Очень круглый юбилей: каруселям - 400 лет! (фото)

Ханау • В это воскресенье, 17 мая 2020 года, исполняется ровно 400 лет изобретению, без которого нельзя представить себе ни один большой народный праздник, рождественскую ярмарку, Октоберфест или парк развлечений и отдыха. Изобретение было впервые представлено во времена и на территории тогдашней Османской империи в 1620 году в городе, который сейчас находится в Болгарии и называется Пловдив.

Все гениальное - просто

Посетителям ярмарки там впервые в мире предложили развлечься на новом аттракционе. Заняв места на подушках для сидения, закрепленных на вращающемся деревянном круге, они должны были во время движения снимать копьями кольца со столбов, словно средневековые всадники на рыцарских турнирах.

Круг был установлен на большом колесе от телеги, которое крутили вручную. Как нетрудно догадаться, речь идет о первой в истории карусели. Уже вскоре они распространились по всей Европе.

Историческая карусель на бывшем курорте

Наши фотографии сделаны в немецком городе Ханау в земле Гессен, где в парке бывшего курорта Вильгельмсбад находится самая старая из дошедших до наших дней стационарных каруселей в мире. Она была построена здесь в 1780 году.

Во время Второй мировой войны карусель получила существенные повреждения в ходе одной из бомбардировок города. Внешний облик был восстановлен в середине 1960-х годов, но механическую часть починили лишь во время реставрации в начале 2010-х. Она была вновь введена в эксплуатацию в июле 2016 года. На ремонт и восстановление этого действующего памятника было потрачено более четырех миллионов евро, собранных в основном за счет пожертвований.

Юбилей во время пандемии

400-летний юбилей каруселей, увы, пришелся на очень трудное время. Из-за пандемии коронавирусной инфекции народные праздники и другие традиционные массовые ярмарки в Германии отменены, включая мюнхенский Октоберфест. Как отмечает агентство dpa, в общей сложности в Германии насчитывается около пяти тысяч небольших предприятий и семейных фирм, участвующих в организации народных ярмарок и праздников, которые сейчас практически полностью лишены доходов.

Большие стационарные парки развлечений в Германии пока тоже закрыты, но готовятся в ближайшие недели начать сезон, соблюдая необходимые профилактические меры и требования. В частности, крупнейший такой немецкий парк - Europa-Park в городе Руст намерен открыться 29 мая.

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