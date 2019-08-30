Очень круглый юбилей: каруселям - 400 лет! (фото)

Ханау • В это воскресенье, 17 мая 2020 года, исполняется ровно 400 лет изобретению, без которого нельзя представить себе ни один большой народный праздник, рождественскую ярмарку, Октоберфест или парк развлечений и отдыха. Изобретение было впервые представлено во времена и на территории тогдашней Османской империи в 1620 году в городе, который сейчас находится в Болгарии и называется Пловдив.
Все гениальное - просто
Посетителям ярмарки там впервые в мире предложили развлечься на новом аттракционе. Заняв места на подушках для сидения, закрепленных на вращающемся деревянном круге, они должны были во время движения снимать копьями кольца со столбов, словно средневековые всадники на рыцарских турнирах.
Круг был установлен на большом колесе от телеги, которое крутили вручную. Как нетрудно догадаться, речь идет о первой в истории карусели. Уже вскоре они распространились по всей Европе.
Историческая карусель на бывшем курорте
Наши фотографии сделаны в немецком городе Ханау в земле Гессен, где в парке бывшего курорта Вильгельмсбад находится самая старая из дошедших до наших дней стационарных каруселей в мире. Она была построена здесь в 1780 году.
Во время Второй мировой войны карусель получила существенные повреждения в ходе одной из бомбардировок города. Внешний облик был восстановлен в середине 1960-х годов, но механическую часть починили лишь во время реставрации в начале 2010-х. Она была вновь введена в эксплуатацию в июле 2016 года. На ремонт и восстановление этого действующего памятника было потрачено более четырех миллионов евро, собранных в основном за счет пожертвований.
Юбилей во время пандемии
400-летний юбилей каруселей, увы, пришелся на очень трудное время. Из-за пандемии коронавирусной инфекции народные праздники и другие традиционные массовые ярмарки в Германии отменены, включая мюнхенский Октоберфест. Как отмечает агентство dpa, в общей сложности в Германии насчитывается около пяти тысяч небольших предприятий и семейных фирм, участвующих в организации народных ярмарок и праздников, которые сейчас практически полностью лишены доходов.
Большие стационарные парки развлечений в Германии пока тоже закрыты, но готовятся в ближайшие недели начать сезон, соблюдая необходимые профилактические меры и требования. В частности, крупнейший такой немецкий парк - Europa-Park в городе Руст намерен открыться 29 мая.
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Парки развлечений Германии
Hansa-Park
В 2017 году парк развлечений Hansa-Park, расположенный на берегу Балтийского моря, отпраздновал свое 40-летие. Более 125 аттракционов привлекают ежегодно свыше миллиона туристов. В прошлом году здесь открылись горки "Маленький царь" для самых юных посетителей. Для взрослых больше подойдет аттракцион "Новгородское проклятие". Входной билет стоит 37,50 евро. До четырех лет вход свободный.
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Парки развлечений Германии
Europa-Park
Крупнейший в Германии парк развлечений Europa-Park расположен в городе Руст. Ежегодно его посещают более 5,6 миллиона человек. Одних только "горок" - в том числе и водных - здесь двенадцать. 15 тематических разделов парка посвящены государствам Европы, еще три - более сказочным темам. Детям до четырех лет билет не нужен. Взрослый билет в летнем сезоне стоит около 50 евро.
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Парки развлечений Германии
Phantasialand
Парк Phantasialand расположен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Он занимает территорию площадью в 50 футбольных полей. Это один из старейших немецких парков отдыха. С 1967 года в парке проходят различные шоу, работают аттракционы, рестораны и отели. При предъявлении свидетельства о рождении детям до четырех лет вход бесплатный. Билет для взрослого стоит 47,50 евро.
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Парки развлечений Германии
Legoland
Один из самых посещаемых парков в Германии. Он открылся в 2002 году и находится в часе езды от Мюнхена. Legoland знакомит посетителей со сказочными героями и миниатюрными копиями европейских достопримечательностей, построенными из кирпичиков Lego. На строительство парка ушло более 50 миллионов деталей. Стоимость одного билета - около 35 евро.
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Парки развлечений Германии
Skyline Park
Еще один парк развлечений в Баварии. Его аттракционы (их более 60) предназначены не для слабонервных. Здесь есть все: от рафтинга до катапультирования и головокружительной поездки по горкам Sky Wheel - самой высокой горки в Европе. Взрослый билет стоит 28 евро.
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Парки развлечений Германии
Playmobil FunPark
Этот парк рассчитан на самую юную аудиторию. Он приглашает в волшебный мир фей и эльфов, на тематические детские площадки. Расположен Playmobil FunPark неподалеку от Нюрнберга. Цены в этом парке на порядок ниже. В сезон, с мая по сентябрь, взрослый билет стоит около 12 евро.
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Парки развлечений Германии
Belantis
Более 60 аттракционов предлагает парк Belantis, расположенный под Лейпцигом. Он был построен в 2003 году. Один билет при покупке через интернет стоит 30 евро. Вход для малышей (до трех лет) - бесплатный.
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Парки развлечений Германии
Holiday Park
В 1971 году в Хаслохе открылся Holiday Park, предлагающий своим посетителям принять участие в развлечениях по тематическим разделам. Именно здесь была установлена первая башня свободного падения в Германии и водный аттракцион с элементами рафтинга, получивший название "Donnerfluss" (на снимке). Стоимость билета зависит от роста посетителя. Для детей ниже 85 сантиметров вход свободный.
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Парки развлечений Германии
Movie Park
Парк Movie Park, открывшийся под Боттропом в 1996 году, посвящен одной теме - кинематографу. Магнит нового сезона - "Звездный путь", включающий открытие межгалактических миров. Билеты в интернете можно купить в среднем за 30 евро.
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Парки развлечений Германии
Karls Erlebnis-Dorf
"Деревня приключений имени Карла" находится в Реверсхагене и принадлежит семье Даль (Dahl) уже в третьем поколении. А начиналось все с клубничного поля. Сегодня здесь расположен один из крупнейших фермерских рынков страны. "Летающий хлев" - так называется этот аттракцион. Приключения поджидают детей и взрослых в лабиринте на кукурузном поле, на клубничной плантации или в огромном аквариуме.
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Парки развлечений Германии
Erlebnispark Tripsdrill
Этот парк - первый немецкий парк отдыха и развлечений, а заодно и заповедник. Начало открытию будущего парка приключений под Штутгартом положила мельница в 1929 году. Сегодня здесь можно переночевать в комфортабельной избушке на деревянных сваях (на снимке) или в домике на дереве.
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Парки развлечений Германии
Ravensburger Spieleland
В этом году парк развлечений Spieleland отмечает свое 20-летие. Раньше на его месте выращивали кукурузу. Более 70 аттракционов для детей предлагает этот увлекательный парк. Входной билет (с 15 лет) стоит примерно 35 евро. Расположен этот парк неподалеку от Боденского озера.
Автор: Инга Ваннер