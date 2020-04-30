ОЭСР: В Германии налоговая нагрузка выше других развитых стран

Налоги и социальные отчисления в Германии в среднем составляют 39,3 процента - это больше, чем в других 36 странах Организации экономического сотрудничества и развития.
Налоги и социальные отчисления в Германии выше, чем в большинстве стран-членов международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - в среднем 39,3 процента. Для остальных 36 стран ОЭСР аналогичный средний показатель равен 25,9%, сообщается в ежегодном отчете OECD, представленном в четверг, 30 апреля.
Если учесть социальные отчисления работодателя, то налоги и социальные выплаты жителя Германии, не имеющего детей и одиноко живущего, составят 49,4% от заработанного. Только Бельгия опережает Германию по этому показателю - там аналогичные выплаты составят 52,2%.
Семейные заплатят в ФРГ меньше налогов, чем одиночки
Единственный кормилец в семье с двумя детьми отдаст немецким налоговым органам около 20%, с учетом налоговых льгот и получаемых социальных выплат, например детского пособия. По этому показателю Германия смещается к середине рейтинга, оказываясь позади таких стран, как Литва, Дания, Финляндия и Нидерланды.
А если в немецкой семье с двумя детьми зарабатывают оба родителя, они отдадут на налоги и социальные отчисления 31% общего заработка. Здесь Германия опережает все страны ОЭСР, в которых такой же средний показатель не превышает 20%. Виной столь высоким показателям для Германии оказывается не подоходный налог, а величина социальных отчислений (20,1% против средних 10% по странам ОЭСР). Исследование базируется на данных за 2019 год.
Критики метода, при помощи которого сделаны вычисления для отчета, указывают, что ОЭСР не учитывает налог на добавленную стоимость, не совсем точно проводит различие между налогами и социальными отчислениями, а также сравнивает среднюю налоговую нагрузку не для всего населения, а для отдельных модельных домохозяйств.
В ОЭСР входят 37 развитых стран, признающих принципы демократии и свободного рынка, в том числе Латвия, Литва и Эстония. Россия, Украина и Беларусь не являются членами эту организацию.
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