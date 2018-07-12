Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген

Охотничий замок Границ (Jagdschloss Granitz) на балтийском острове Рюген (Rügen). Его построили в середине позапрошлого века в стиле ренессансных замков Северной Италии. Сейчас здесь ежегодно бывает до четверти миллиона туристов. И мало кто из них отказывает себе в удовольствии подняться на его центральную башню, окруженную четырьмя угловыми башенками, поменьше ростом. Все они словно попали сюда с шахматного поля. Четыре ладьи и королева - ни черные, ни белые… Порозовевшие на свежем морском воздухе.

У парадного подъезда

К смотровой площадке ведет винтовая лестница, похожая на ленту серпантина - ажурное произведение литейного искусства. Ступени словно растут из стен причудливыми лепестками. И никакой другой несущей конструкции! Раз, два, три…154... Весь остров как на ладони. Охотничий замок стоит на самом высоком холме восточной части Рюгена - Храмовой горе (Tempelberg). 107 метров над уровнем Балтийского моря плюс 38 башенных метров. В хорошую погоду - видимость на десятки километров, вплоть до соседнего острова Узедом (Usedom).

Вокруг - холмистые ландшафты, сочные поля, озера, морские заливы, липовые аллеи, типичные для этой части Германии. Туристы пытаются отыскать свою деревеньку или курорт, на котором проводят отпуск. Некоторым это даже удается. Во времена ГДР и "железного занавеса" на этой башне находился наблюдательный пограничный пост. Из-за частных попыток побегов за границу яхтсменам разрешалось покидать стоянки на Рюгене только в строго определенное время и под контролем. Рыбацкие лодки на ночь привязывали к пристаням на цепи. Нескольким спортсменам удалось преодолеть 50-километровый пролив до Дании вплавь...

Лестница на смотровую площадку

Целью однодневных прогулок по острову замок Границ стал более века назад. В то время он принадлежал князьям Путбусским (Haus Putbus), родовое гнездо которых находится неподалеку в одноименном городке Путбус у берега Балтийского моря.

На рубеже столетий знатные и предприимчивые владельцы отвели несколько помещений своей охотничьей резиденции под музей. Интерес среди отдыхающих превзошел все ожидания.

Фотогалерея: Достопримечательности острова Рюген

Рюген за один день Пирс и символ Все дороги на Рюгене ведут к этому морскому причалу - Seebrücke Sellin, уходящему в море почти на 400 метров. Он является не только главной достопримечательностью курортного местечка Зеллин, но и бесспорным символом всего острова и популярным мотивом туристических открыток. Причал-предшественник, построенный в 1925 году и разрушенный во время Второй мировой войны, был еще на сотню метров длиннее.

Рюген за один день Мимо резных балконов Его восстановили лишь после воссоединения Германии - по историческому проекту вместе с ресторанными павильонами в 1997-1998 годах. Сейчас прогуляться по Зеллинскому морскому пирсу приезжают отдыхающие со всего острова, чем, конечно же, пользуются местные чайки, собирающие свою хлебную дань. Путь от парковок к пляжу проходит мимо белоснежных вилл - типичных для здешней курортной архитектуры.

Рюген за один день Старая переправа До прошлого века попасть на Рюген можно было только по воде. Паромы до сих пор ходят между ганзейским городом Штральзунд и деревушкой Альтефер на Рюгене, в названии которой легко узнается указание на "Старую переправу". В 1937 году поблизости появился сухопутный маршрут - дамба для машин, поездов и пешеходов. Изображенный на этой трансформаторной будке новый автомобильный мост открыли в 2004 году.

Рюген за один день "Прорский колосс" В 1930-х годах дамба потребовалась для того, чтобы доставлять к месту отдыха верных НСДАП рабочих и служащих - в гигантский санаторий, заложенный в местечке Прора. В военные времена, к которым готовился "третий рейх", дамба имела стратегическое значение для переброски солдат и техники. Сейчас по ней на малой скорости ходят поезда Немецкой железной дороги.

Рюген за один день Вид на Штральзунд Деревушка Альтефер заслуживает того, чтобы свернуть к ней сразу, попав на Рюген по новому автомобильному мосту. Отсюда открывается красивейший вид через пролив на Штральзунд с ганзейскими причалами и готическими храмами. Вечером - больше романтики, днем лучше видны детали, например, мачты немецкого барка "Горх Фок", то есть бывшего советского "Товарища".

Рюген за один день Мой дом - моя фантазия Дорожка, ведущая от пристани и яхт-клуба к главной площади Альтефера со старинной церковью, проходит мимо частного дома, в палисаднике которого стоит самодельный флюгер в виде маяка и двух парусных лодок на велосипедном колесе. Присмотревшись повнимательней, вокруг можно обнаружить еще много примеров полета творческой фантазии местных жителей.

Рюген за один день Старая церковь Первое упоминание храма Святого Николая в Альтефере датировано 1325 годом. Внушительные по меркам деревенских церквей размеры этого памятника старины говорят о том, что на момент его закладки это рыбацкое местечко было большим и процветающим поселением на пути между островом и богатым торговым городом, которым уже становился Штральзунд.

Рюген за один день Тише едешь - дальше будешь От Альтефера вглубь Рюгена ведет широкое скоростное шоссе, но до выезда на него сохранился участок старой аллеи. В давние времена такие дороги должны были защищать путников от солнца и зноя. Став неотъемлемой частью здешних ландшафтов, они находятся под охраной, хотя при нынешних скоростях увеличивают опасность серьезных последствий в случае потери контроля над автомобилем.

Рюген за один день Под стук колес До многих основных достопримечательностей острова можно добраться на "Неистовом Роланде". Эта историческая узкоколейка связывает старейший курорт Рюгена город Путбус с другими его туристическими центрами: Бинцем, Зеллином, Бабе и Гёреном. Общая протяженность путей узкоколейной дороги составляет почти 60 километров, а максимальная скорость поезда достигает 30 км/ч.

Рюген за один день Замок Границ Сойдя с поезда на остановке "Jagdschloss" или свернув к автомобильной парковке по соответствующему указателю, минут через двадцать неспешного подъема вы окажетесь около охотничьей резиденции Границ - самого посещаемого замка Мекленбурга-Передней Померании. Его построили в 1846 году для князя Вильгельма Мальте I. Одним из гостей замка был канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.

Рюген за один день Башня Шинкеля Высота центральной башни Граница достигает почти сорока метров. Наверху расположена смотровая площадка, на которую можно подняться по чугунной лестнице. В хорошую погоду отсюда как на ладони виден весь Рюген. Проект башни подготовил знаменитый берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре.

Рюген за один день Дом для инженера Одним замком Границ список старых резиденций на Рюгене не ограничивается. Некоторые из них используются в качестве отелей, на другие можно взглянуть лишь снаружи. Издалека заметен, например, замок Малый Лихтенштейн в Литцове. В 1890 году его возвел для своей семьи инженер, руководивший на острове крупными строительными проектами. Внешне он напоминает Schloss Lichtenstein в Баден-Вюртемберге.

Рюген за один день Музейное подворье Традиционным способом строительства крестьянских и рыбацких домов на острове был фахверк, а для крыш использовали тростник. Заглянуть в такой дом можно на музейном подворье в деревне Цирков (Zirkow), находящейся по пути к Бинцу (Binz) - одному из самых крупных и популярных курортов Рюгена.

Рюген за один день Кирпичная готика Рядом с музейным подворьем в Циркове находится церковь Святого Иоанна (St. Johanneskirche). Первое упоминание о храме на этом месте датировано 1313 годом, но нынешнее здание было воздвигнуто в первой половине XV века в стиле кирпичной готики. Этот стиль зародился в Средние века в Северной Германии, а затем с ганзейскими торговцами распространился по всему балтийскому региону.

Рюген за один день Монастырь Святого Юргена Это уже крыша другого храма - небольшой церквушки бывшего госпиталя для больных проказой около местечка Рамбин (Rambin). Он был основан в 1334 году на подворье, принадлежавшем одному из членов городского совета Штральзунда. Богатый купец, следуя ганзейским традициям, сделал щедрые пожертвования на богоугодное дело. После исчезновения болезни здесь в 1730 году открыли больницу и приют для бедных.

Рюген за один день Меловые скалы Рюгена От архитектурных древностей - к ландшафтным красотам. Меловые скалы давно притягивают путешественников и туристов со всего мира. Этот уголок Рюгена знаком многим по творчеству художника-романтика Каспара Давида Фридриха. В 2011 году эти скалы вместе с национальным парком на полуострове Ясмунд были включены ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия.

Рюген за один день Курорт Засниц Южная оконечность парка граничит с городом Засниц (Sassnitz), которому предстоит стать последним пунктом нашего обзорного путешествия по Рюгену. Как гласят городские хроники, первые курортники провели здесь летний отпуск еще в 1824 году. Они приехали из Берлина. Бурное же развитие началось ближе к концу XIX века после модернизации грунтовой дороги и прокладки железнодорожной ветки.

Рюген за один день "Калинин" Долгое время Засниц также являлся важным рыболовецким портом, о чем напоминают корабли, пришвартованные у причалов. Отдельные названия сохранились со времен ГДР. Некоторые рыбацкие суда используются теперь в качестве плавучих кафе и закусочных, предлагающих туристам рыбу самых разных видов, приготовленную по самым разным рецептам.

Рюген за один день Под одной крышей В 1910 году в Заснице завершили строительство репрезентативного здания многоцелевого назначения. В нем одновременно находились административные помещения, муниципальный зал собраний и купальни с подогретой морской водой. О последней его функции напоминает старая стеклянная мозаика над парадным входом. Ратуша в бане - редкое сочетание.

Рюген за один день "Мы ведь собираемся купаться" Среди знаменитых гостей Засница называют композитора Иоганнеса Брамса и германского кайзера Вильгельма I. Писатель Теодор Фонтане вложил в уста одного из героев своего романа "Эффи Брист" фразу: "Ехать на Рюген, это, в сущности, ехать в Засниц. Бинц, говорят, тоже неплохое место, но там ... много камешков и мелких ракушек, а мы ведь собираемся купаться".

Рюген за один день Вдоль берега Прогулочную набережную, на которую выходят фасады курортных гостиниц, а также располагается эта сцена для концертов под открытым небом с потемневшим от времени бетонным закулисьем, обустроили в Заснице в начале XX века. Городские права он получил лишь во времена ГДР в 1957 году. В этот период власти делали ставку на развитие рыболовства, а здания отелей и пансионов постепенно ветшали.

Рюген за один день Российская колея В 1984 году в Заснице был открыт новый транспортный порт, из которого железнодорожные морские паромы отправлялись в Советский Союз. Он был и остается единственным в сегодняшней Западной Европе портом с широкой колеей, то есть располагает инфраструктурой, позволяющей производить смену колесных пар.

Рюген за один день "Квартира свободна" Самодельная вывеска "Zimmer frei" приглашает постояльцев в один из небольших частных пансионов Рюгена. В среднем, каждый турист, останавливающийся на острове, проводит здесь почти пять дней. Ежегодное число таких гостей с учетом небольшого соседнего острова Хиддензе составляет около 1,3 миллиона человек.

Рюген за один день Закат над Рюгеном К их числу следует прибавить тех, кто приезжает на остров с соседних курортов Мекленбурга Передней-Померании и городов балтийского побережья Германии на один день, чтобы увидеть основные достопримечательности и провести рекогносцировку, может быть, выбрав место для следующей более продолжительной поездки. Автор: Максим Нелюбин



Отметим, что именно деятельные представители этого княжеского рода сыграли немаловажную роль в том, что Рюген из бедного крестьянского и рыбацкого острова превратился в престижный курорт кайзеровской Германии, а затем и Веймарской Республики. Почувствовав интерес знатной публики к острову, они еще в 1810 году заложили на своих землях у моря несколько белоснежных вилл и других курортных зданий. Уже через десять лет около их прибрежного дворца возник город Путбус, до сих пор считающийся самым красивым курортом на Рюгене.

Вильгельм Мальте I

Во время подъема на башню замка Границ легкое головокружение возникает даже у тех, кто с этим ощущением не знаком или давно не сталкивался. Лестница узкая, движение одностороннее. Регулируют его два охранника, вооруженные рациями. Наверху за низкой деревянной дверью - морской бриз и, бесспорно, самая красивая панорама Рюгена.

Почти у потолка главной башни замер, раскинув огромные крылья, бронзовый орлан-белохвост, вечно несущий куда-то свою добычу - увесистую морскую рыбу. Кажется, что она еще не теряет надежду вырваться из его крепких когтей, но попытки эти остаются безуспешными десятилетие за десятилетием.

Замок и его гости

К возведению замка Границ на месте старого охотничьего домика приступили в 1838 году по распоряжению тогдашнего путбусского князя Вильгельма Мальте I (Wilhelm Malte I zu Putbus). Уже вскоре после завершения строительных работ в 1846 году сюда зачастили именитые гости, среди которых были прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV.), король Дании Кристиан VIII и немецкий "железный" канцлер Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck). Заезжали сюда и другие знаменитости - художники, ученые, поэты… Охотничьи угодья вокруг замка считались лучшими в Северной Германии.

Возведение резиденции поручили архитектору Иоганну Готфриду Штайнмейеру (Johann Gottfried Steinmeyer). За несколько десятилетий до этого именно по его планам был построен княжеский морской курорт в Путбусе. Центральную 38-метровую башню с чугунной лестницей и смотровой площадкой спроектировал знаменитый берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel) - важнейший представитель исторического романтизма в германской архитектуре.

Камин с охотничьими сценами

Во владении семьи князей Путбусских замок находился до 1944 года, когда глава рода был арестован национал-социалистами и лишен имущества. Затем в ходе земельной реформы в ГДР замок окончательно отошел государству. Попытки наследников вернуть себе эту собственность через суд закончились безрезультатно.

От оригинальной обстановки в замке мало что сохранилось. После Второй мировой войны произведения искусства и предметы мебели были вывезены советскими оккупационными властями. Некоторые позже попали в государственные музеи Восточного Берлина, но большая часть утрачена. Часть залов сейчас обставлена мебелью из других резиденций. Особый восторг посетителей вызывает богатейшая коллекция охотничьих трофеев.

Добраться до замка можно разными способами, но при этом подъехать прямо к нему на машине не удастся, так как дорога для частного транспорта закрыта. Около замка просто нет достаточного количества парковок.

Неистовый Роланд

Можно дойти пешком от островной узкоколейной дороги. Заодно и прокатиться на Мчащемся Роланде (Rasender Roland) - лихом паровозе с антикварными вагончиками, так сказать, живой рюгенской достопримечательности. Некоторые пассажиры в вагончики не заходят, а остаются на открытых площадках вдыхать гарь и копоть под звучные гудки паровоза. Машинисты на них не скупятся, понимают, что экзотика… Сойти нужно на остановке Jagdschloss, хотя сходить с такого поезда совсем не хочется.

Второй способ, пожалуй, самый удобный и практичный. От набережной города Бинц (Binz), одного из крупнейших пляжей на острове, к замку ходит курортный экспресс - автомобильный состав с несколькими вагончиками. Для тех, кто путешествует по Рюгену на машине, в нескольких километрах от замка оборудована платная стоянка - Parkplatz Süllitz. Далее - на лошадиной повозке или пешком. Если торопиться некуда, второй вариант лучше...

Смотрите также:

Смотреть видео 00:59 Now live 00:59 мин Охотничий замок Границ

ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ