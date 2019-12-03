Охотничьи собаки помогут бороться с африканской чумой свиней (фото)

Вадгассен • В Германии пока еще не зафиксировано случаев африканской чумы свиней, но эта опасная и легко передающаяся вирусная болезнь животных, которой могут заразиться как дикие кабаны, так и домашние свиньи, уже вплотную приблизилась к немецким границам - со стороны Польши и Бельгии.

Для борьбы с распространением этого заболевания очень важно, в частности, быстро удалять трупы погибших животных из леса и проводить дезинфекцию мест, где их обнаружили. Как сообщает агентство dpa, в начале декабря в Германии официально сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты первые шесть охотничьих собак, специально натренированных для поиска погибших кабанов. Программа осуществляется в земле Саар, граничащей с Люксембургом, который, в свою очередь, граничит с Бельгией, где первые случаи африканской чумы свиней зафиксировали в сентябре 2018 года.

Инструктор-собаковод Рене Визе (René Wiese) и пес Отто во время обучения в лесу

Программа организована местными союзами охотников при поддержке земельного министерства экологии и окружающей среды. Шестью собаками дело не ограничится. При выполнении заданий, если в этом возникнет необходимость, они будут носить на ошейниках GPS-трекеры - для сбора и передачи данных о том, какие территории были проверены и где были обнаружены погибшие животные.

Владелица собаки Элизабет Гросс (Elisabeth Groß) и питомица Нелли готовятся выполнить учебное задание

Отметим, что механическими переносчиками этого вируса могут быть люди. Поэтому уже сейчас, например, в немецких краеведческих музеях под открытым небом, где для показательных целей и ради сохранения содержат и разводят домашних свиней очень старых и редких пород, посетителей просят до них не дотрагиваться, а в некоторых даже поставили дополнительные ограждения, чтобы исключить возможность прямого контакта - например, в Коммерне, о котором мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Фоторепортаж - смотрите ниже.

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