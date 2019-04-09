 Очевидного победителя на выборах в парламент Израиля пока не выявлено | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2019

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Мир

Очевидного победителя на выборах в парламент Израиля пока не выявлено

Экзитполы и подсчет голосов не выявляют очевидных победителей на выборах в кнессет. И "Ликуд" Нетаньяху, и "Кахоль-лаван" Ганца получают пока по 35 мандатов.

Избирательный участок в городе Рамат-Ган, 9 апреля 2019 года

Избирательный участок в городе Рамат-Ган, 9 апреля 2019 года

Предварительные результаты выборов в кнессет, состоявшихся во вторник, 9 апреля, подтвердили прогнозы, полученные ранее с помощью экзитполов (опросов избирателей на выходе с участков). По итогам подсчета в среду утром, 10 апреля, 94 процентов избирательных бюллетеней, пока с равным результатом побеждают правая партия "Ликуд", которую возглавляет нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, и представители нового центристского блока "Кахоль-лаван", лидерамм которого являются бывший начальник Генштаба Бенни Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид. Они набирают по 29,2 процента голосов, что соответствует 33 депутатским мандатам..

Первые экзитполы вечером во вторник не выявили очевидного победителя. По информации израильского телевидения, партия "Ликуд" должна была получить от 33 до 36 мандатов, представители блока "Кахоль-лаван" - от 36 до 37 мест.

Контекст

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 Ганц считает, что новый блок одержал победу. "Мы победили! Народ Израиля отдал свой голос", - говорится в его заявлении. Впрочем, действующий глава правительства Нетаньяху также объявил о победе своей партии. 

Официальные предварительные итоги выборов ожидаются в течение дня 10 апреля.

Президент Израиля проведет консультации с парламентскими партиями

После голосования победителя ждут переговоры по созданию правительственной коалиции, поскольку ни одна из партий не получила более 61 места из 120 в парламенте. Президент Израиля Реувен Ривлин после официального оглашения результатов выборов проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет. Он должен будет поручить формирование правительства одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

Первоначально выборы в кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года. Однако в декабре 2018 года главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент. Парламентский кризис был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.

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