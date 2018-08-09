 Офис ″Открытой России″ в Москве обыскали по ″делу ЮКОСа″ | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2018

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Россия

Офис "Открытой России" в Москве обыскали по "делу ЮКОСа"

В московский офис движения "Открытая Россия" пришли следователи СКР с обыском по делу ЮКОСа. Адвоката организации во время обыска в здание не пустили.

Полицейские выходят из здания, в котором расположен офис Открытой России в Москве, апрель 2017 года

Полицейские выходят из здания, в котором расположен офис "Открытой России" в Москве, апрель 2017 года

В офисе "Открытой России" в Москве в четверг, 9 августа, был проведен обыск. Обыск закончен, но "что указано в протоколе, мы пока не знаем", сообщил адвокат организации Олег Елисеев. Какие именно документы были изъяты, адвокат тоже не смог уточнить.

Как сообщили "МБХ медиа" в "Открытой России", ее сотрудники сначала не пускали следователей в офис, ожидая приезда адвоката. Однако сотрудники Следственного комитета РФ (СКР)  и бойцы СОБР все же проникли в офис. Адвоката в здание не пустили.

Контекст

Вся редакция "Открытой России" перешла в проект "МБХ медиа", сообщил Михаил Ходорковский, указав, что новый сайт принадлежит лично ему. (21.12.2017)

В эксклюзивном интервью русской редакции DW Михаил Ходорковский поделился своим видением ситуации в России до и после выборов президента, которые пройдут 18 марта. (14.03.2018)

Дмитрий Семенов был четырежды оштрафован за сотрудничество с "нежелательной организацией". Он уехал из России, опасаясь уголовного преследования. (06.06.2018)

Позже официальный представитель СКР Светлана Петренко, не называя подробностей, подтвердила "Интерфаксу", что в офис "Открытой России" ее коллеги прибыли для "следственных действий в рамках "большого дела ЮКОСа".

Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело в отношении бывших основных акционеров и руководителей концерна ЮКОС. Их обвиняют в хищении нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации, в хищении акций и денежных средств компании, а также в легализации доходов, полученных от реализации похищенного. 

Ранее обыски в "Открытой России" проводились в 2015 году и осенью 2017 года. В прошлом году следователи приходили с обыском по 17 адресам, в основном в квартиры сотрудников движения. Среди прочих обыскали квартиру исполнительного директора движения Тимура Валеева, который в период существования концерна ЮКОС учился в школе, и квартиру 18-летней дочери главного редактора "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Андрея Коняхина. В декабре прошлого года Мосгорсуд признал эти обыски законными.

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    Автор: Сергей Елкин


 

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