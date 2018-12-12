 Офицера ФСБ России осудили на 4 года за пытки задержанного | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2019

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Россия

Офицера ФСБ России осудили на 4 года за пытки задержанного

Правозащитники назвали приговор Илье Кирсанову первым подобным случаем. В "Мемориале" отметили, что сотрудников ФСБ, в отличие от полицейских, не привлекают к ответственности за пытки.

Здание ФСБ в Санкт-Петербурге

Здание ФСБ в Санкт-Петербурге

Бывший офицер ФСБ Илья Кирсанов приговорен к четырем годам колонии общего режима за пытки задержанного. Ленинградский окружной военный суд признал Кирсанова виновным по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщило российское интернет-издание "Медазона" в пятницу, 13 сентября.

Контекст

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

По версии обвинения, Кирсанов в 2017 году во время обыска подверг пыткам предпринимателя Игоря Саликова, воткнув ему в анальное отверстие ствол охотничьего карабина "Тигр". Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения. После возбуждения уголовного дела, Кирсанов еще почти год проработал в ФСБ, а затем сам расторг контракт.

Прецедентное дело

Глава московского отделения Комитета против пыток Анастасия Гарина в интервью газете "Ведомости" сказала, что приговор Кирсанову может быть первым случаем, когда сотрудника ФСБ осудили за насилие в отношении подозреваемого.

Со своей стороны юрист правозащитного общества "Мемориал" Татьяна Глушакова называла дело Кирсанова прецедентным, поскольку, по ее словам, сотрудников ФСБ, в отличие от полицейских, не привлекают к ответственности за пытки.

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    Автор: Илья Коваль


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