 Очей очарованье, или Прощальная краса немецких ландшафтов (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 08.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фоторепортажи

Очей очарованье, или Прощальная краса немецких ландшафтов (фоторепортаж)

На календаре - ноябрь, а это значит, что в запасниках и прочих закромах накопилось много фотографий нынешней немецкой осени.

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Путешествие по осенней Германии 2018 года начнем около этих живописных берез в природном парке Шлаубеталь (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Осенне-золотая поверхность озера во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Одинокий подсолнух на поле около Штансдорфа недалеко от Потсдама (Бранденбург).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Туманный ландшафт под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Маяк и еще не убранные на зиму пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде во время первого осеннего шторма этой осени (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Серые журавли в небе над Мешерином (Бранденбург).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Опустевший морской причал курорта Цинновиц на балтийском острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия)

    Немецкая осень - 2018

    Утренний туман около города Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Осень на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Рыбацкий домик на озере Хаммерзе (Бранденбург).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    В окрестностях замка "Трех орешков для Золушки" - Морицбург под Дрезденом (Саксония).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Каштаны около Цешдорфа уже сбросили листья (Бранденбург).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Мельница XVI века в Бремсдорфе (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Окрестности города Ванген в Альгое (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Цистерцианский монастырь XIII века в Нойцелле (Бранденбург). Обитель была распущена в 1817 году и воссоздана в начале нынешнего сентября. Здешний новый приорат состоит сейчас из восьми братьев-цистерцианцев.

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Рыбак на лодке посреди водохранилища на реке Изар - озера Сильвенштайн (Бавария).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Церковь Святого Галла в Ридлингене (Баден-Вюртемберг).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Скворцы на проводах над виноградниками в Эренкирхене (Баден-Вюртемберг).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Альпийские ландшафты около Берхтесгадена (Бавария).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Окутанная облаками гора Вурмберг - вторая по высоте после Броккена гора лесного региона Гарц (Нижняя Саксония).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Японский клен в "Горном саду" - Берггартен в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гессен

    Немецкая осень - 2018

    Овца в осеннем лесу около Бенсхайма (Гессен).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Путешествие по осенней Германии 2018 года начнем около этих живописных берез в природном парке Шлаубеталь (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Осенне-золотая поверхность озера во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Одинокий подсолнух на поле около Штансдорфа недалеко от Потсдама (Бранденбург).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Туманный ландшафт под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Маяк и еще не убранные на зиму пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде во время первого осеннего шторма этой осени (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Серые журавли в небе над Мешерином (Бранденбург).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Опустевший морской причал курорта Цинновиц на балтийском острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия)

    Немецкая осень - 2018

    Утренний туман около города Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Осень на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Рыбацкий домик на озере Хаммерзе (Бранденбург).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    В окрестностях замка "Трех орешков для Золушки" - Морицбург под Дрезденом (Саксония).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Каштаны около Цешдорфа уже сбросили листья (Бранденбург).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Мельница XVI века в Бремсдорфе (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Окрестности города Ванген в Альгое (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Цистерцианский монастырь XIII века в Нойцелле (Бранденбург). Обитель была распущена в 1817 году и воссоздана в начале нынешнего сентября. Здешний новый приорат состоит сейчас из восьми братьев-цистерцианцев.

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Рыбак на лодке посреди водохранилища на реке Изар - озера Сильвенштайн (Бавария).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Церковь Святого Галла в Ридлингене (Баден-Вюртемберг).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Скворцы на проводах над виноградниками в Эренкирхене (Баден-Вюртемберг).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Альпийские ландшафты около Берхтесгадена (Бавария).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Окутанная облаками гора Вурмберг - вторая по высоте после Броккена гора лесного региона Гарц (Нижняя Саксония).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Японский клен в "Горном саду" - Берггартен в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гессен

    Немецкая осень - 2018

    Овца в осеннем лесу около Бенсхайма (Гессен).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Где немцы наслаждаются природой

  • Туманное утро около Касселя

    Природные парки в Германии

    Отдых на природе

    Все шестнадцать немецких национальных парков (Nationalpark) в нашей туристической рубрике мы уже представили. Теперь подошел черед природных парков (Naturpark), но их в Германии намного больше - более сотни, поэтому сегодня ограничимся тремя десятками. Будет интересно - пишите, продолжим. Итак, начнем с самого большого по площади немецкого природного парка...

  • Природный парк Альтмюльталь

    Природные парки в Германии

    Альтмюльталь

    Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1969. Площадь: 2962 квадратных километра.

  • Аммерские Альпы

    Природные парки в Германии

    Аммерские Альпы

    Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.

  • Щецинский залив

    Природные парки в Германии

    Щецинский залив

    Природный парк в Щецинском заливе (Naturpark Am Stettiner Haff). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2005. Площадь: 537 квадратных километров.

  • Арнсбергский лес

    Природные парки в Германии

    Арнсбергский лес

    Природный парк Арнсбергский лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.

  • Коринский монастырь

    Природные парки в Германии

    Природный парк Барним

    Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров. На фотографии - бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка.

  • Баварский Рён

    Природные парки в Германии

    Баварский Рён

    Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.

  • Бергский кофейный стол

    Природные парки в Германии

    Бергишес Ланд

    Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров. На фотографии для нас уже сервирован традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе.

  • Орлан-белохвост

    Природные парки в Германии

    Фельдбергер-Зеенландшафт

    Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров. На фотографии: обитатель этого озерного края - орлан-белохвост.

  • Фихтельгебирге

    Природные парки в Германии

    Фихтельгебирге

    Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.

  • Гнездо бакланов

    Природные парки в Германии

    Долина реки Пене

    Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра. На фотографии: гнездо бакланов.

  • Развалины замка Найдек

    Природные парки в Германии

    Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст

    Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров. На фотографии: развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии.

  • Река Ильзе

    Природные парки в Германии

    Гарц

    В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.

  • Гессенский Рён

    Природные парки в Германии

    Гессенский Рён

    Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.

  • Осторов Узедом

    Природные парки в Германии

    Осторов Узедом

    Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.

  • Кифхойзер

    Природные парки в Германии

    Кифхойзер

    Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

  • Исток реки Лан.

    Природные парки в Германии

    Лан-Дилль

    Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.

  • Озеро Шальзе

    Природные парки в Германии

    Лауэнбургские озера

    Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.

  • Люнебургская пустошь

    Природные парки в Германии

    Люнебургская пустошь

    Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.

  • Мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle)

    Природные парки в Германии

    Бранденбургская Швейцария

    Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).

  • Верхний Дунай

    Природные парки в Германии

    Верхний Дунай

    Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

  • Пфальцский лес

    Природные парки в Германии

    Пфальцский лес

    Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.

  • Петля Саара (Saarschleife) около Метлаха

    Природные парки в Германии

    Саар-Хунсрюк

    Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.

  • Бухта Шлей

    Природные парки в Германии

    Бухта Шлей

    Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

  • Замок Драхенбург

    Природные парки в Германии

    Зибенгебирге

    Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.

  • Штайгервальд

    Природные парки в Германии

    Штайгервальд

    Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.

  • Таунус

    Природные парки в Германии

    Таунус

    Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.

  • Скалы Экстернштайне

    Природные парки в Германии

    Тевтобургский лес

    Природный парк Тевтобургский лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров. На фотографии: скалы Экстернштайне.

  • Тюрингский лес

    Природные парки в Германии

    Тюрингский лес

    Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

  • Вулканический Айфель

    Природные парки в Германии

    Вулканический Айфель

    Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).

  • Река Везер

    Природные парки в Германии

    Везерское нагорье

    Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Октябрьские кадры из Германии: от блохи до березок

Интересные, необычные, яркие, запоминающиеся и разные другие октябрьские фотографии из нашей туристической рубрики "По Германии".  

Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.  

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.  

Немецких карпов по осени считают

Разводить карпов в Германии начали еще во времена императора Карла Великого, то есть более двенадцати столетий назад.  

Тыквенные фестивали Германии

Осенью во многих местах Германии проходят тыквенные выставки. Побываем на двух самых известных - в Людвигсбурге и Эрфурте.  

Немецкие туманы - загадочные, синие, седые…

Осень - горячая пора для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии.  

Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина

Осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. В чем их особенности?  

Живописные ландшафты осенней Германии

На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы.  

20 моментов немецкой осени

Осенние красоты немецких ландшафтов 2015 года. Путешествие в фотографиях по Германии.  

10 популярных маршрутов для пеших походов по Германии

Есть такое немецкое слово wandern, означающее любимое занятие многих жителей Германии - ходить в походы или совершать длительные прогулки на природе.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Немецкая осень - 2018

Путешествие по осенним ландшафтам Германии. (08.11.2018)  

Природные парки в Германии  

Аудио- и видеофайлы по теме

В гармонии с природой  

Рейн: новый взгляд на могучую реку  

Шварцвальд: дикая природа в сердце Германии  

Также по теме

Deutschland Herbststimmung in Moritzburg

Живописные ландшафты осенней Германии 05.10.2017

На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы.

Frühling 2018 in Deutschland

Впрямь ли настали вешние дни? 20.04.2018

Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии.

Insel Rügen Reportage 015

Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген 12.07.2018

Самый популярный замок Мекленбурга-Передней Померании спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера