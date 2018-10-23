ОЭСР выявила несправедливость в образовательной системе ФРГ

В Германии детям из неблагополучных семей сложнее достичь успехов в образовании. Но их интегрированность в школьную жизнь выше, чем в среднем по странам, где проводилось исследование PISA.
Детям из социально незащищенных семей значительно сложнее достичь успеха в образовании в Германии, чем в других странах. Таковы результаты специального анализа Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2015 год, проведенные в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они были представлены в Берлине во вторник, 23 октября.
Как отмечает агентство KNA, в исследовании, проведенном в 72 странах, приняли участие 540 тысяч школьников в возрасте 15 лет. Согласно его результатам, к примеру, в знаниях по естественнонаучным предметам ученики из социально неблагополучных семей отстают от своих более успешных одноклассников на три с половиной года.
Особенно бросается в глаза разница в том, какие школы посещают школьники из малообеспеченных семей. Здесь отставание в уровне образования от школ, в которых учатся дети из семей с более высоким уровнем жизни, составляет и вовсе четыре года. В таких странах, как Финляндия, Норвегия или Польша эта разница, согласно данным исследования, не наблюдается.
Лучше интегрированы
При этом уровень удовлетворенности детей из социально неблагополучных семей в Германии выше, чем в среднем по ОЭСР. Так 36 процентов подобных школьников в Германии чувствуют себя интегрированными в школьную жизнь, довольны ею и не испытывают тревоги перед экзаменами. В среднем по странам, где проводилось исследование, этот уровень не превышает 26 процентов.
В рамках теста PISA изучались познания учащихся в чтении, математике и естественнонаучных предметах. Кроме того, школьники отвечали на вопросы об образовательном уровне и профессии их родителей, а также про наличие дома предметов культуры, например, книг.
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