 Очередной саммит НАТО состоится в Мадриде в июне 2022 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2021

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Мир

Очередной саммит НАТО состоится в Мадриде в июне 2022 года

Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Очередной саммит НАТО запланирован на 29-30 июня 2022 года в Мадриде. Об этом сообщил в пятницу, 8 октября, премьер-министр Испании Педро Санчес на совместном брифинге с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Ожидается, что участники мадридской встречи в верхах обсудят возможности реализации программы "НАТО 2030", цель которой - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессивности России".

Выступая на брифинге, Санчес подчеркнул, что приоритетом НАТО станет обеспечение и укрепление ее единства. "Испания, как и все члены ЕС, хочет еще больше усилить наш союз внутри НАТО и способствовать укреплению НАТО в ближайшем будущем", - отметил он. Столтенберг в свою очередь в числе угроз для НАТО назвал "агрессивное поведение" России, демонстрацию Китаем "силы в экономике и военной сфере", а также нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Днем ранее Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе обвинил Москву в "злонамеренных действиях". "Отношения НАТО и России находятся в самой низкой точке со времен холодной войны", - констатировал он, комментируя решение альянса лишить восьмерых сотрудников миссии РФ при НАТО аккредитации. Столтенберг пояснил, что эта мера принята на основании разведывательной информации и не связана с каким-либо конкретным инцидентом. Речь идет о незарегистрированных сотрудниках спецслужб, добавил он, оговорив, что НАТО тем не менее намерена продолжать диалог с Москвой.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    Автор: Михаил Бушуев


  

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