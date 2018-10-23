 ОЭСР выявила несправедливость в образовательной системе ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 23.10.2018

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Германия

ОЭСР выявила несправедливость в образовательной системе ФРГ

В Германии детям из неблагополучных семей сложнее достичь успехов в образовании. Но их интегрированность в школьную жизнь выше, чем в среднем по странам, где проводилось исследование PISA.

Немецкая школьница у доски

Немецкая школьница у доски

Детям из социально незащищенных семей значительно сложнее достичь успеха в образовании в Германии, чем в других странах. Таковы результаты специального анализа Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2015 год, проведенные в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они были представлены в Берлине во вторник, 23 октября.

Контекст

Результаты исследования PISA показали, что за последние годы немецкие учащиеся лишь незначительно улучшили свои навыки в чтении и счете. Еще один вывод - успехи детей в школе зависят от уровня образования их родителей. (06.12.2010)

Успеваемость немецких школьников несколько снизилась. Отчет составлен на основе тестирования 10 тысяч учащихся в возрастной группе 15 лет. Лидируют в рейтинге Сингапур, Япония, Эстония. (06.12.2016)

Как отмечает агентство KNA, в исследовании, проведенном в 72 странах, приняли участие 540 тысяч школьников в возрасте 15 лет. Согласно его результатам, к примеру, в знаниях по естественнонаучным предметам  ученики из социально неблагополучных семей отстают от своих более успешных одноклассников на три с половиной года.

Особенно бросается в глаза разница в том, какие школы посещают школьники из малообеспеченных семей. Здесь отставание в уровне образования от  школ, в которых учатся дети из семей с более высоким уровнем жизни, составляет  и вовсе четыре года. В таких странах, как Финляндия, Норвегия или Польша эта разница, согласно данным исследования, не наблюдается.

Лучше интегрированы

При этом уровень удовлетворенности детей из социально неблагополучных семей в Германии выше, чем в среднем по ОЭСР. Так 36 процентов подобных школьников в Германии чувствуют себя интегрированными в школьную жизнь, довольны ею и не испытывают тревоги перед экзаменами. В среднем по странам, где проводилось исследование, этот уровень не превышает 26 процентов.

В рамках теста PISA изучались познания учащихся в чтении, математике и естественнонаучных предметах. Кроме того, школьники отвечали на вопросы об образовательном уровне и профессии их родителей, а также про наличие дома предметов культуры, например, книг.

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  • Школьный кулек

    Первый день в немецкой школе

    Школьный кулек

    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

    Первый день в немецкой школе

    Ранцы на любой вкус

    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

    Первый день в немецкой школе

    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


Контекст

Первый день в немецкой школе

Что едят немецкие первоклашки на завтрак? Какой ранец лучше выбрать? И для чего нужен "школьный кулек"? (01.09.2017)  

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Профориентация по-немецки  

Результаты исследования: школьная система в Германии несправедлива  

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