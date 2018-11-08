Очей очарованье, или Прощальная краса немецких ландшафтов (фоторепортаж)

На календаре - ноябрь, а это значит, что в запасниках и прочих закромах накопилось много фотографий нынешней немецкой осени.
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На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы.
Осенние красоты немецких ландшафтов 2015 года. Путешествие в фотографиях по Германии.
Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.