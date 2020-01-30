Охота в Германии: ружье - можно, лук и арбалет - нельзя

Около 385 тысяч человек, имеющих удостоверение на право охоты (Jagdschein) и являющихся членами Немецкого союза охотников (Deutscher Jagdverband, DJV), насчитывается сейчас в Германии. Для сравнения: полвека назад их было лишь 284 тысячи. Среднестатистическому охотнику-любителю в Германии 57 лет. Среди охотников-любителей встречаются представители самых разных профессий: от электриков - до врачей.

Диких кабанов в Германии столько, что их разрешено отстреливать круглый год

"Охота в Германии пока остается, главным образом, мужским занятием. Однако среди немецких охотников растет доля женщин. В настоящее время их примерно 9-10 процентов. Но среди обучающихся на охотничьих курсах сейчас 25 процентов женщин ", - подчеркивает в беседе с DW заместитель пресс-секретаря Немецкого союза охотников Анна Мартинзон (Anna Martinsohn).

Получить удостоверение на право охоты (в Германии его нередко называют "зеленым аттестатом зрелости") можно только после обучения на специальных курсах в местном отделении союза охотников или в специальной охотничьей школе. Проходить в Германии обучение на этих курсах можно с 15 лет, охотиться - с 16 лет. Правда, молодым людям в возрасте до 18 лет ходить на охоту разрешается только в сопровождении взрослых охотников.

Охотиться в Германии можно, но строго по правилам

Кандидату в охотники необходимо не только закончить курсы, но и предоставить справку об отсутствии судимости, обладать хорошим физическим и психическим здоровьем. Алкоголикам, наркоманам, людям с расстройством нервной системы лицензии на охоту не выдают. Тем, у кого слабое зрение, - тоже.

По окончании курсов его участники сдают три экзамена: по стрельбе по движущимся мишеням, а также один письменный и один устный экзамены, где, в частности, нужно продемонстрировать знания по таким предметам, как биология диких животных (то естьособенности жизни и среда обитания потенциальной дичи), охотничьи виды животных (от уток и голубей до ланей и нутрий), гигиена, методы охоты (от ружейной до псовой), дрессировка охотничьих собак, охотничье право.

На псовой охоте

А после успешной сдачи экзаменов и получения лицензии на охоту предстоит еще найти и арендовать охотничьи угодья. В общей сложности, в настоящее время на территории Германии насчитываются сотни участков для охоты, площадью от десятков до нескольких сот гектаров каждый. В среднем по стране, аренда охотничьего угодья обычно обходится в сумму около 1570 евро в год. Однако цены в разных регионах разные: можно арендовать участок и за 5, и за 15 евро за гектар в год. Кроме того, около тысячи евро в год в среднем по стране стоит аренда мобильной вышки для охоты.

Охотничий сезон в Германии - это строго ограниченные по конкретной дичи отрезки времени, причем в разных регионах - разные. Единых правил для всей страны здесь нет. Допустим, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на зайцев-русаков тут можно охотиться в период с 1 октября до 15 января будущего года, а на хорьков - с 1 августа до 28 февраля. Круглый год здесь можно охотиться только на лис и диких кабанов. Количество подлежащей добыче дичи и ее состав определяются так называемым планом отстрела, который составляет охотник, а потом согласовывает его с владельцем охотничьих угодий. После этого план отстрела должен быть одобрен местным управлением по делам охоты.

На кого можно охотиться в Германии

Федеральный закон об охоте (Bundesjagdgesetz) обязывает вести охоту таким образом, чтобы в стране сохранялось устойчивое количество и многообразие популяций диких животных. Чаще всего во время охоты можно в один день отстреливать не более одного-двух видов дичи, например, только зайцев и куропаток.

Охота на уток

Список животных, на которых разрешена охота, в федеральных землях постоянно меняется в зависимости от изменений численности тех или иных видов. Например, в Баварии на косуль сейчас можно охотиться только с сентября по январь и отстреливать их за этот период не более чем 15 животных на охотника, а на лис и нутрий – круглый год и отстреливать в неограниченном количестве. Отдельные виды также находятся под охраной закона в период спаривания и размножения. А вот рыси и перепела, например, вообще не должны бояться охотников: они находятся под угрозой исчезновения и запрет действует круглый год. Таковы данные Немецкого союза охотников. Кстати, его местные филиалы тоже веду учет обитающей в данном конкретном ареале дичи. И если выяснится, что осенью, допустим, зайцев стало меньше, чем насчитывалось весной, то вводятся ограничения на их отстрел.

Как немецкие охотники должны хранить оружие

Охота в Германии - удовольствие не из дешевых. Стоимость учебы на курсах составляет от 1000 до 3000 евро, в зависимости от федеральной земли. За экзамен придется заплатить дополнительно от 250 до 300 евро. А размер членского взноса в союз охотников в разных землях может составить от 50 до 150 евро в год. "Не забывайте и о приобретении необходимых для охоты вещей - оружия, спецодежды, ножей, бинокля, что обойдется в сумму от 3000 до 5000 евро", - добавляет представитель DJV.

Тот, у кого есть лицензия на охоту, имеет право на приобретение охотничьих ружей. В Германии оборот оружия регулируется Законом об оружии (Waffengesetz). Как он гласит, помимо обладателей удостоверения охотника, иметь оружие обычно разрешается стрелкам-спортсменам, коллекционерам оружия, которые состоят в официально зарегистрированном клубе, а также тем, кому оружие досталось по наследству.

Как гласит Закон об оружии, чтобы получить лицензионную карточку на огнестрельное оружие, заявитель должен быть не моложе 18 лет, доказать отсутствие судимостей, обладать хорошим физическим и психическим здоровьем, не иметь алкогольной и наркотической зависимостей. Следует также подтвердить свою компетентность в плане обращения с огнестрельным оружием, то есть представить свидетельство о присвоении квалификации стрелка, лицензии на охоту либо другие подобного рода документы.

Лицензия на охоту дает право ее владельцу на приобретение длинноствольного огнестрельного оружия (винтовки). В течение двух недель после покупки его нужно зарегистрировать. А чтобы приобрести короткоствольное оружие (пистолет, револьвер), сначала следует направить запрос в соответствующее ведомство, а после получения разрешения и покупки также зарегистрировать его. Хранить оружие можно только в ружпарках или специальных сейфах. Охота с луком и арбалетом в Германии запрещена.

На охоту в Германию нередко приезжают и граждане других стран, в том числе, россияне. В соответствии с немецким охотничьим правом (Jagdrecht), обязательным условием для этого является наличие действительного удостоверения охотника. Необходимо также приглашение от охотника, имеющего немецкое гражданство. К слову, такое приглашение может быть сделано и на платной основе. В разрез с немецким законодательством это не идет.

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