ОЭСР ужесточили свою миграционную политику. От трудовых мигрантов требуют все более высокой квалификации. Воссоединиться с семьей или получить убежище также становится все сложнее.
В свою очередь, процесс интеграции мигрантов на рынке труда продвигается весьма успешно. В целом в 2018 году в странах ОЭСР работу имели две трети вновь прибывших, а их уровень занятости был всего на 2,4 процента ниже, чем среди коренного населения. Правда, ситуация заметно отличается от страны к стране. К примеру, во Франции и в Италии было трудоустроено лишь около 40 процентов приезжих.
Поскольку число соискателей убежища продолжает падать, страны назначения могут уделять основное внимание уже не приему новоприбывших, а их интеграции. Это включает в себя, к примеру, обучение мигрантов местному языку и их ознакомление с местной системой ценностей, а также процедуру признания их профессиональной квалификации.
Мигранты как козлы отпущения
Между тем специалисты ОЭСР отмечают, что во многих странах широко распространены стереотипы в отношении мигрантов. Людей с иностранными корнями нередко делают козлами отпущения и винят в проблемах, к которым они не имеют никакого отношения, сказано в докладе.
Так, многие путают легальную миграцию с нелегальной и считают, что все мигранты - это беженцы из менее благополучных регионов. Также бытует мнение, что миграционные потоки невозможно контролировать, а новоприбывшие живут за счет пособий или отбирают рабочие места у местного населения.
ОЭСР: опасения местного населения нельзя игнорировать
Многочисленные научные исследования, впрочем, говорят об обратном, отмечают в ОЭСР. Упорядоченная и контролируемая миграция может принести экономическую и социальную выгоду как странам назначения, так и странам происхождения приезжих, говорится в докладе.
В то же время в организации подчеркивают, что опасения местного населения нельзя игнорировать, ведь они касаются не только сугубо экономических вопросов. Скептицизм местных жителей по поводу готовности мигрантов интегрироваться следует воспринимать серьезно, говорится в исследовании. В частности, принимающие страны вправе требовать того, чтобы приезжие уважали их ценности и соблюдали общепринятые стандарты поведения. По мнению авторов доклада, это вполне может стать условием для предоставления иностранцу постоянного вида на жительство.
Миграция приносит пользу, но далеко не всем
Хотя миграция в целом, как правило, приносит пользу местному населению, это относится не ко всем социальным группам. К примеру, низкоквалифицированные мигранты нередко обосновываются в больших городах. Если приезжих будет очень много, то они действительно могут составить конкуренцию местным жителям с такой же квалификацией. В этом случае важно помочь тем, кто не выиграл от миграции, а наоборот - пострадал, подчеркивается в докладе.
В ОЭСР также призывают своих членов проводить четкую информационную политику. Местные жители должны знать, сколько беженцев и мигрантов прибыло в страну и по каким причинам, где они жили и работали прежде и каковы их шансы успешно интегрироваться.
По данным последнего опроса Eurobarometer, 60 процентов граждан ЕС считают, что не обладают достаточной информацией о потоках миграции в свою страну. Некоторые даже считают, что в их стране находится в два раза больше мигрантов, чем на самом деле. Поэтому отношение местного населения к иностранцам в значительной степени зависит от того, что на эту тему говорят власти конкретной страны, резюмируют эксперты ОЭСР.
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