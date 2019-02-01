 Официальный Берлин отверг критику российского МИДа | Новости из Германии о Германии | DW | 01.02.2019

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Германия

Официальный Берлин отверг критику российского МИДа

Официальный представитель германского правительства назвал абсурдными слова Марии Захаровой о "масштабной атаке" немецких СМИ на RT и Sputnik. Свободу прессы в ФРГ защищает Основной закон и уважает правительство.

Здание МИД России

Здание МИД России

Свобода СМИ в Германии является "благом нашей страны и нашей демократии". Об этом официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил в пятницу, 1 февраля. Свободу прессы "защищает Основной закон и уважает федеральное правительство", а "независимые медиа день за днем" следуют этому принципу, подчеркнул он. Зайберт решительно отверг утверждения официального представителя МИД России Марии Захаровой о "кампании по дискредитации российской прессы" со стороны немецких СМИ.

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Накануне Мария Захарова в ходе брифинга заявила о "масштабной атаке на российские информационные ресурсы" Russia Today и Sputnik, которая якобы ведется со стороны немецких СМИ "не без участия государства". В их числе на Смоленской площади назвали издание Bild, информационный портал T-online.de, а также Deutsche Welle. По словам Захаровой, МИД России намерен передать материалы по этому вопросу в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В свою очередь, Штеффен Зайберт отметил, что лицо, выступающее с подобными утверждениями, "имеет мало представлений о Германии и о свободе прессы".

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