Офис дома: что недопустимо в одежде

Немецкие концерны стараются сделать график работы своих сотрудников более гибким. В тех случаях, когда это позволяет характер работы, они нередко предлагают им воспользоваться моделью Homeoffice. Все больше людей работают в Германии из дома, совмещая офис и быт. Что, впрочем, не каждому дается легко.

Советы для дома, когда вы работаете

Даже если, работая дома, вы не встречаетесь с клиентами, полезно посмотреть на свое рабочее пространство как бы со стороны, глазами партнера.

Катарина Штарлай

Самое главное условие для эффективной работы: нужно разделять личное и рабочее время. Установленные границы должны быть понятны и для членов семьи, которым, возможно, сложно отличить, работаете ли вы сейчас над проектом или просто "сидите" в интернете. Отдельная комната, дверь в которую при желании можно закрыть, - идеальное место для рабочего кабинета в домашних условиях. Если дома у вас нет постоянного рабочего места, то придется включить воображение. Выберите место, где вам было бы удобнее выполнять кропотливую работу, например, сведение баланса. Для более креативных проектов особенно важна соответствующая атмосфера. Это поможет эмоционально настроиться.

Для правильной организации рабочего процесса важно определить время и строго соблюдать график работы. Можно позволить себе быть недоступным даже для ребенка. Нельзя закрыть дверь? Тогда придется воспозоваться, так сказать, символическими атрибутами, например, надеть галстук. Этот аксессуар даст понять членам семьи, что вы работаете.

Что носить

Вот мы и подошли к самому интересному: в какой одежде лучше работать дома? Поверьте, этому вопросу стоит уделить время. Скажем, если вам предстоит серьезный разговор по телефону, обязательно наденьте обувь. Это придаст вашей осанке и голосу больше уверенности. Не стоит вести переговоры в халате, даже если партнер вас не видит.

Даже отбросив все формальности, все равно имеет смысл задуматься над стилем для домашнего офиса. Деловой костюм или удобная одежда? Представьте, что у вас назначена важная встреча. Макияж, прическа, стильная одежда, пусть это просто джинсы и блузка, помогут быстро настроиться на работу. Я рекомендую для домашнего офиса использовать и комбинации: скажем, верх - в деловом стиле, низ - casual.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии.

Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонкуStarlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

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