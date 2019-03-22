Очередная демонстрация "желтых жилетов" прошла мирно

Тысячи участников движения "желтых жилетов" в субботу, 23 марта, в 19-й раз вышли на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы выразить свое недовольство политикой президента Франции Эмманюэля Макрона и стагнирующей экономикой страны.
При этом, в отличие от выступлений на прошлой неделе, во время которых были разгромлены и частично сожжены роскошные магазины в центре Парижа, на этот раз марш прошел по большей части мирно.
По оценке МВД Франции, по всей стране на улицы вышли 40000 протестующих, 5000 из них в Париже.
Запрет демонстраций на Елисейских полях
Опасаясь повторных погромов, Макрон запретил проводить демонстрации на Елисейских полях, у Елисейского дворца и здания Национального собрания, а также в определенных районах некоторых городов.
Поэтому в Париже протестующие выбрали маршрут на юге города, ведущий к базилике Сакре-Кёр в туристическом районе Монмартр. Достигнув собора, демонстранты развернули неоновый баннер прямо с его купола, дав туристам возможность сделать фото.
Небольшие столкновения с полицией произошли, лишь когда несколько мужчин в масках на пути к площади Республики на востоке города подожги контейнеры с мусором и начали запускать дымовые ракеты. Правоохранители отреагировали на это слезоточивым газом.
За порядком следили полицейские и солдаты
Кроме того, отдельные столкновения между полицией и демонстрантами произошли в Монпелье и Ницце. При этом на Ниццу распространялись особые меры обеспечения безопасности, поскольку в воскресенье, 24 марта, в этом городе должна будет состояться встреча Макрона с президентом Китая Си Цзиньпином.
За порядком во время протестов в Париже следили 6000 полицейских, а также отряды антитеррористического подразделения армии "Sentinelle". У Триумфальной арки были припаркованы водометы и бронированные автомобили.
Как сообщает информационное агентство AP, к вечеру субботы были задержаны 70 человек. Кроме того, более 40 демонстрантов оштрафованы за то, что они нарушили границы зоны, в которой было запрещено демонстрировать.
Несмотря на то, что популярность движения "желтых жилетов" несколько снизилась после инцидентов 16 марта, большинство французов, согласно соцопросам, продолжают ему симпатизировать.
Чего требуют "желтые жилеты"
Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.
Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
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Автор: Никита Баталов