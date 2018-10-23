ОЭСР выявила несправедливость в образовательной системе ФРГ

Детям из социально незащищенных семей значительно сложнее достичь успеха в образовании в Германии, чем в других странах. Таковы результаты специального анализа Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2015 год, проведенные в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они были представлены в Берлине во вторник, 23 октября.

Как отмечает агентство KNA, в исследовании, проведенном в 72 странах, приняли участие 540 тысяч школьников в возрасте 15 лет. Согласно его результатам, к примеру, в знаниях по естественнонаучным предметам ученики из социально неблагополучных семей отстают от своих более успешных одноклассников на три с половиной года.

Особенно бросается в глаза разница в том, какие школы посещают школьники из малообеспеченных семей. Здесь отставание в уровне образования от школ, в которых учатся дети из семей с более высоким уровнем жизни, составляет и вовсе четыре года. В таких странах, как Финляндия, Норвегия или Польша эта разница, согласно данным исследования, не наблюдается.

Лучше интегрированы

При этом уровень удовлетворенности детей из социально неблагополучных семей в Германии выше, чем в среднем по ОЭСР. Так 36 процентов подобных школьников в Германии чувствуют себя интегрированными в школьную жизнь, довольны ею и не испытывают тревоги перед экзаменами. В среднем по странам, где проводилось исследование, этот уровень не превышает 26 процентов.

В рамках теста PISA изучались познания учащихся в чтении, математике и естественнонаучных предметах. Кроме того, школьники отвечали на вопросы об образовательном уровне и профессии их родителей, а также про наличие дома предметов культуры, например, книг.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:38 Now live 01:38 мин Поделиться Немецкая школа: без политиков не обойтись? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/18SfZ Немецкая школа: без политиков не обойтись?