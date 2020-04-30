 ОЭСР: В Германии налоговая нагрузка выше других развитых стран | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2020

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Германия

ОЭСР: В Германии налоговая нагрузка выше других развитых стран

Налоги и социальные отчисления в Германии в среднем составляют 39,3 процента - это больше, чем в других 36 странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 евро

Организация экономического сотрудничества и развития представила ежегодный отчет

Налоги и социальные отчисления в Германии выше, чем в большинстве стран-членов международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - в среднем 39,3 процента. Для остальных 36 стран ОЭСР аналогичный средний показатель равен 25,9%, сообщается в ежегодном отчете OECD, представленном в четверг, 30 апреля.

Если учесть социальные отчисления работодателя, то налоги и социальные выплаты жителя Германии, не имеющего детей и одиноко живущего, составят 49,4% от заработанного. Только Бельгия опережает Германию по этому показателю - там аналогичные выплаты составят 52,2%.

Семейные заплатят в ФРГ меньше налогов, чем одиночки

Единственный кормилец в семье с двумя детьми отдаст немецким налоговым органам около 20%, с учетом налоговых льгот и получаемых социальных выплат, например детского пособия. По этому показателю Германия смещается к середине рейтинга, оказываясь позади таких стран, как Литва, Дания, Финляндия и Нидерланды.

А если в немецкой семье с двумя детьми зарабатывают оба родителя, они отдадут на налоги и социальные отчисления 31% общего заработка. Здесь Германия опережает все страны ОЭСР, в которых такой же средний показатель не превышает 20%. Виной столь высоким показателям для Германии оказывается не подоходный налог, а величина социальных отчислений (20,1% против средних 10% по странам ОЭСР). Исследование базируется на данных за 2019 год.

Критики метода, при помощи которого сделаны вычисления для отчета, указывают, что ОЭСР не учитывает налог на добавленную стоимость, не совсем точно проводит различие между налогами и социальными отчислениями, а также сравнивает среднюю налоговую нагрузку не для всего населения, а для отдельных модельных домохозяйств.

В ОЭСР входят 37 развитых стран, признающих принципы демократии и свободного рынка, в том числе Латвия, Литва и Эстония. Россия, Украина и Беларусь не являются членами эту организацию.

Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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