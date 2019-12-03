Охотничьи собаки помогут бороться с африканской чумой свиней (фото)

Вадгассен • В Германии пока еще не зафиксировано случаев африканской чумы свиней, но эта опасная и легко передающаяся вирусная болезнь животных, которой могут заразиться как дикие кабаны, так и домашние свиньи, уже вплотную приблизилась к немецким границам - со стороны Польши и Бельгии.
Для борьбы с распространением этого заболевания очень важно, в частности, быстро удалять трупы погибших животных из леса и проводить дезинфекцию мест, где их обнаружили. Как сообщает агентство dpa, в начале декабря в Германии официально сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты первые шесть охотничьих собак, специально натренированных для поиска погибших кабанов. Программа осуществляется в земле Саар, граничащей с Люксембургом, который, в свою очередь, граничит с Бельгией, где первые случаи африканской чумы свиней зафиксировали в сентябре 2018 года.
Инструктор-собаковод Рене Визе (René Wiese) и пес Отто во время обучения в лесу
Программа организована местными союзами охотников при поддержке земельного министерства экологии и окружающей среды. Шестью собаками дело не ограничится. При выполнении заданий, если в этом возникнет необходимость, они будут носить на ошейниках GPS-трекеры - для сбора и передачи данных о том, какие территории были проверены и где были обнаружены погибшие животные.
Владелица собаки Элизабет Гросс (Elisabeth Groß) и питомица Нелли готовятся выполнить учебное задание
Отметим, что механическими переносчиками этого вируса могут быть люди. Поэтому уже сейчас, например, в немецких краеведческих музеях под открытым небом, где для показательных целей и ради сохранения содержат и разводят домашних свиней очень старых и редких пород, посетителей просят до них не дотрагиваться, а в некоторых даже поставили дополнительные ограждения, чтобы исключить возможность прямого контакта - например, в Коммерне, о котором мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Фоторепортаж - смотрите ниже.
Смотрите также:
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Музей деревенской жизни в Коммерне - второй по величине и один из самых старых музеев под открытым небом в Германии. Его открыли в 1961 году в земле Северный Рейн-Вестфалия. Находится он примерно в часе езды от Кельна в одном из живописных уголков заповедного региона Айфель (Eifel). Музей очень популярен. Ежегодно его посещает около 200 тысяч человек.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Помимо памятников деревенского зодчества и предметов сельского быта, в Коммерне можно увидеть множество самых разных домашних животных, которые могли бы легко заполнить большую часть Ноева ковчега. Многие из них - пород редких, но когда-то в большом количестве содержавшихся на подворьях основанной в 1822 прусской Рейнской провинции, истории и крестьянским традициям которой посвящен этот музей.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Столицей Рейнской провинции Прусского королевства был город Кобленц. После 1945 года в ходе создания ФРГ ее разделили между федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. То есть территория, с которой в Коммерн свозят старые сельские постройки, не соответствует нынешнему административному делению Германии. В музее, например, можно увидеть экспонаты с берегов рек Лан и Мозель.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
В 1960-х годах начиналось все с нескольких домов, перевезенных в Коммерн и реконструированных в первоначальном историческом виде на основе научных изысканий. Сейчас в музее собрано в общей сложности около семидесяти старых построек, разбитых на четыре региональные группы по географическому принципу - отдельным регионам бывшей Рейнской провинции.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Эту ветряную мельницу голландского типа, построенную в 1780 году, перевезли в Коммерн с Нижнего Рейна (Niederrhein). Начинается же осмотр музея с региональной группы Вестервальд и Средний Рейн (Westerwald/Mittelrhein). Затем следуют Айфель и Айфельские предгорья (Eifel/Eifelvorland), а в самом далеком от входа уголке находятся памятники сельского зодчества из Бергишес Ланд (Bergisches Land).
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Музей занимает территорию, равную примерно ста футбольным полям. Для посетителей проложено несколько пеших маршрутов. Самый длинный, проходящий через все четыре региональные группы, составляет 2,5 километра. В качестве альтернативного способа передвижения можно воспользоваться конной повозкой - для обзорной экскурсии, чтобы затем уже целенаправленно осмотреть особенно понравившиеся экспонаты.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
К объектам, вызывающим особый интерес посетителей любого музея под открытым небом, несомненно, относятся ветряные мельницы. Если первая, которую мы уже увидели, стоит у всех на виду буквально в чистом поле, то вторая спряталась по соседству среди леса. Эта козловая ветряная мельница была возведена в 1782 году и относится к числу первых построек, перевезенных в Коммерн.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Мельницы можно осмотреть не только снаружи, но и заглянуть внутрь, а иногда даже увидеть их в действии. Впрочем, многие другие экспонаты тоже, так сказать, используются по назначению - для обработки земли и других крестьянских дел. Если с плугом все понятно, то предназначение этого деревянного короба, которым, оказывается, мерили зерно, осталось бы загадкой, не будь рядом поясняющей таблички.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Около многих крестьянских подворий в музее разбиты огороды с приправами и лекарственными травами, овощами, злаками. Рядом посажены фруктовые деревья: айва, яблони, груши. Многие из них - редких сортов, почти исчезнувших. Возделывается все дедовскими методами, без современных удобрений и инсектицидов. Часть урожая продается в музейной лавке, которую мы еще увидим.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
В центре первой региональной группы Вестервальд и Средний Рейн расположена кузница конца XVIII века. Ее перевезли в музей с берегов Рейна, точнее - из той части течения реки, в которой находится овеянная легендами скала Лорелей. Предполагается, что изначально эта фахверковая постройка служила в качестве сарая на винограднике. Рядом с кузницей установлен станок для ковки лошадей.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
В Коммерне кузницу реконструировали в 1966 году. Уцелела она чудом, простояв без дела ровно тридцать лет. Нынешний музейный кузнец достойно продолжает традиции старых мастеров и работает не только для того, чтобы демонстрировать свое ремесло посетителям. При необходимости он ремонтирует музейные экспонаты и выковывает новые детали на замену.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Недалеко от кузницы в старом амбаре посетителей поджидает локомобиль 1911 года производства фирмы Heinrich Lanz из Мангейма. Такие передвижные паровые двигатели предназначались для привода разных сельскохозяйственных машин: молотилок, веялок, насосов, электрогенераторов. Внешне локомобиль напоминает небольшой паровоз…
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Необходимость в локомобилях отпала вместе с распространением дизельных моторов. Первый серийный трактор с дизельным двигателем был выпущен в 1922 году компанией Benz-Sendling, однако фирма Lanz тоже не отставала. Ее трактора, прозванные бульдогами, отличались неприхотливостью и дешевизной. Один из них можно увидеть в Музее под открытым небом в Детмольде, о котором DW уже рассказывала.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Совсем короткий путь в Коммерн проделала часовня 1783 года - всего пять километров из города Мехерних. Небольшая община одного из его районов в 1958 году решила воздвигнуть новый храм, а старый вместе с обстановкой передать музею. Изображения святых и другие свидетельства глубокой крестьянской веры можно встретить в музее повсюду. Например, табличку с призывом к Господу беречь родной дом.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Этот жилой дом начала XVIII века перевезли в музей из региона Вестервальд, из-под города Монтабаур. В отличие от большинства других старых построек в Коммерне, его нынешняя внутренняя жизнь и обстановка не соответствуют первоначальному облику. Внутри обустроили действующий сельский магазин 1920-1950-х годов, а также хлебную лавку, в которой продают продукцию музейной пекарни.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Недалеко от рейнско-провинциального "сельпо" работает музейное кафе. В одном из помещений этого постоялого двора восстановлена обстановка деревенского почтового агентства. "На пол не плевать!" - гласит строгая надпись около стойки рядом с антикварным телефоном. На служебном столе - керосиновая лампа, бланки для телеграмм и аппарат системы Морзе.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Удобства - во дворе. Даже они здесь - оригинальные, а не бутафорские. Правда, больше не эксплуатируются. Не во дворе, а на одной из площадей установлен этот колодезный насос с чугунной ванной для воды, отлитой в 1867 году на одном из заводов в горном массиве Хунсрюк. В фахверковом доме на заднем плане находится винный пресс со Среднего Рейна. Какая Рейнская провинция без рейнских вин!?
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
На фоне деревенских домов в музее сильно выделяется это здание с типичной для Бергишес Ланд отделкой фасадов природным шифером. Благодаря кузницам с водяными приводами регион в XVIII веке стал важным центром металлообработки в Германии. В 1795 году этот дом, позже много раз перестраивавшийся, перешел во владение династии немецких промышленников, в 1890 году основавших концерн Mannesmann.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Концепция музея исключает наличие случайных предметов. Любая вещь здесь - на своем месте, имеет научно подтвержденное историческое право на присутствие в этом музейном пространстве. От горшков на заборе - до последней ложки. Кстати, о ложках… Выражение "Сдать ложку" (Den Löffel abgeben) означает уход едока из жизни, а одна из экспозиций в Коммерне посвящена деревенским погребальным ритуалам.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Печи с дымоходами, топившиеся по-черному очаги… В каждом старом крестьянском доме они занимают центральное место. Практически все находятся в рабочем состоянии. Некоторые иногда используют для показательного приготовления еды по старым рецептам. Особое внимание следует уделить чугунным плитам (Takenplatte) за очагами. Их монтировали в стене между кухней и жилой комнатой.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Нагреваясь, они аккумулировали тепло, передавая его затем в свободное от дыма жилое или спальное помещение. Такие плиты украшали узорами или сценами, например, на библейские темы. В одном из домов выставлена плита с изображением героев притчи о богаче и Лазаре, отлитая примерно в 1550 году в Айфеле с помощью формы, изготовленной мастером резьбы по дереву Филиппом Золданом (Philipp Soldan).
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Самое время заглянуть в крестьянские спальни. В знойный летний день трудно преодолеть желание устроиться здесь поудобнее, вздремнуть полчасика. Однако от идеи приходится отказаться хотя бы по чисто формальным причинам. Размерами эти старые кровати сейчас не подойдут даже многим подросткам. Нехитрый уют очаровывает, а на одной из стен он вообще стал частью своего рода программного заявления...
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
"Suche das Glück nicht weit, es liegt in der Häuslichkeit" - "Счастье - не за семью горами, а за родными стенами". Таких народных немецких мудростей, например, вышитых на ткани и вставленных под стекло в рамки, хватило бы на отдельный репортаж, а их чтение - занятие не менее увлекательное, чем чтение музейных пояснений около экспонатов.
-
Счастье - не за семью горами, а за родными стенами
Фоторепортаж из Коммерна
Музей открыт круглогодично, без выходных и праздников. Входной билет для взрослых - 6,5 евро. Для детей и подростков до 18 лет вход свободный. Плата за парковку - 2,5 евро. Адрес: LVR-Freilichtmuseum Kommern. Eickser Straße, D-53894 Mechernich-Kommern.
Автор: Максим Нелюбин