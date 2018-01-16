ОЭСР развенчивает мифы о беженцах и напоминает о плюсах миграции

Сама по себе основная цифра в новой статистике по мировой миграции выглядит вполне умиротворяюще: в 2018 году миграция в развитые страны выросла лишь на 2 процента по сравнению с годом ранее. Эту цифру можно найти в ежегодном отчете по миграции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в среду, 18 сентября.

Но вот абсолютные цифры выглядят вовсе не так благополучно. Как посчитали подготовившие отчет эксперты, страны-члены ОЭСР в общей сложности приняли в прошлом году около 5,3 млн мигрантов. В списке лидируют США и Германия. Помимо этих государств, в организацию входят еще 33 промышленно развитые страны со всего мира, в том числе Турция, Япония и Новая Зеландия.

Число прибывающих беженцев в страны ОЭСР продолжает сокращаться

Число беженцев продолжает сокращаться

Хотя внимание общественности традиционно приковано к беженцам, большую часть приезжих в действительности составляют временные трудовые мигранты. В 2017 году - более свежей статистики пока нет - их число в странах-членах ОЭСР достигло 4,9 млн человек, что на 11 процентов больше, чем в году предыдущем. Любопытно, что самой популярной страной среди этой группы мигрантов стала Польша. Второе место занимают США.

Что же касается именно беженцев, то в 2018 году убежище в странах ОЭСР запросили лишь около миллиона человек. Это на треть меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда число беженцев достигло рекордного показателя со времен Второй мировой войны. Основными странами происхождения соискателей убежища стали в минувшем году Афганистан, Сирия, Ирак и Венесуэла.

Получить убежище становится все сложнее

В то же время в докладе отмечается, что многие страны ОЭСР ужесточили свою миграционную политику. От трудовых мигрантов требуют все более высокой квалификации. Воссоединиться с семьей или получить убежище также становится все сложнее.

В свою очередь, процесс интеграции мигрантов на рынке труда продвигается весьма успешно. В целом в 2018 году в странах ОЭСР работу имели две трети вновь прибывших, а их уровень занятости был всего на 2,4 процента ниже, чем среди коренного населения. Правда, ситуация заметно отличается от страны к стране. К примеру, во Франции и в Италии было трудоустроено лишь около 40 процентов приезжих.

По данным ОЭСР, процесс интеграции мигрантов на рынке труда продвигается весьма успешно

Поскольку число соискателей убежища продолжает падать, страны назначения могут уделять основное внимание уже не приему новоприбывших, а их интеграции. Это включает в себя, к примеру, обучение мигрантов местному языку и их ознакомление с местной системой ценностей, а также процедуру признания их профессиональной квалификации.

Мигранты как козлы отпущения

Между тем специалисты ОЭСР отмечают, что во многих странах широко распространены стереотипы в отношении мигрантов. Людей с иностранными корнями нередко делают козлами отпущения и винят в проблемах, к которым они не имеют никакого отношения, сказано в докладе.

Так, многие путают легальную миграцию с нелегальной и считают, что все мигранты - это беженцы из менее благополучных регионов. Также бытует мнение, что миграционные потоки невозможно контролировать, а новоприбывшие живут за счет пособий или отбирают рабочие места у местного населения.

ОЭСР: опасения местного населения нельзя игнорировать

Многочисленные научные исследования, впрочем, говорят об обратном, отмечают в ОЭСР. Упорядоченная и контролируемая миграция может принести экономическую и социальную выгоду как странам назначения, так и странам происхождения приезжих, говорится в докладе.

Правые радикалы на демонстрации в Хемнице, август 2018 года

В то же время в организации подчеркивают, что опасения местного населения нельзя игнорировать, ведь они касаются не только сугубо экономических вопросов. Скептицизм местных жителей по поводу готовности мигрантов интегрироваться следует воспринимать серьезно, говорится в исследовании. В частности, принимающие страны вправе требовать того, чтобы приезжие уважали их ценности и соблюдали общепринятые стандарты поведения. По мнению авторов доклада, это вполне может стать условием для предоставления иностранцу постоянного вида на жительство.

Миграция приносит пользу, но далеко не всем

Хотя миграция в целом, как правило, приносит пользу местному населению, это относится не ко всем социальным группам. К примеру, низкоквалифицированные мигранты нередко обосновываются в больших городах. Если приезжих будет очень много, то они действительно могут составить конкуренцию местным жителям с такой же квалификацией. В этом случае важно помочь тем, кто не выиграл от миграции, а наоборот - пострадал, подчеркивается в докладе.

В ОЭСР также призывают своих членов проводить четкую информационную политику. Местные жители должны знать, сколько беженцев и мигрантов прибыло в страну и по каким причинам, где они жили и работали прежде и каковы их шансы успешно интегрироваться.

По данным последнего опроса Eurobarometer, 60 процентов граждан ЕС считают, что не обладают достаточной информацией о потоках миграции в свою страну. Некоторые даже считают, что в их стране находится в два раза больше мигрантов, чем на самом деле. Поэтому отношение местного населения к иностранцам в значительной степени зависит от того, что на эту тему говорят власти конкретной страны, резюмируют эксперты ОЭСР.

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