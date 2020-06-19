Очень древний паразит! В Германии нашли редкую окаменевшую осу (фото)

Мессель • Немецкий карьер Мессель (Grube Messel), имеющий статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжает преподносить такие вот сюрпризы - окаменелости эпохи эоцен, начавшейся 56 миллионов лет назад и продолжавшейся примерно два десятка миллионов лет.

Находится этот карьер на территории федеральной земли Гессен около Франкфурта-на-Майне и Дармштадта. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в раскопках здесь участвует меньше ученых, чем обычно.

Сейчас они представили одну из своих особенных находок - идеально сохранившуюся окаменелость осы-паразита. Таких обнаруживают здесь очень редко, поэтому эта идеально сохранившаяся оса особенно порадовала палеонтологов. Размеры насекомого не превышают четырех миллиметров, но при этом видны даже большие фрагменты окаменевших осиных усиков.

Карьер Мессель - памятник Всемирного наследия

Окаменелости немецкого карьера Мессель Карьер Мессель находится в Германии на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото - примитивная лошадь пропалеотерий.

Окаменелости немецкого карьера Мессель Слои горной породы в карьере Мессель

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелый удод

Окаменелости немецкого карьера Мессель В поисках фоссилий

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелая черепаха

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелый креодонт

Окаменелости немецкого карьера Мессель Удавообразная змея

Окаменелости немецкого карьера Мессель Доисторическая лягушка

Окаменелости немецкого карьера Мессель Так называемая "кошка с большим хвостом", но на самом деле - один из самых ранних известных грызунов.

Окаменелости немецкого карьера Мессель Доисторическая летучая мышь

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелый муравьед

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелая руконожка Автор: Максим Нелюбин



Карьер Мессель (Grube Messel) находится на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. Ученые уже обнаружили в этом карьере около 30 тысяч фоссилий, кости около четырех десятков разных млекопитающих, в частности, летучих мышей и пропалеотерий. Последних сравнивают с лошадьми, хотя непосредственными их предками они не являются, а принадлежат к прервавшейся боковой ветви.

Статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО карьеру Мессель был присвоен в декабре 1995 года. Здесь не только открыт информационно-туристический центр, но и продолжаются палеонтологические раскопки.

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